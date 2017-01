Textversion

03.01.2017 | 18:15 | Von Jakob Zirm (Die Presse)

Der heimische Ölkonzern ist auf einer Liste von 29 ausländischen Firmen, die bei Projekten im Iran mitmachen dürfen. Wann konkrete Ausschreibungen kommen, ist offen.

Wien. Es ist eine exklusive Liste, die von der iranischen staatlichen Ölgesellschaft NIOC am Dienstag veröffentlicht wurde. 29 ausländische Ölgesellschaften sind darunter. Und nur diese sind „qualifiziert“, sich bei den künftigen Ausschreibungen für die Exploration und Entwicklung von lukrativen Gas- oder Ölfeldern in dem jahrelang vom internationalen Energiebusiness abgekoppelten Land beteiligen zu können.

Die meisten der Firmen, die sich auf der Liste befinden, waren bereits vor der Verhängung der Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms im Jahr 2011 in dem Land aktiv, heißt es auf der Homepage von NIOC. Und auch sonst sind es vor allem Firmen aus Ländern, die dem Iran politisch immer schon eher gewogen waren. So finden sich mit Lukoil und Gazprom russische, mit CNOOC und CNPC chinesische und mit Total, Shell, Wintershall und auch der heimischen OMV europäische Firmen auf der Liste.

Keine Namen gibt es hingegen von den Branchengrößen aus Nordamerika. Und auch BP hat in London abgewinkt. Um Investments im Iran zu managen, müsste der Konzern eine separate Führungsstruktur etablieren, die BP-Chef Bob Dudley und andere US-Führungskräfte nicht umfasst, berichtete die „Financial Times“.

Keine Garantie für Geschäfte

Man habe nun sozusagen den Führerschein für den Iran erhalten, heißt es am Dienstag dazu in der OMV-Zentrale. „Mit der Präqualifikation hat man erreicht, dass man mitmachen darf“, so OMV-Sprecher Robert Lechner. Eine Garantie für zukünftige Geschäfte im Iran sei das allerdings noch lange nicht.

Dass der Iran jedoch bei der OMV wieder auf der Agenda steht, ist bereits seit dem Amtsantritt von OMV-Chef Rainer Seele vor rund eineinhalb Jahren klar. So erklärte Seele bereits in seinem ersten Interview in der „Presse“ im September 2015, dass sich das Unternehmen „die Möglichkeiten im Iran sehr genau ansehen“ wolle.

Im Mai des Vorjahres wurden dann in Teheran auch bereits die ersten Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding) unterzeichnet. So soll einerseits das neue Ölfeld in Band-E-Karkheh entwickelt werden. Andererseits soll die OMV helfen, bei dem bereits in Produktion befindlichen Feld in Cheshmeh Khosh die Ausbeute zu erhöhen. Darüber hinaus einigte sich die OMV mit NIOC darauf, über die Potenziale des Gasfeldes in der Fars-Region gemeinsam eine Studie zu erstellen (siehe Karte).

Bisher sei es jedoch bei den Absichtserklärungen geblieben, so Lechner. Konkrete Arbeiten vor Ort gebe es noch nicht. Und auch keinen Zeitplan, wann mit welchem Projekt konkret begonnen werde. „Wir haben immer gesagt, dass die Bedingungen in regulatorischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht passen müssen.“ Und dieser Prozess brauche seine Zeit.

Grundsätzlich dürfte die strategische Zielrichtung des Iran jedoch ganz gut zur OMV passen. Denn NIOC will seinen Schwerpunkt vor allem auf die verbesserte Ausbeutung bereits älterer Felder legen, heißt es bei dem iranischen Staatsunternehmen. Und in diesem Bereich ist die OMV dank der bei der Ausbeutung der sehr alten Felder im Wiener Becken gewonnenen Erfahrungen technologisch sehr versiert.

Außerdem kündigte NIOC an, die Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen künftig zu ändern. Anstatt wie bisher den Ausländern die Förderung zu hundert Prozent zu überlassen und das Öl dann zu einem festgelegten Preis zu kaufen, will Teheran künftig Joint Ventures gründen.