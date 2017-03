Textversion

31.03.2017 | 16:15 | Hanna Kordik (Die Presse)

Bei den Krankenanstalten ist der Deutsche Udo Janßen als Chef Geschichte. Schön langsam drängt sich die Frage auf: Sind deutsche Manager in österreichischen Staatsbetrieben zum Scheitern verurteilt? Ein Rück- und Ausblick.

Da bekommt die Redewendung „mit Schimpf und Schande davonjagen“ doch gleich eine neue Qualität. Neulich in Wien: Die Dienstfreistellung von Udo Janßen, dem Chef des Krankenanstaltenverbundes, wurde nachgerade frenetisch bejubelt. Von allen nämlich – Wiener Oppositionspolitiker und Ärztekammer inklusive. Kunststück: Janßen hatte in den zweieinhalb Jahren seines Wirkens immerhin das Desaster rund um das Krankenhaus Nord, die allgemeine Gangbetten-Problematik, den Notärztemangel sowie den Warnstreik der Ärzte zu verantworten. Und mit seinem höchst autoritären Führungsstil war er überdies kein großer Sympathieträger. Trotzdem sind in dem allgemeinen Gezeter einige Fragen untergegangen: Udo Janßen ist nämlich Deutscher. Hätte also das Schicksal des KAV-Chefs anders ausgesehen, wäre er Österreicher? Hat das Rote Wien seinerzeit bewusst einen (arglosen) Deutschen in den Chefsessel gesetzt, um später einen Sündenbock für absehbare Skandale präsentieren zu können? Oder sind deutsche Manager generell mit der politischen Kultur in Österreich überfordert? Sind sie also quasi Garanten für Riesenflops?

Das Thema ist tatsächlich einer näheren Betrachtung wert. Ein Blick zurück in die jüngere Geschichte zeigt jedenfalls, dass die Beziehungen Österreichs zu seinem Lieblingsnachbarn nicht unbedingt nur im Sport knifflig sind. Auch deutsche Manager, die in Österreich im Bereich der öffentlichen Hand tätig sind, stellen das „verfreundete Verhältnis“ auf eine harte Probe.

Vor wenigen Jahren erschien in Deutschland jedenfalls ein Ratgeber – „Beruflich in Österreich: Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte“ – über den die „Welt“ immerhin ausschweifend berichtete. Zitat: „Vielen unterläuft derselbe Anfangfehler: In der Annahme, Österreich bereits im Urlaub (...) kennengelernt zu haben, meinen sie, es reiche zu wissen, dass Österreicher 'Sackerl‘ statt 'Tüte‘ und noch ein paar seltsame Wörter benützen.“ Das reicht natürlich ganz und gar nicht – sonst bräuchte es ja den umfangreichen Ratgeber nicht. Und so befasst der sich eingehend mit Thesen, wonach „persönliche Beziehungen in Österreich wichtiger sind als fachliche Kompetenz“, „Witzeleien als Eisbrecher“ unbedingt einzusetzen seien, der Österreicher allgemein zur „Regelrelativierung“ neige und sich darüber hinaus gerne einer „verschnörkelten Sprache“ bediene. Und, ja: Auch von Begegnungen mit „österreichischer Schadenfreude“ ist die Schreibe.

Huch. Wir können also nicht mit ihnen und sie offenbar nicht mit uns. Aber an wem liegt's?

Die Frage geht an Headhunter Herbert Unterköfler, Geschäftsführer bei Korn Ferry. „Österreicher gelten als kompromissbereiter in der Sache und als verbindlicher im Ton“, sagt er. „Man sagt uns nach, dass wir eher mit Unschärfen und 95-Prozent-Lösungen umgehen können. Wir freuen uns schon, wenn wir ein Fußballspiel fast gewonnen hätten – die Deutschen wollen gewinnen.“ Mag sein. Warum aber dann die eingangs beschriebenen Flops? Unterköfler: „Österreich ist im Allgemeinen kein hartes Pflaster für ausländische Führungskräfte – der staatsnahe Bereich ist da aber schon anders.“ Der sei „ein Biotop, bei dem alles von außen Kommende sehr schnell als Fremdkörper empfunden werden kann.“ Das hat was, wie ein Rückblick zeigt.

Ein Deutscher und die Verstaatlichtenkrise

In den achtziger Jahren, als dem roten Kanzler Fred Sinowatz die Verstaatlichtenkrise um die Ohren flog, war guter Rat teuer. Ein Mann, der keine Bindung zur Partei hatte, musste her. Ein Deutscher. Stolz präsentierte SPÖ-Verstaatlichtenminister Ferdinand Lacina den Vorstand des Ölkonzerns Mobil in Deutschland, Herbert Lewinksy.

