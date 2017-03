Textversion

17.03.2017 | 15:05 | Hanna Kordik (Die Presse)

Als Bundeskanzler hat Werner Faymann seinen Mitarbeiter Konrad Pesendorfer zum Chef der Statistik Austria gemacht. Ein kluger Schachzug: Als Herr über die Daten der Republik kann Pesendorfer munter Parteipolitik machen.

Aufregung ist seine ständige Wegbegleiterin. Jedenfalls seit Anfang 2010. Da wurde Konrad Pesendorfer Chef der Statistik Austria – mit entsprechend harscher politischer Begleitmusik. Bestellt wurde er damals nämlich von Bundeskanzler Werner Faymann. Und der wusste wohl, was er tat: Pesendorfer war bis zu dem Zeitpunkt Mitarbeiter in Faymanns Kabinett gewesen. Ein politischer Mitarbeiter als künftiger Herr über heikle Daten der Republik?

Das hatte es bis dahin noch nie gegeben. Doch Faymann stand die Sache durch, Pesendorfer erst recht. Was nicht heißen soll, dass es um die Personalie mittlerweile ruhig geworden ist. Ganz im Gegenteil. Es gärt ganz gewaltig. Denn in den bisher gut sieben Jahren an der Spitze der mächtigen Bundesanstalt hat Konrad Pesendorfer es verstanden, sein Amt einigermaßen ungewöhnlich anzulegen – einigermaßen sozialdemokratisch, nämlich. Das schlichte Liefern von nackten Zahlen ist jedenfalls ganz offenbar seine Sache nicht.



Ist das problematisch? Pesendorfers Kritiker bejahen dies unisono. Und ihre Argumente sind nicht von der Hand zu weisen. Sogar die Statistik Austria schreibt auf ihrer Homepage: „Information ist ein wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutender Faktor geworden.“ Heißt: Zugriff auf umfassende Daten zu haben, bedeutet Macht zu haben. Denn solche Daten bilden oft das Fundament für gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entscheidungen.



Die SPÖ hat das offenbar verstanden und beherzigt: Die ihr nahestehende Arbeiterkammer verfügt über ein enormes Datenreservoir. Die Oesterreichische Nationalbank detto – auch deren wirtschaftspolitische Abteilung ist mittlerweile fest in roter Hand. Und nun also auch die Statistik Austria. Da hat Werner Faymann seinerzeit ganze Arbeit geleistet.



Was Konrad Pesendorfer naturgemäß nicht so sieht. Die öffentliche Wahrnehmung seines Hauses habe unter seiner Ägide zweifelsohne zugenommen. „Es ist unsere Kernaufgabe, Daten zu kommunizieren. Das nehme ich sehr ernst“, sagt er im Gespräch mit der „Presse“. „Aber unser Leitmotiv bleibt: Überparteilichkeit und Objektivität werden groß geschrieben.“

Schon wieder Aufregung

Trotzdem gab es dieser Tage erneut maximale Aufregung seitens der Wissenschaft. Anlass war eine Meldung, die Pesendorfer via Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet hatte: „Frauen verdienen in Ö in der Privatwirtschaft pro Stunde im Durchschnitt 22% weniger als Männer (EU: 17%)“, hieß es da. Mehr hat er nicht gebraucht. „Statistik Austria zeigt unbereinigte Lohnvergleiche“, echauffierte sich etwa Monika Köppl Turyna von der Agenda Austria. Und Wirtschaftsprofessor René Böheim sekundierte per Tweet: „Ich war eher verwundert, dass noch immer unbereinigte Lohnvergleiche gemacht werden, back to the 1970s?“



Was war geschehen? Ganz simpel: Pesendorfer hat schlicht und einfach durchschnittliche Stundenlöhne von Frauen mit jenen von Männern verglichen. Ohne eine Bereinigung um Qualifikation, Alter, Branche oder Arbeitszeiten vorzunehmen. Böheim hat das in seiner zuletzt publizierten Studie natürlich sehr wohl gemacht – und kam auf einen Lohnunterschied von rund zwölf Prozent. Schlimm genug. Aber doch deutlich weniger als Pesendorfers 22 Prozent.



