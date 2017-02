Textversion

24.02.2017 | 05:56 | Josef Urschitz (Die Presse)

Kolumne Wenn sich die Bundesländer in Sachen Schule, Verwaltung und Gesundheit am jeweils Effizientesten unter ihnen orientieren würden, könnten sie jährlich fast vier Mrd. Euro sparen. Wieso ist das nicht längst geübte Praxis?

Wird Wiens Finanzstadträtin, Renate Brauner, zur rasant steigenden Schuldenlast der Hauptstadt befragt, dann kommt verlässlich ein Vergleich: Man sei, was die Verschuldung pro Kopf betreffe, ohnehin nur im Mittelfeld. In Kärnten und Niederösterreich, bei den alpenrepublikanischen Schuldenkaisern, sei die Lage viel schlimmer. Also: Alles easy, bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen.

Das ist ein in der Politik weit verbreitetes Muster: Man orientiert sich in einer Art negativem Benchmarking grundsätzlich am Klassenschlechtesten. Dabei wären riesige Summen zu heben, wenn auf jedem Gebiet der jeweils Beste zum Vorbild genommen würde.

Grundsätzlich ist das ja vereinbart: Beim jüngsten Finanzausgleich hat Finanzminister Hans Jörg Schelling den Ländern die Zusage abgerungen, ein Benchmark-System einzuführen, mit dessen Hilfe sich feststellen lässt, wer sein Land effizient verwaltet und wer Nachholbedarf hat.

Das kann allerdings noch ziemlich lange dauern. Denn die wichtigsten Voraussetzungen für seriöse Vergleiche, nämlich ein einheitliches Rechnungswesen und die Befüllung der Transparenzdatenbank durch unwillige Länder, sind ja ebenfalls noch Zukunftsmusik. Dabei liegen hier enorme Einsparungspotenziale brach. Das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria hat so ein Bundesländer-Benchmarking schon einmal vorgenommen. Und kommt (siehe Grafik) auf ein „Effizienzpotenzial“ von fast vier Mrd. Euro allein in den Bereichen Schulen, Verwaltung und Gesundheit.

Vier Milliarden Euro entsprechen fast dem jährlichen Budgetdefizit der Republik. Nachdem die Länder zu mehr als 95 Prozent vom Bund finanziert werden, kann man also generalisierend ruhig sagen: Würden die Länder diese Effizienzpotenziale heben, könnten wir einen ausgeglichenen Staatshaushalt nach Brüssel melden. Und auf Neuverschuldung verzichten.

Effizienzpotenzial heißt, dass in jedem Gebiet der Beste als Bezugsgröße gilt, an dem sich alle anderen zu orientieren hätten. Derzeit klaffen die Ergebnisse, wie man an obiger Grafik sieht, ja recht ordentlich auseinander.



EcoAustria-Präsident Josef Moser, der den Einsatz der Bildungsausgaben im OECD-Vergleich insgesamt als „ineffizient“ einschätzt, fragt sich im „Presse“-Gespräch beispielsweise, wieso ein Pflichtschüler in Wien Bildungsausgaben von 7424 Euro im Jahr verursacht, in Kärnten aber 9093 Euro. Die stark unterschiedliche durchschnittliche Klassengröße (kleine Klassen sind teurer als große) erkläre zwar einen Teil der Differenz, aber bei Weitem nicht alles.

Bricht man das Ganze auf eine vergleichbare Klassengröße herunter, dann ist die Ausbildung eines Pflichtschülers in Vorarlberg (dem in diesem Fall besten Land) mit 7660 Euro immer noch um fast 1000 Euro günstiger als in Kärnten. Die Ausbildungsqualität ist in Kärnten aber sicher nicht um elf Prozent höher als im Westen.

Diese Effizienzdifferenz zu beseitigen, würde sich auszahlen: Würden die Bildungsmittel überall so effizient eingesetzt wie in Vorarlberg, würden die Pflichtschulen österreichweit im Jahr um 473 Mio. Euro weniger kosten.

Krasser noch sind die Unterschiede in der Verwaltung: Während die Landesverwaltung in Oberösterreich pro Einwohner netto 328,4 Euro im Jahr kostet, sind es beim Schlusslicht Burgenland 548,7 Euro. Effizienzpotenzial: 300 Mio. Euro. Am größten sind die Potenziale im Sektor Gesundheit: Ein Burgenländer, der in die Krankenhausambulanz kommt, verursacht pro Fall Kosten von 133 Euro. Ein Wiener solche von 272 Euro.

Natürlich lassen sich diese Potenziale nicht zu 100 Prozent heben, weil die Voraussetzungen beispielsweise im Krankenanstaltenbereich sehr unterschiedlich sind. Aber wenn man die Hälfte schafft, indem man sich am Besten und nicht wie gewohnt am Schlechtesten orientiert, wäre ein wesentlicher Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen geleistet. Den Druck in Sachen Bundesländer-Benchmarking stark zu erhöhen, würde sich für den Staatshaushalt also sehr schnell auszahlen.

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com