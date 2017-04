Textversion

05.04.2017 | 11:40 | von Matthias Auer und Jakob Zirm (Die Presse)

Die Energie Steiermark kämpft mit Protesten gegen das geplante Murkraftwerk. Ein "Mini-Hainburg" sieht Vorstand Graf nicht. Er erklärt, warum das Kraftwerk mehr Geld und Bäume bringt und die meisten Grazer das auch verstehen.

Die Presse: Die Wien Energie ist eben als Partner beim umstrittenen Murkraftwerk Puntigam abgesprungen. Grund sei auch die geringe Wirtschaftlichkeit. Rechnet sich das Kraftwerk nicht?

Martin Graf: Natürlich rechnet es sich, die Rendite liegt bei über fünf Prozent. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts ist von allen Organen auf Herz und Nieren geprüft und bestätigt worden. Auch Wien Energie hat im Grunde nur gesagt, dass für sie die Synergien nicht hoch genug sind. Grund ist, dass es schlicht zu wenig Anteile für die Wien Energie gegeben hätte. Nach dem Einstieg des Verbund (12,5 Prozent mit Option auf 24 Prozent, Anm.) können wir das ursprünglich geplante 50:50 Joint-Venture mit Wien Energie eben nicht mehr anbieten.

Es gibt heftige Proteste gegen das Kraftwerk – auch wegen angeblich zu hoher Kosten. Mit Investitionen von 1,52 Mio. Euro pro erzeugter Gigawattstunde Strom wäre es das teuerste Kraftwerk Österreichs, sagen Kritiker.

Die Kritiker rechnen mit veralteten Parametern. Sie erwarten eine jährlichen Produktion von 74 Gigawattstunden (GW/h) – wir werden 83 haben. Zudem rechnen sie mit über 100 Mio. Euro Investitionskosten. Wir planen Investitionen von 83,7 Mio. Euro. In Summe kommen wir ziemlich genau auf eine Million Euro je GW/h. Wir liegen also 50 Prozent unter dem Wert der Gegner.

Das Kraftwerk ist Teil einer Kette aus drei Kraftwerken. Die ersten beiden sind in Betrieb, beim dritten gibt es plötzlich großen Widerstand. Hat man sich da eine Art Mini-Hainburg geschaffen?

Keineswegs. Wir haben hier einen Stadt-Kanal und keine Au, das ist kein Vergleich. Wir hatten vor zwei Wochen eine Anrainerveranstaltung mit betroffenen Menschen. Die ist sehr gut verlaufen. Natürlich kann jeder seine Meinung haben und gegen ein Kraftwerk sein. Aber es sind alle Genehmigungsverfahren durchgeführt und alle Bescheide in letzter Instanz rechtskräftig erteilt. Ich sehe hier keine großen Aktionen mehr.

Im Februar gab es aber sehr wohl noch groß angelegte Demonstrationen mit Verhaftungen.

Die Demonstrationen sind natürlich auch mit dem Vorwahlkampf zu den Gemeinderatswahlen zusammengehangen. Im persönlichen Gespräch erleben wir großen Rückenwind der Grazer Bevölkerung. Den Menschen ist bewusst, dass wir Kraftwerke brauchen, wenn wir den Wechsel auf erneuerbare Energie schaffen wollen.

Orten Sie bei den Gegnern ein Floriani-Prinzip? Man möchte saubere Energie, aber keine dafür notwendigen Kraftwerke.

Infrastrukturprojekte sind nie everybodys darling. Das ist bei Wasserkraftwerken so, das ist aber in Ostösterreich auch bei vielen Windprojekten so. Wir zeigen daher offen und transparent unsere Revitalisierungs-Maßnahmen, die auch nicht nur ein Placebo sind, wie uns oft vorgeworfen wird.

Sie sagen, die meisten Grazer seien für das Kraftwerk. Was spricht dann dagegen, die ursprünglich angedachte Volksbefragung doch durchzuführen?

Wir sind keine Politiker. Dazu haben wir uns nie geäußert und werden uns auch nie äußern. Aber es gibt es eine Reihe an Befragungen, die zeigen, dass mehr als 75 Prozent der Grazer hinter diesem Projekt stehen.

