03.03.2017 | 06:22 | Josef Urschitz (Die Presse)

Kolumne Durch Zuwanderung wird die Bevölkerung der EU noch lange wachsen. Besonders stark übrigens in Österreich. Statt der abgesagten Demografiekatastrophe droht jetzt allerdings eine Qualifizierungslücke.

„Europa stirbt aus“, hatte die deutsche Zeitung „Die Welt“ noch vor drei Jahren getitelt: Niedrige Geburtenraten würden für eine drastische Schrumpfung der Bevölkerung sorgen. Überalterung und Unfinanzierbarkeit der Sozialsysteme würden die gravierendsten Folgen sein. Am schlimmsten werde es Deutschland erwischen, dessen Bevölkerung bis 2060 von 81 auf 68 Mio. Einwohner schrumpfen werde, verkündete das Statistische Bundesamt in Berlin 2014.

Jetzt, ein paar Migrationswellen später, ist alles anders: Eurostat hat in seiner seit einigen Tagen auf seiner Website verfügbaren jüngsten Bevölkerungsprognose die Demografiekrise abgesagt. Die EU-Bevölkerungszahl wird demnach zumindest bis 2060 nicht sinken, sondern steigen. In Österreich sogar besonders kräftig. Aber auch in anderen von den jüngsten Migrationswellen betroffenen Ländern wie etwa Schweden oder Holland (siehe Grafik).

Dass damit allerdings auch die Probleme bei der Finanzierung der Sozialsysteme verschwinden, ist keineswegs ausgemachte Sache. Das Bevölkerungswachstum wird nämlich überwiegend von außerhalb Europas kommen. Und die Erfahrungen mit der Arbeitsmarktfähigkeit von Migranten aus den jüngsten Migrationswellen sind zumindest bisher nicht die besten.

Aber der Reihe nach: Eurostat schätzt, dass die EU-Bevölkerung (einschließlich des vor dem Austritt stehenden Großbritannien) von derzeit 510 Millionen auf 515,6 Millionen im Jahr 2020 und auf 528 Millionen im Jahr 2040 zunehmen wird. Österreich würde dann, siehe nebenstehende Grafik, mehr als zehn Millionen Einwohner haben.

Interessant ist, dass sich der hohe prozentuelle Bevölkerungszuwachs auf relativ wenige Länder konzentriert, darunter Schweden und das von der jüngsten Migrationswelle besonders betroffene Österreich. In keinem EU-Land reicht die Geburtenrate aus, um die ansässige Bevölkerung stabil zu halten.

Das von Eurostat erwartete Wachstum wird also ausnahmslos durch Migration stattfinden. Und zwar überwiegend durch Migration von außerhalb der EU. Denn für die osteuropäischen Länder, die sich gegen Migration sperren, erwartet die EU nur eine vergleichsweise niedrige Netto-Abwanderungsrate.

Einen interessanten Nebenaspekt enthält die Eurostat-Prognose auch noch: Die derzeitigen Einfallstore für die Migration nach Europa, Italien und Griechenland, werden wohl weiter Durchzugsländer bleiben: Ihre Bevölkerung wird sogar schrumpfen.



Der wichtigste Schluss aus der Eurostat-Prognose ist also: Die gefürchtete Demografielücke ist bald ebenso Geschichte wie die Angst vor Überalterung der Gesellschaft. Die Bevölkerungspyramide sieht tatsächlich wieder wie eine Pyramide aus. Und nicht wie ein sich nach unten verjüngender Baumstumpf.

Der große Jackpot für die Sozialsysteme, die unter der Last der Überalterung der Bevölkerung vom Zusammenbruch bedroht waren, ist das aber nicht. Theoretisch würde die Entwicklung zwar bedeuten, dass etwa Rentenkürzungen oder Beitragserhöhungen wesentlich geringer als bisher berechnet ausfallen könnten.

In der Praxis ist die Voraussetzung dafür aber, dass die neuen Mitbürger als Beitragszahler ähnliche Erwerbskarrieren hinlegen wie die ansässige Bevölkerung. Daran gibt es aber, vor allem was die jüngste ungeregelte Zuwanderung aus Afrika, dem arabischen Raum und einigen südostasiatischen Staaten anlangt, große Zweifel.

Die bisherigen statistischen Daten etwa aus der Schweiz und aus Schweden deuten eher auf große Probleme bei der Eingliederung dieser Immigrantengruppen in den Arbeitsmarkt hin. Und auch in Österreich und Deutschland, wo ursprünglich mit ungeeigneten Erhebungsmethoden (etwa Ermittlung des Bildungsstandes durch bloße Befragung der Betroffenen nach ihren Abschlüssen) ein zu positives Bild gezeichnet worden ist, kehrt langsam Realismus ein.

Der deutsche Finanzminister, Wolfgang Schäuble, kommentierte das so, dass man den Wachstumspotenzialen, die sich durch den Bevölkerungszuwachs ergeben, „realistische Annahmen zur Produktivität und Erwerbsbeteiligung von Zuwandern“ zugrunde legen solle. Das heißt: Abseits der reinen Asylschiene (die aber nur einen Bruchteil der Zuwanderung ausmacht) muss es jetzt möglichst rasch eine Rückkehr zu einer strikt geregelten Zuwanderung nach Qualifikationskriterien geben. Sonst werden die Sozialsysteme nicht entlastet, sondern von zwei Seiten her strapaziert: Durch die Überalterung der ansässigen Bevölkerung und die zu geringe Erwerbsteilnahme der Zuwanderer. Diese Rechnung geht nicht auf.

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com