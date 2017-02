Textversion

24.02.2017 | 15:03 | Hanna Kordik (Die Presse)

Als OMV-Chef musste er vorzeitig gehen. Jetzt wird Gerhard Roiss als Verbund-Aufsichtsratspräsident im Stromkonzern nach dem Rechten sehen.

Zuletzt hat Gerhard Roiss im Juni 2015 für Schlagzeilen gesorgt. Das war, als er nach vier Jahren ziemlich unsanft von der Spitze des börsennotierten Ölkonzerns OMV entfernt wurde. Ein halbes Jahr hatte sich seine Demontage hingezogen: Von schlechtem Führungsstil war da die Rede, von der problematischen, einseitigen Ausrichtung des OMV-Konzerns unter seiner Ägide. Er musste also gehen, und es wurde wieder sehr still um ihn. Doch jetzt tut sich etwas. Gerhard Roiss feiert so etwas wie ein berufliches Comeback. Ein Comeback in einem großen, teilstaatlichen, börsennotierten Konzern: Er wird Präsident des Aufsichtsrates des Stromkonzerns Verbund. Regie führt dabei ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner.



Es ist alles schon geklärt: ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner – er ist Eigentümervertreter des Stromkonzerns – hat diese Woche Roiss mit dem Ansinnen konfrontiert. Und der hat zugesagt. Somit wird „Kandidat Roiss“ der Verbund-Hauptversammlung am 5. April vorgeschlagen werden. Ein reiner Formalakt, selbstverständlich: Mit dem Mehrheitsanteil des Bundes kann man die Sache getrost als abgehakt bezeichnen. Da hat der Wirtschaftsminister also einen großen Fang gemacht. Ergo schwärmt der Oberösterreicher Mitterlehner über den Oberösterreicher Roiss: „Er ist ein untadeliger, international vernetzter Manager mit wertvoller Erfahrung im Energiebereich.“



Die wird Roiss auch brauchen. Denn wenn es nach Mitterlehner geht, soll der künftige Verbund-Präsident das Management dabei unterstützen, „den Konzern zukunftsgerichtet neu aufzustellen“. Das betrifft neue Geschäftsfelder, wie die Wasserstofftechnologie. Aber es betrifft auch strukturelle Veränderungen im Konzern. Und da scheint der toughe Gerhard Roiss genau der Richtige zu sein. Mitterlehner spricht nämlich von „Überlegungen“, den Vorstand des Verbundkonzerns von derzeit vier auf zwei Personen zu verkleinern.



Auf Nachfrage stellt sich aber heraus: Die „Überlegungen“ sind schon recht konkret. Und Mitterlehner stellt gegenüber der „Presse“ klar: „Es handelt sich um einen verfestigten Vorschlag. Aber da muss man mit großer Sensibilität vorgehen, das muss man sukzessive entwickeln. Das ist kein Schritt, der von heute auf morgen kommen wird.“ Derzeit sitzen zwei „Schwarze“ und zwei „Rote“ in der Chefetage des Stromkonzerns – nämlich Wolfgang Anzengruber, Peter Kollmann, Günther Rabensteiner und Hannes Sereinig. Da ist tatsächlich „Sensibilität“, vor allem politische, gefragt. Doch Mitterlehner will den Konzern „international vergleichbar“ mit anderen Branchengrößen sehen und weiß sein Anliegen bei Roiss in besten Händen. Politisch ist der ja ein so genannter Nullgruppler. Man darf also gespannt sein, was herauskommen wird. Die Verträge aller vier Vorstände laufen jedenfalls Ende 2018 aus.

Gilbert Frizberg sagt adé

Der Erste, der gehen muss, steht jedenfalls schon fest. Es ist Gerhard Roiss‘ Vorgänger an der Verbund-Aufsichtsratsspitze. Jawoll: Gilbert Frizberg wird den Konzern verlassen.



Das ist deshalb eine mittlere Sensation, weil Frizberg schon seit sage und schreibe 17 Jahren im Verbund-Kontrollgremium sitzt, zehn Jahre davon als Präsident. Das ist rekordverdächtig lange – und überdies höchst umstritten. Denn die Corporate-Governance-Regeln des Konzerns besagen, dass nach 15 Jahren Schluss ist.