Was Wirtschaftsforscher Oliver Fritz zum geharnischten Tweet veranlasste: „Das passiert, wenn Statistik Austria 'Analysen‘ macht, um den Generaldirektor in die Medien zu bringen, statt eigentlicher Aufgabe nachzugehen.“



Das hat was. Statistik-Chef Pesendorfer hat tatsächlich ein ausgeprägtes Faible für den großen medialen Auftritt. Und er lebt dieses Faible aus, indem er pfiffige Schlagzeilen liefert – und damit indirekt Politik macht. Regelmäßig auch in der linksliberalen Stadtzeitung „Falter“. Ob das geschickt ist? Angreifbar macht er sich jedenfalls. „Pesendorfer hat ganz eindeutig eine politische Agenda“, sagt denn auch ein Wissenschaftler. „Und das tut der Statistik Austria, die eigentlich unabhängig sein sollte, nicht gut.“

Für eine Wertschöpfungsabgabe

Beispiele hat der Statistik-Chef über die Jahre einige geliefert. Erst unlängst hat sich Pesendorfer im „Profil“ sehr deutlich für eine (von der SPÖ geforderte) Wertschöpfungsabgabe ausgesprochen. Es sei unverständlich, sagte er dort, warum über eine solche Abgabe nicht fundiert diskutiert werde. Und: „Über eine stärkere Steuerfinanzierung des Sozialstaates kann man natürlich nachdenken.“



Oder Anfang 2015. Da präsentierte Pesendorfer die neuesten Inflationsdaten und meinte, die starke Preissteigerung hierzulande sei zum Teil auch „hausgemacht“. Etwa durch die steigenden Mieten. Nicht ganz unpolitischer Nachsatz des Statistik-Chefs: Es sei „international eher unüblich“, die Mieten an die Inflation anzupassen.



Für große politische Aufregung sorgte Pesendorfer 2012, als er in einem Interview mit der „Presse“ recht unverhohlen Werbung für die (ebenfalls von der SPÖ geforderte) Gesamtschule machte. Zitat: „In Österreich herrscht vielfach ein zu früher Zwang, eine Berufs- oder Bildungsentscheidung treffen zu müssen. Vielleicht haben wir so manche Chance auf Literatur-Nobelpreisträger vergeben, weil er oder sie sich zu früh für eine Werkslehre entscheiden musste.“ Prompt schimpfte der damalige ÖVP-Bildungssprecher Werner Amon: „Die Statistik Austria ist zur Objektivität und Überparteilichkeit verpflichtet. Sie darf nicht zu einer Filiale der SPÖ-Akademie Renner Institut werden.“

Nur nicht verscherzen

Dass die ÖVP das Problem damals laut ansprach, wundert wenig. Dass aber mittlerweile auch Wissenschaftler via Twitter ihrem Ärger Luft machen, ist bemerkenswert. Sie sind nämlich bei ihrer Arbeit auf Daten der Statistik Austria angewiesen – und bisher wollte es sich niemand mit dem Datenübermittler verscherzen.



Das ist freilich immer noch ein heikler Punkt. Und so bleibt etwa Wirtschaftsforscher Oliver Fritz im Gespräch mit der „Presse“ zwar bei seiner via Twitter geäußerten Kritik. Er legt aber Wert auf die Feststellung, dass es sich dabei um seine Privatmeinung handle – und diese keinesfalls Linie des Wirtschaftsforschungsinstituts sei. Also meint Privatmann Fritz: „Die Qualität der von der Statistik Austria gelieferten Daten hat in den vergangenen Jahren sicherlich zugenommen.“ Das große Aber: „Die Verquickung von Datenproduktion mit Analyse ist höchst problematisch.“ Sprich: Die Statistik Austria habe die Aufgabe, Rohdaten zu liefern. Diese zu analysieren und zu interpretieren – das sei Aufgabe der Wissenschaft. „Die Kompetenz dazu ist in der Statistik Austria ja auch gar nicht vorhanden“, meint Fritz.



Pesendorfer argumentiert gegenüber der „Presse“ gewohnt wortgewandt: Bei den kritisierten, von ihm genannten Lohnunterschieden von 22 Prozent habe er bloß das getan, was international üblich sei. „Ich bin bei der Definition an Vorgaben gebunden, um die internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten.“ Sein seinerzeitiges Statement zu den hohen Mieten in Österreich sei „keine politische Aussage gewesen, sondern eine Erklärung für die hohe Inflationsrate“. Und zum politisch höchst sensiblen Thema Wertschöpfungsabgabe „bin ich als Ökonom gefragt worden“.



Die Kritik an seinem Wirken kann er jedenfalls nicht nachvollziehen. Grundsätzlich sehe er es nämlich so: „Meine Aufgabe ist es, einen Kontext zu Zahlen, die ich präsentiere, herzustellen.“ Keine Frage: Die Aufregung wird ihm bleiben.