07.04.2017 | 15:57 | Hanna Kordik (Die Presse)

Unter dem neuen Aufsichtsratschef, Gerhard Roiss, muss sich der Verbund-Vorstand warm anziehen: Die Chefetage soll halbiert werden. Wahrscheinlich noch vor allfälligen Neuwahlen.

Es ist vollbracht. Seit Mittwoch ist Gerhard Roiss Präsident des Verbund-Aufsichtsrats. Er ist einstimmig gewählt worden. Ob er wohl erleichtert ist? Die Aufregung war ja groß, nachdem Eigentümervertreter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner Ende Februar die geplante Rochade im Gespräch mit der „Presse“ angekündigt hatte. Da gab es Kritik an dem Faktum, dass Roiss erst 2015 im Unfrieden als OMV-Chef abgelöst worden war – und nun eine Funktion in einem mehrheitlich staatlichen Konzern bekommt. Da gab es Stimmungsmache gegen Roiss via Zeitungsberichte, da gab es Interventionsversuche im Wirtschaftsministerium. Es hat alles nichts genutzt. Und wir lernen daraus: Unter Roiss werden im Stromkonzern offenbar ungemütliche Zeiten befürchtet. Vor allem in der Chefetage. Immerhin hat Mitterlehner die Parole ausgegeben, den Verbund-Vorstand von vier auf zwei Personen zu schrumpfen. Und alle vier Verträge laufen Ende 2018 aus. Jetzt wird's spannend.

Mitterlehner hat sich wohl nicht zufällig Gerhard Roiss ausgesucht. Der Oberösterreicher Roiss ist mit dem Oberösterreicher Mitterlehner befreundet, da gibt es also ein recht gutes Vertrauensverhältnis. Und Roiss ist darüber hinaus als harter Manager und Sanierer bekannt. Hart in jeder Hinsicht: In seiner Zeit bei der OMV war sein aufbrausendes Naturell richtiggehend gefürchtet. Sogar gestandene Manager sollen Meetings mit Roiss gleichsam im nervlichen Ausnahmezustand absolviert haben. Unter Roiss als Oberkontrollor weiß Mitterlehner den Stromkonzern also in besten Händen. Und so nebenbei hat der Minister auch etwas gutgemacht: Als Roiss von der Staatsholding ÖIAG als OMV-Chef scheibchenweise demontiert wurde, konnte Mitterlehner ihm nicht helfen. Jetzt, anlässlich seiner Bestellung zum Verbund-Präsidenten, legt Mitterlehner Wert auf die Feststellung, dass Roiss„ein untadeliger Manager“ sei und sich alle Vorwürfe gegen ihn „als haltlos erwiesen“ hätten. Für Gerhard Roiss soll das Ganze also so etwas wie eine späte Rehabilitierung sein.

Vorsichtshalber hat sich Mitterlehner aber bei der Personalie diskret mit SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern abgesprochen. Das ist deshalb interessant, weil Kern vor seinem Job als ÖBB-Chef Vorstandsmitglied im Verbund war. Im Stromkonzern kennt sich Kern also bestens aus, er hat die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren mit größtem Interesse verfolgt. Und das mit nicht gerade grenzenloser Begeisterung.

Eingedenk dieser Hintergründe für die Bestellung von Gerhard Roiss lautet also die wirklich spannende Frage: Was bedeutet das für Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber?

Das wird sich Anzengruber bisweilen auch selbst fragen. Gerüchten zufolge hat er noch unter dem bisherigen Aufsichtsratspräsidenten, Gilbert Frizberg, mit dem er sich bestens verstand, versucht, eine Vertragsverlängerung durchzuboxen. „Blödsinn“, sagt Anzengruber dazu in vertrauter Runde. Wird also bloß ein Gerücht sein. Es sagt aber recht viel über die momentane Stimmungslage im Verbund aus.

Und da knistert es wie in einer alten Steckdose. Sollte nämlich der Vorstand tatsächlich halbiert werden, dann bedeutet das laut Adam Riese, dass zumindest zwei gehen müssen. Kein Problem, würde der arglose Österreicher meinen: Im nächsten Jahr gehen die beiden Verbund-Vorstände Hannes Sereinig und Günther Rabensteiner ohnehin in Pension. Tja, das löst das Problem keinesfalls. Denn beide Vorstände werden der SPÖ-Reichshälfte zugeordnet. Da wird also zumindest einer der schwarzen Vorstände – Anzengruber oder Finanzvorstand Peter Kollmann – gehen müssen. Weil eine politisch austarierte Chefetage schon wichtig ist, gell?

Wie geht es für Wolfgang Anzengruber weiter?

So, wie es aussieht, wird es also zu einem Match zwischen Anzengruber und Kollmann kommen. Wie das wohl ausgehen wird? Man weiß es nicht.

Gegen Anzengruber spricht so manches. Beispielsweise der einigermaßen brüchige Draht zu Roiss. Anzengruber ist zwar ebenfalls Oberösterreicher und beide sind auch per Du – aber Freunde sind sie keineswegs. Im Gegenteil: 2013 strengte Anzengruber namens des Verbund-Konzerns ein Kartellverfahren gegen die OMV-Tochter Econ-Gas an, was den damaligen OMV-Chef Roiss recht empörte. Im Sommer 2016 wurde der Streit beigelegt – doch da war Roiss nicht mehr bei der OMV. Außerdem soll er recht nachtragend sein.

Doch auch abseits möglicher persönlicher Animositäten können sich die wenigsten im Verbund-Konzern vorstellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Roiss und Anzengruber reibungslos sein wird: Roiss galt immer schon als streng faktenorientiert arbeitender Manager. Anzengruber hat hingegen einen jovialeren, leichteren Zugang. Der wird wohl auch der Grund dafür gewesen sein, dass sich Verbund-Aufsichtsratsmitglieder im Vorjahr gegenüber Mitterlehner über Anzengrubers Wirken im Verbund eher nicht so positiv geäußert haben sollen.

Die Politik redet mit

Ist die Sache für Anzengruber also gelaufen? Nicht unbedingt. Im Gegensatz zu Kollmann ist er immerhin politisch bestens vernetzt.

Und im großen, börsenotierten Stromkonzern hat die Politik immer noch mehr als nur ein Wörtchen mitzureden. Im Gegensatz zu anderen wichtigen staatsnahen Unternehmen hat der Verbund immer noch den Sonderstatus, mehrheitlich der Republik zu gehören. 51 Prozent Staatsanteil sind in der Verfassung festgeschrieben – dazu kommen noch insgesamt 30 Prozent der Anteile, die drei Stromversorger der Bundesländer halten. Auch sie gehören mehrheitlich der öffentlichen Hand.

Jedenfalls wird das Timing der Entscheidung interessant. Eigentlich sollten die Posten der Verbund-Vorstände Ende 2017 ausgeschrieben werden, damit die Kandidaten der Hauptversammlung im Frühjahr 2018 präsentiert werden können. Eigentlich. Doch was, wenn es tatsächlich schon im kommenden November Nationalratswahlen gibt?

Wetten, dass dann die Ausschreibung vorgezogen wird? Undenkbar jedenfalls, dass SPÖ und ÖVP die Gelegenheit verstreichen lassen, noch rechtzeitig Personen ihres Vertrauens und ihrer Couleur in den Vorstand zu hieven. Man weiß ja nie, ob man der nächsten Regierung noch angehören wird.

Wie auch immer so eine Vorgangsweise dann öffentlich kommuniziert wird. Auch das wird spannend.



