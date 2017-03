Textversion

03.03.2017 | 15:57 | Hanna Kordik (Die Presse)

Die Wirtschaftskammer Steiermark ist mit einem Gutachten gegen die Interessen einiger ihrer (Pflicht-)Mitglieder aufgetreten. Justiz und Aufsicht wurden eingeschaltet.

So etwas hat es in Österreich noch nie gegeben. Von einem „Paukenschlag“ schrieben einige Zeitungen, von einem „Knalleffekt“ andere. Und das war nicht übertrieben: Mitte Juli 2016 veröffentlichte der Verfassungsgerichtshof nämlich eine Entscheidung, die mit einem Schlag ein gigantisches Einkaufszentrum südlich von Graz in Frage stellte – nämlich die Shopping City Seiersberg mit ihrem 85.000 Quadratmeter großen Areal, 200 Shops und 2100 Mitarbeitern. Ein starkes Stück. Doch jetzt wissen wir: Das war noch nicht die letzte Eskalationsstufe. Die wurde in den vergangenen Wochen erreicht – es sind Klagen und Aufsichtsbeschwerden eingebracht worden. Und auch das hat es noch nie gegeben: Es geht dabei um die Frage, ob die Wirtschaftskammer Steiermark gegen das Wirtschaftskammergesetz verstoßen hat. Ob sie nämlich – statt ausgleichend zu wirken und die Interessen aller ihrer Mitglieder zu vertreten – Partei ergriffen hat. Gegen die Betreiber des Shoppingcenters nämlich, gegen (pflichtweise) zahlende Kammermitglieder also.



Eine höchst brisante Angelegenheit, die allerdings einer kurzen Darstellung der Vorgeschichte bedarf: 14 Jahre alt war das Einkaufszentrum, als der Verfassungsgerichtshof mit einem Mal alles ins Wanken brachte. Das Höchstgericht kam zum Ergebnis, dass die Verbindungswege und Brücken zwischen den Bauteilen des Centers nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen. Die von der Gemeinde Seiersberg-Pirka einst erlassene Verordnung wurde gekippt. Ein harter Schlag für die Betreiber des Centers – wiewohl sie Ungemach ja gewissermaßen gewohnt waren: Über die Jahre hatte der Lebensmittelhändler Spar, der ebenfalls zwei Grazer Shopping Center betreibt, Seiersberg mit Klagen eingedeckt, allerdings erfolglos. Doch dann wandte sich die Spar-Gruppe an die Volksanwaltschaft, die wiederum den Verfassungsgerichtshof anrief.

Das „Aus“ für das Shoppingcenter Seiersberg? Undenkbar. Also setzte das Land Steiermark alle Hebel in Bewegung, um die Sache zu einem gütlichen Ende zu bringen. Die Idee der „Einzelstandorteverordnung“ wurde geboren. Mit ihr sollte das Einkaufszentrum wieder auf rechtlich soliden Beinen stehen.

Doch die Sache ist hoffnungslos eskaliert. Anfang Oktober 2016 kam den Chefs des Einkaufscenters, Christian Guzy und Martin Klein, ein vermeintlich unglaubliches Gerücht zu Ohren: Die Wirtschaftskammer Steiermark habe, obwohl sie in der Angelegenheit gar nicht Parteienstellung hat, ein Gutachten über die Shopping City Seiersberg beauftragt. Rasch baten die beiden den Präsidenten der steirischen Wirtschaftskammer, Josef Herk, um eine Unterredung. Die fand dann auch statt – am 14. Oktober in der Autobahn-Raststation Guntramsdorf. Herk verneinte dort: Er kenne das Gutachten nicht. Doch selbstverständlich werde der Standpunkt der Center-Betreiber eingeholt werden. Erleichtert ging man auseinander.

Zwei Tage später erschien ein Bericht über das Gutachten in der „Kleinen Zeitung“. Mitsamt dessen für das Shopping Center vernichtenden Ergebnissen. Sukkus: Die angestrebte neue Verordnung sei zur Legitimierung des Einkaufszentrums nicht geeignet.