Frizberg, der im Jahr 2000 von seinem Freund, dem damaligen Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, inthronisiert worden war, hat es allerdings wie kein anderer verstanden, sich Jahr für Jahr durch zu hanteln. 2015, als seine Zeit eigentlich gekommen war, entschied sich Mitterlehner, Frizbergs Mandat zu verlängern, weil viele neue Personen in den Aufsichtsrat gewählt worden waren. Es galt „Kontinuität zu wahren“.



2016 unternahmen die Mitglieder des Aufsichtsrates schließlich selbst den Versuch, Frizberg zumindest als Präsident des Gremiums abzuwählen. Es müssen sich regelrecht dramatische Szenen abgespielt haben. Üblicherweise ist die Wahl des Aufsichtsratspräsidenten ja eine Sache von drei Minuten. Im April 2016 war hingegen Sitzfleisch gefragt: Eine ganze Reihe von Anwesenden enthielten sich der Stimme, was ungeschaut als schallende Ohrfeige für jeden zur Wahl stehenden Aufsichtsratspräsidenten bezeichnet werden kann. Es folgten heftige Diskussionen, einige Aufsichtsräte verloren die Nerven und votierten nolens volens für Frizberg. Am Ende gab es sieben Enthaltungen und sieben Pro-Stimmen für Frizberg. Eine höchst peinliche Patt-Situation. Sie wurde aufgelöst, indem sich Frizberg selbst seine Stimme gab.



Schon damals war wohl klar, dass seine Tage im Verbund-Aufsichtsrat gezählt sind. Jetzt führte Mitterlehner ein ausführliches Gespräch mit dem reichlich unpopulären Verbund-Präsidenten, um ihm das Unvermeidbare näher zu bringen. Frizberg hatte wohl zähneknirschend ein Einsehen, angeblich wollte er aber so etwas wie einen Kehraus im Aufsichtsrat veranstalten lassen: Andere Mitglieder sollten ebenfalls gehen, schlug er trotzig vor, es gebe ja einige, die prinzipiell Entscheidungen blockieren würden. Doch dazu wird es nicht kommen. Ein ständiges Kommen und Gehen in dem Gremium – das würde einen denkbar schlechten Eindruck hinterlassen.

Umstrittener Präsident

Die oftmalige interne Kritik, wonach Frizbergs Führungsverhalten im Aufsichtsrat nicht sehr teamorientiert gewesen sei, soll aber für Mitterlehner nicht ausschlaggebend gewesen sein: „In Summe hat sich Frizberg sehr bewährt und zur Kontinuität der Unternehmensentwicklung beigetragen, und das gerade in einem von großen Umwälzungen geprägten Markt“, formuliert der Minister. Nachsatz: „Aber nach zehn Jahren ist ein Wechsel auch international durchaus üblich.“ Es soll mit dem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze offenbar nicht der Eindruck entstehen, dass es beim Verbund Probleme gebe.



Eh nicht. Aber die Trauergemeinde anlässlich Frizbergs Verabschiedung wird halt doch einigermaßen überschaubar sein. Er war auch umstritten, da er als Unternehmer ebenfalls im Energiebereich tätig ist. Womit er nach wie vor kein Problem hat: „Mein Job hat darin bestanden, Branchenkenntnisse einzubringen“, sagt er. Frizberg war aber auch ein überaus aktiver, überaus machtbewusster Aufsichtsratspräsident. Dass er bei den jährlichen Bilanzpressekonferenzen des Konzerns darauf bestand, gemeinsam mit Verbund-Chef Anzengruber am Podium zu sitzen, hat unter Journalisten stets für Verwunderung gesorgt. Einzigartig war es in jedem Fall.



Im Verbund wird also Erleichterung angesagt sein. Obwohl: Gerhard Roiss ist auch nicht gerade für Zurückhaltung bekannt. Die stillen Zeiten sind nicht nur für ihn vorbei.