Ist es also nur eine laute Minderheit, die hier Stimmung gegen das Projekt macht?

Es sind einzelne Gruppierungen, die ihren Unmut kundtun. Aber nur dagegen zu sein, ist zu wenig Programm. Mir fehlen die Alternativen. Wie sollen wir sonst so viel grünen Strom erzeugen, dass wir unseren Klimazielen näher kommen und als Steiermark unabhängiger von ausländischen, fossilen Energielieferanten werden?

Hier lautet der Vorwurf, dass das Kraftwerk vor allem für den Export laufen würde, weil es vor allem im Sommer produziere, wenn es genug Strom gäbe.

Es gibt selbstverständlich auch im Sommer einen Strombedarf in der Steiermark. Wir haben 2016 die Hälfte des Stroms importiert. Wir werden aus diesem Kraftwerk keinen Strom ins Ausland exportieren.

Richtig hoch kochen aber ohnedies andere Themen: Etwa jene rund um die Bäumerodung. Die Estag spricht von 700 Bäumen, die gefällt werden müssen. Gegner haben 6000 gezählt. Spielen Sie nicht mit offenen Karten?

Es ist wie im UVP-Bescheid beschrieben. Eine Fläche von 4,7 Hektar wurde gerodet und eine Fläche von 6,8 Hektar wird neu bepflanzt. Der Bescheid nennt 700 Bäume als einzelstehende Stadtbäume, der Rest als Teil der Forstflächen. Es stimmt also, dass nicht nur 700 Bäume gefällt werden. Aber die Frage ist: Wo beginnt ein Baum, was ist noch ein Busch? Und all das darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass mit dem Kraftwerk mehr Bäume nach Graz kommen als vorher da waren.

Die allerdings nicht dicker als 15 Zentimeter sein dürfen.

Das stimmt nicht, oder nicht mehr. Wir haben eine technische Lösung gefunden, damit die Bäume auch auf den Dämmen deutlich größer werden dürfen.

Historiker fordern unterdessen einen Baustopp, um die im Zuge der Bauarbeiten entdeckten Funde rund um das ehemalige Konzentrationslager Graz-Liebenau untersuchen zu können.

Jeder sollte sich auf Google Maps ansehen, wo diese Funde waren und wo die Hauptbaustelle ist. Da gibt es einige hundert Meter Entfernung. Wir haben ein Archäologenteam, eine Kooperation mit der Kooperation mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut der Uni Graz und dem Bundesdenkmalamt, wir nehmen uns dem Thema sehr sensibel an. Faktum ist aber: Auf der Hauptbaustelle gab es keinen einzigen Fund, außer Rinderknochen, die einzelne vermummte Gegner ohne Pietätsgefühl instrumentalisieren wollten. Gefunden wurde ein Abgang zu einem Bunker, den Experten einhellig für wenig spektakulär halten.

Die Gegner rufen zum Boykott auf. Spüren sie das?

Wir haben Wettbewerb. Aber aus dieser Maßnahme spüren wir nichts. Komischerweise rufen die Gegner auf, zu zwei Energieunternehmen zu wechseln, die auch Kraftwerke bauen müssen und den Strom nicht von irgendwo herzaubern.

Sie versprechen unterdessen, ein Naherholungsgebiet á la Alte Donau zu schaffen. Warum glauben das viele nicht?

Ich denke, es gibt viele Sachargumente, Studien und Belege für unsere Argumente. Aber Konzernen glaubt man eben grundsätzlich erst einmal nicht. Darum müssen wir mit Zahlen, Daten und Fakten überzeugen.

Dennoch bleibt bei manchen die Wahrnehmung: Hier entsteht ein ein Kraftwerk, das keiner will und braucht. Was läuft schief?

Man kann immer Dinge besser machen. Aber wir haben früh begonnen, mit den Menschen zu reden. Kritiker, die grundsätzlich Infrastruktur und Wasserkraft ablehnen, kann man auch mit noch so vielen Sachargumenten nicht von ihrer Meinung abbringen. Wer lieber Aktionismus statt Dialog hat, dem kann man schwer helfen.