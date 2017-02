Textversion

04.02.2017 | 18:41 | Josef Urschitz (Die Presse)

Kolumne Warum die durchwachsene Berichtssaison Kaufchancen verspricht und wie Daimler an der Börse abfahren könnte.

Die Stimmung an den Börsen hat sich in den vergangenen beiden Wochen recht deutlich gedreht. Was viel mit den üblichen Stimmungsschwankungen unter den Anlegern zu tun hat: Waren im September die Vorzüge des Trump-Wirtschaftskurses im Mittelpunkt des Interesses gestanden, so blickt jetzt alles auf die Risken, die dieser Brachialkurs zweifellos auch in sich trägt.

Dieser Wechsel von himmelhoch jauchzend zu zu Tode betrübt schlägt sich natürlich in den Kursen nieder. Die vergangene Handelswoche hat uns deshalb auch leichte Verluste in den wichtigen Indizes beschert. Wobei der Rückschlag interessanterweise in den USA selbst weniger ausgeprägt war als in Europa.

Am Freitag sorgten außerordentlich gute US-Arbeitsmarktzahlen dafür, dass vor allem in den USA wieder ein bisschen Schwung in die Sache kam. Der Dow Jones Index schaffte beispielsweise erneut den Sprung über die 20.000 Euro Marke, die er im ersten Versuch nicht halten hatte können.

Jedenfalls hat sich an den Märkten wieder mehr Nervosität breit gemacht. Wobei Börsianer da meist zu Übertreibungen in beide Richtungen neigen. Das Mittelmaß ist nicht so die Sache der Märkte.

Es kann also durchaus sein, dass wir in den nächsten Tagen noch einen kleinen Konsolidierungs-Durchhänger sehen. Am langfristigen Trend hat sich aber wenig geändert. Der zeigt immer noch nach oben.

Dabei war die Berichtssaison durchaus durchwachsen. Der deutsche Leitindex DAX wurde in der Vorwoche beispielweise von den Index-Schwergewichten Deutsche Bank und Daimler nach unten gezogen. Erstere meldete erneut einen Milliardenverlust. Der Nobel-Autobauer wiederum enttäuschte die Anleger mit einem eher verhaltenen Ausblick. Beide Aktien gaben daraufhin erstmal deutlich nach.

Sollte man sie deshalb jetzt links liegen lassen? Bei der Deutschen Bank ist die Lage klar: Da steckt noch zu viel Risiko drin. Auch wenn hartgesottene Kurzfrist-Anleger mit den Schwankungen der Bankaktie zuletzt ein Vermögen verdienen konnten: Für Kleinanleger ohne Lust zu permanenter Marktbeobachtung ist das Papier derzeit zu heiß.

Anders sieht die Lage bei Daimler (ISIN DE0007100000) aus. Da verspricht die Schwäche nach der Ergebnispräsentation eher eine günstige Einstiegsgelegenheit.Fundamental stehen jedenfalls alle Ampeln auf Grün. Der Stuttgarter Autobauer strotzt derzeit vor Kraft, hat nach einer Reihe von Modellpräsentationen den mit Abstand jüngsten „Fuhrpark“ in der Premium-Klasse, hat gerade Multimilliardeninvestitionen in neue Modelle angekündigt und eine Elektroautooffensive gestartet. Da kann nicht viel passieren. Bis sich das alles in den Kursen niederschlägt (vorerst schmälern große Investitionen ja den Gewinn, auf den viele Börsianer so magisch schielen) kann man sich mit einer Dividendenrendite von fast fünf Prozent trösten.

Sehr unterschiedliche Ergebnisse kommen auch aus den USA. Dort hat Amazon (ISIN US0231351067) mit einem unerwartet matten Weihnachtsgeschäft die Anleger enttäuscht, was sich am Freitag in einem saftigen Kursverlust niederschlug. Aber auch hier gilt: Kursrückschläge beim Internet-Handelsgiganten sind eher Einstiegsgelegenheiten. Was man derzeit sieht, ist ein Schlagloch auf dem Weg zur 1000-Dollar-Aktie (derzeit stehen wir bei 820), das die mittelfristigen Aussichten keineswegs negativ beeinflusst.

Ein starkes Lebenszeichen gibt derzeit eine Aktie von sich, die in den vergangenen Monaten eher nicht durch übertriebene Dynamik aufgefallen war: Apple (ISIN US0378331005) beeindruckte mit seinen überraschend hohen iPhone-Verkäufen im Weihnachtsgeschäft die Analysten. Nachdem das Smartphone fast drei Viertel des Apple-Umsatzes ausmacht, ist das eine Nachricht von heftiger Kursrelevanz. Die Aktie reagierte umgehend mit einem Sprung auf über 120 Dollar, 20 Prozent wären mittelfristig aber immer noch drin, meinen Experten. Viel passieren kann dem iPhone-Hersteller nicht: Seine Cash-Reserven würden unterdessen ausreichen, um die gesamten österreichischen Staatsausgaben eineinhalb Jahre lang zu bedecken.

Eine Kaufempfehlung von SMC-research hat diese Woche der Biotech-Wert Biofrontera (ISIN DE0006046113) abgeräumt. Die Analysten sehen einen fairen Wert von 4,70 Euro, derzeit notiert das Papier bei 3,80. Sieht nach Potenzial aus.

