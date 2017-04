Textversion

24.04.2017 | 16:47 | Von Nikolaus Jilch (Die Presse)

Analyse. Paris hat jahrzehntelang auf den Euro hingearbeitet. Ein Austritt Frankreichs war immer extrem unwahrscheinlich.

Wien/Paris. Am Montag konnten sie aufatmen, die Märkte. Der Euro ist gerettet – wieder einmal. Aber war er jemals wirklich in Gefahr? Man muss sagen: Selbst wenn Marine Le Pen in zwei Wochen einen Sensationssieg einfährt, bleibt ein Frexit, also ein französischer Euro-Ausstieg, extrem unwahrscheinlich.

Dafür gibt es demokratische Gründe. Das Parlament würde wohl nicht mitspielen. Es gibt auch ökonomische Gründe. Ein Euro-Austritt wäre für Frankreich ein Super-GAU. Wie ein Ausstieg technisch ablaufen sollte, ist völlig unklar. Und selbst wenn er klappt: Das Land wäre dann quasi von einer ganz und gar von Deutschland dominierten Währungsunion umzingelt. Aber am schwersten wiegen die politisch-historischen Gründe. Der Euro ist auch ein Kind Frankreichs. Vielleicht sogar so sehr, dass ausgerechnet ihr Anti-Euro-Kurs potenzielle Le-Pen-Wähler abschreckt.

Immerhin war es Frankreich, das Ende der 1960er-Jahre den Zusammenbruch der Währungsordnung von Bretton Woods einläutete. Der damalige Präsident, Charles de Gaulle, schickte sogar Schiffe nach New York, um das Frankreich zustehende Gold dort abholen zu lassen. Von seinem Finanzminister, Valéry Giscard d'Estaing, später selbst Präsident, stammte die Kritik, dass Washington dank der Vormachtstellung des Dollar ein „exorbitantes Privileg“ genießen würde. Ein weiterer Vertrauter de Gaulles, der Ökonom und spätere EG-Richter Jaques Rueff, wird bis heute mit dem folgenden berühmten Satz zitiert: „L'Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas.“ Europa wird durch das Geld gebaut – oder es wird gar nicht gebaut.

Rueff, ein intellektueller Gegenspieler des britischen Ökonomen John Maynard Keynes, war in den 1950er-Jahren gerade damit beschäftigt, den französischen Franc wieder zu etablieren, als er diesen Satz fallen ließ. Seine Weitsicht ist beeindruckend.

Von deutscher Seite wird oft erzählt, dass eine gemeinsame Währung die „deutsche Atombombe“ hätte entschärfen sollen – womit die starke und international als Vorbild geltende D-Mark gemeint war. Diese Legende mag zum Teil stimmen. Dennoch wurde die Europäische Zentralbank nach Vorbild der Bundesbank gebaut – und auf deutschem Boden. Nicht etwa gegen den Widerstand der „Grand Nation“ – sondern mit Frankreichs Unterstützung.

Frankreich als Triebfeder

Der Plan war immer, den „Mythos Bundesbank“ auf den Euro zu übertragen. Daher kommt auch die Ausrichtung der EZB-Politik auf ein Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent. Warum sollte Frankreich auch eine europäische Weichwährung anstreben, wie jetzt vom gescheiterten Kandidaten der Linken, Jean-Luc Mélenchon, wieder vorgeschlagen? Den Franc hatte man ja vor dem Euro bereits.

Auch an der aktiven Ausgestaltung des Euro waren Franzosen stark beteiligt. Der Franzose Christian Noyer war ab 1998 ein einflussreicher Stellvertreter des ersten EZB-Präsidenten, Wim Duisenberg. Noyer war später Präsident der französischen Notenbank. Der zweite EZB-Präsident war Jean-Claude Trichet, ein Franzose.

Der aktuelle Präsident der französischen Notenbank, François Villeroy de Galhau, gilt als eine der Triebfedern einer weiteren Entwicklung der Eurozone in Richtung einer vertieften Finanzunion. Eine Entwicklung, die ironischerweise wegen der in der Krise offengelegten Schwächen der Eurozone nun beschleunigt vonstattengehen könnte – wie der EZB-Direktor Benoît Cœuré schon 2015 sagte. Cœuré ist, wie könnte es anders sein, ein Franzose.