Er hat sich nicht bewährt. Claus Raidl – heute Nationalbank-Präsident, damals Voest-Vorstand – erinnert sich: „Lewinsky ist ins Schwimmen gekommen, für ihn war das eine fremde Welt.“ Weniger, weil er sich in Österreich nicht zurecht gefunden hätte, vielmehr bereitete ihm die neue Unternehmenskultur Probleme. Raidl: „Es ist ein Unterschied, ob man für einen multinationalen Konzern arbeitet, oder eigenverantwortlich eine Krise bewältigt.“Lewinsky war es offenbar gewohnt gewesen, Richtlinien „von ganz oben“ zu befolgen, Leadership war wohl seine Sache nicht. Das Ende der Geschichte: Der Deutsche musste vorzeitig gehen. Und Raidl meinte damals – wohl mit Seitenhieb auf den deutschen (Ex-)Kollegen: „Etwas, das schön ausgesprochen wird, muss noch lange nicht richtig sein.“ Autsch.

Ein Deutscher in den ÖBB

Headhunter Unterköfler sagt: „Unternehmenskulturen zeichnen sich durch teils sichtbare, teils versteckte Codes und Tabus aus. Wer die nicht kennt, tritt schnell in den Fettnapf.“ Wer weiß das besser als der Deutsche Rüdiger vorm Walde? 2001 wurde er von Schwarz-Blau als ÖBB-Chef geholt, und die Regierung hatte es sicherlich gut gemeint: Vorm Walde war Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe gewesen und hatte einen guten Ruf als Sanierer – in Österreich sollte er gleichsam die personifizierte Entpolitisierung darstellen. Hätte man sich damals doch bloß überlegt, wie ein so höflich zurückhaltender Mann mit der Eisenbahnergewerkschaft zurande kommt. „Ein erfolgreiches Unternehmen muss für Manager von außen offen sein“, formuliert Unterköfler. Tja, die ÖBB. Vorm Walde musste vor Ablauf seines Vertrages gehen.

Sind also in Österreich alle deutschen Manager im staatsnahen Bereich zum Scheitern verurteilt? Natürlich nicht! Aber sie werden doch – anfangs zumindest – mit einer ordentlichen Portion Argwohn beäugt. Rainer Seele zum Beispiel. Der deutsche OMV-Chef hatte von Anbeginn an mit Kritik zu kämpfen – was vor allem daran lag, dass er prompt mit seinem Russland-Drall nicht hinterm Berg hielt. Das wollte sogar Brigitte Ederer, die an sich mit der OMV nichts zu tun hat, nicht wortlos zur Kenntnis nehmen. In einem Interview, für das sie wohl selbst die Initiative ergriffen hatte, äußerte sie die Befürchtung, dass der 31,5-prozentige Staatsanteil an der OMV „auf kaltem Weg“ privatisiert werden solle. Das Öl- und Gasgeschäft würde an die russische Gazprom gehen, die Beteiligung am Kunststoffhersteller Borealis in einem Aufwaschen an den OMV-Aktionär Abu Dhabi. Bissiger Nachsatz: „Es geht nicht um das Privatvermögen des Herrn Seele, sondern um strategische Interessen der Republik.“

"Arrogante Deutsche"

Seele lässt sich freilich nicht beirren – was ihm die Nachrede einbringt, „ein arroganter Deutscher“zu sein. Und die Medien haben ihn auch nicht wirklich lieb. Als er sich einst bei einem Vortrag Kritik an der österreichischen Politik nicht verkneifen konnte, konterte das Finanzportal „Der Börsianer“ unter dem Titel: „Rainer Seele: Vorsicht mit dem was du sagst“.

Ja, die Politik ist eine Schlangengrube, die österreichische erst recht. Als Christoph Boschan im September Chef der Wiener Börse wurde, war zwar einerseits die Freude groß, einen erfahrenen Manager, der die Stuttgarter Börse geleitet hatte, zu bekommen. Andererseits heißt es immer noch hinter vorgehaltener Hand, dass ein profunder Kenner der heimischen Innenpolitik schon auch eine Überlegung wert gewesen wäre. Immerhin müsse der Regierung die Bedeutung des Kapitalmarktes für die Wirtschaft vor Augen geführt werden. Da gebe es – bei allem Engagement – bei Boschan noch Aufholbedarf. Kritik, die freilich an seinen (österreichischen) Vorgängern nie laut wurde.

Fazit von Headhunter Unterköfler: „Bei Managern, die nicht zum regionalen Bestand gehören, ist die Beißhemmung eindeutig geringer.“ Hätte man Udo Janßen eigentlich auch gleich sagen können.



