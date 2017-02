Textversion

09.02.2017 | 05:45 | von Matthias Auer (Die Presse)

Nach den Banken wirbelt die Bitcoin-Software auch die Energiewelt um. Das Programm verspricht eine Welt ohne Energiekonzerne. Und ein Wiener Unternehmen ist ganz vorne dabei.

Wien. In Österreich war bisher alles einfach: Auch wenn im dunklen Winter so manches Ökostromkraftwerk streikt, kommt der Strom hierzulande doch immer noch verlässlich aus der Steckdose. Und damit das so ist, bezahlen wir Versorger, Netzbetreiber und Börsenhändler. Aber muss das so sein?

Eine neue Entwicklung stellt diesen ehernen Grundsatz gerade in Frage: Seit einigen Monaten versorgen sich zehn Haushalte im New Yorker Stadtteil Brooklyn gegenseitig mit Strom. Die Solaranlagen der Bewohner auf der einen Straßenseite liefern elektrische Energie für Waschmaschinen und Kühlschränke auf der anderen Seite. So weit, so unspektakulär. Das Besondere ist: Die Teilnehmer brauchen dafür weder Netzbetreiber noch Energieversorger. Alles – von der Lieferung der Energie, über die Abrechnung und Bezahlung – erledigt ein Computerprogramm vollautomatisch.

„Die Macht wandert gerade von den Versorgern zu den Kunden“, sagt Erwin Smole zur „Presse“. Er ist Miteigentümer des Wiener Start-Ups Grid Singularity, das daran arbeitet, Projekte wie das „Brooklyn Microgrid“ auch rentabel in der ganzen Welt zu ermöglichen. Vor allem jene Milliarde an Menschen in Asien und Afrika, die bisher komplett ohne Strom auskommen muss, bekomme so eine Chance, sich (gegenseitig) mit elektrischer Energie zu versorgen.

Erst Bitcoin, jetzt die Welt

Die Technologie dahinter hört auf den sperrigen Namen Blockchain und ist seit fast neun Jahren für jedermann frei zugänglich. Kurz nach der Finanzkrise stellte Satoshi Nakamoto diese Software als DNA der digitalen Währung Bitcoin ins Netz. Er versprach sich von der Kryptowährung eine Welt ohne Banken und Notenbanken. Mittlerweile ist klar: Die Blockchain kann mehr als nur Münzen zählen. Sie stellt die Mittelsmänner in jeder Branche in Frage.

Denn vereinfacht gesagt ist die Blockchain nicht mehr als ein digitaler Kontoauszug, auf dem Transaktionen fälschungssicher in einer langen Kette gespeichert werden. Da diese Daten auf vielen Computern gleichzeitig abgelegt werden und so öffentlich einsehbar sind, ist es kaum möglich, sie heimlich zu manipulieren. Jeder Eingriff wäre gut sichtbar und würde von den anderen Rechnern prompt überschrieben. Digitale Puristen preisen den Code als unbestechliche Alternative zu den bisher bekannten vertrauensstiftenden Institutionen. Geht es nach ihnen, bräuchte es keine Bank mehr, um uns zu versichern, dass eine Überweisung getätigt wurde. Keinen Notar, der bestätigt, dass man ein Stück Land erworben hat. Und keinen Energiehändler, der garantiert, dass der Strom korrekt abgerechnet wurde. All das übernähme die Software – zu einem Bruchteil der Kosten. In der Finanzbranche graben hunderte junge „Fintechs“ auf Blockchain-Basis den Banken schon das Wasser ab. Die Energiewirtschaft steht als Nächste in der Schlange.

Ist das Vertrauen verdient?

Doch so groß der Enthusiasmus ist, so groß sind auch die Unsicherheiten rund um die Technologie. Die Blockchain steckt noch in den Kinderschuhen und ist keineswegs so unangreifbar, wie oft behauptet. So verschwanden im Vorjahr 50 Mio. US-Dollar aus einer angeblich fälschungssicheren Blockchain. Das Geld konnte nur mit dem – verpönten – Eingriff in die angeblich fälschungssichere Kette gerettet werden. Noch hat die Blockchain das Vertrauen, das sie verspricht, sich also selbst nicht erworben.

Dennoch ist die Entwicklung so weit, dass auch die großen Energiekonzerne das Thema nicht mehr ignorieren können. So versammeln sich kommende Woche in Wien neben jungen Start-Ups auch mächtige Energieversorger, Strombörsen und Beratungsunternehmen in Wien, um dem Hype auf den Zahn zu fühlen. Mit dabei ist auch Vitalik Buterin, der unumstrittene Star der Szene. Der in Kanada lebende Russe war es, der die Bitcoin-Software von der digitalen Währung emanzipiert hat. Fortan sollte sie quasi jedes Geschäft ohne Mittelsmann ermöglichen. Aber selbst wenn ein paar motivierte Aussteiger im Westen und weite Teile Asiens und Afrikas ihre Energie künftig auf Blockchain-Basis beziehen würden, ein kompletter Ersatz für die Energieversorger wäre das nicht.

Es wird enger am Energiemarkt

Die Kraftwerk- und Netzinfrastruktur lässt sich auf Sicht nicht durch autarke Strominseln ersetzen. Zudem verhindern jahrzehntealte Regularien, dass sich etwa Nachbarn hierzulande Strom liefern. Doch es wird in Zukunft bunter und enger werden am Energiemarkt. Und jene Unternehmen, die sich dem Thema verschließen, könnten letztlich das Nachsehen haben. Immerhin rechnet das World Economic Forum damit, dass in zehn Jahren schon ein Zehntel der weltweiten Wirtschaftsleistung in Blockchains gespeichert sein wird.

Die meisten großen Versorger hätten verstanden, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Das wahre Potenzial hinter der Technologie aber meist noch nicht erkannt, sagt Erwin Smole und warnt: Viele Firmen sähen im Programm nur einen Weg, ihre interne Verrechnung zu verbilligen. „Wenn die Branche die Blockchain darauf reduziert, wird es ein böses Erwachen geben“.