Klagen im Stakkato

Seitdem hagelt es Klagen und Beschwerden: Am 30. Jänner brachte Seiersberg-Anwalt Peter Zöchbauer Klage gegen den Gutachter, seines Zeichens Professor für öffentliches Recht, ein. Am 8. Februar verschickte Anwalt Manfred Ainedter eine Aufsichtsbeschwerde an Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner „aufgrund von Rechtsverletzungen durch die Wirtschaftskammer Steiermark“. Und schließlich hat Anwalt Zöchbauer am 27. Februar auch noch Klage gegen die Wirtschaftskammer Steiermark eingebracht.

Die Vorwürfe in all diesen Schriftstücken wiegen schwer. So wird dargelegt, dass die Kammer eigentlich den gesetzlichen Auftrag habe, „die Interessen aller Mitglieder wahrzunehmen“. Dieser Auftrag sei freilich „geradezu mit Füßen getreten“ worden. Die Wirtschaftskammer Steiermark habe „unaufgefordert ein ,Rechtsgutachten‘ in Auftrag gegeben, ohne diesbezüglich jemals (...) mit unserer Mandantin in Kontakt zu treten“. Nicht nur sei also ein Gutachten gegen Kammermitglieder in Auftrag gegeben worden, die Kammer sei überdies ihrer Verpflichtung zur Auskunftserteilung nicht nachgekommen – weil das Gutachten nicht an die Seiersberg-Betreiber ausgehändigt wurde.

Fazit der Kläger: Das von der Kammer beauftragte Gutachten sei „Teil einer Kampagne gegen die Shopping City Seiersberg.“ Es sei verfasst worden, ohne den betroffenen Betrieb in die „notwendigen Sachverhaltsrecherchen einzubinden“. Weiters habe die Wirtschaftskammer „dieses Gutachten an Medien übermittelt und tritt unter völliger Missachtung der gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder öffentlich gegen die Sondergenehmigung (für das Einkaufszentrum, Anm.) auf.“

Und das Gutachten selbst? Das sei tendenziös und irreführend, sagen die Kläger. Es werde der Eindruck erweckt, dass das Einkaufszentrum über keine Baugenehmigung verfüge und die Betreiber sich selbst in eine „prekäre Situation“ gebracht hätten. Das Gutachten enthalte also schwere und „tatsachenwidrige Vorwürfe“. Die Wirtschaftskammer opponiere ganz offensichtlich gegen das Shopping Center – deshalb seien die Betreiber wohl auch nicht vom Gutachter um eine Stellungnahme gebeten worden.

In seiner Aufsichtsbeschwerde legt Anwalt Ainedter dann auch noch eine mögliche Erklärung für die Vorgangsweise dar: Der Rechtsabteilung der Kammer fehle es an Objektivität, weil die Tochter des zuständigen Fachreferenten Marketingleiterin des Spar-Einkaufszentrums Murpark sei.

Veröffentlichung war "Indiskretion"

Ein harter Vorwurf, der überdies undenkbar erscheint. Andererseits: Welches Motiv hatte die steirische Kammer tatsächlich, ein Gutachten zu beauftragen? Präsident Josef Herk gibt gegenüber der „Presse“ Aufschluss: „Ich bin zum Thema Seiersberg immer wieder um Stellungnahme gebeten worden. Aber wie soll ich als kleiner Funktionär die Sache juristisch beurteilen können? Also haben wir das Gutachten in Auftrag gegeben.“ Nachsatz: „Dass es an eine Zeitung weiter geleitet wurde, war eine Indiskretion, für die ich nichts kann.“

Interessant. Denn der Rechtsreferent der Kammer sagte beim ersten Verhandlungstermin aus, man habe kammerintern beschlossen, das Gutachten exklusiv einer Zeitung zur Verfügung zu stellen.

Da gibt es also Aufklärungsbedarf. Kammer-Chef Leitl und Wirtschaftsminister Mitterlehner haben jedenfalls schon auf die Aufsichtsbeschwerde reagiert. Beide teilten mit, dass sie die Wirtschaftskammer Steiermark um Stellungnahmen gebeten haben. Auch das hat es noch nie gegeben.