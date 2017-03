Textversion

04.03.2017 | 21:15 | Josef Urschitz (Die Presse)

Kolumne Warum der irre Hype um den Börsengang von Snapchat gefährlich ist und Biotech-Aktien ins Anlegerinteresse rücken.

Am Donnerstag hatte die Börse nach Langem wieder einmal eine echte Sause: Der Börsengang der Snapchat-Muttergesellschaft Snap (ISIN US83304A1060) in New York geriet zum vollen Erfolg. Am Ende des ersten Börsentages lag der Kurs des Messaging-Dienstes um 44 Prozent über dem Ausgabekurs. Am zweiten Handelstag eröffnete das Papier noch einmal um fast zehn Prozent höher. Da haben einige Aktionäre der ersten Stunde recht ordentlich abgecasht. Kleinanleger waren wohl nicht darunter, denn sie bekommen bei solchen Hype-Börsengängen in der Regel keine Zuteilung – und dürfen dann zu überhöhten Kursen an der Börse kaufen.

Sie sollten das vorerst aber eher bleiben lassen, denn der Hype um Snap erinnert an die übelsten Auswüchse während der Dotcom-Blase. Die Basisdaten sagen alles: Das Unternehmen machte zuletzt 404 Mio. Dollar Umsatz – und fast 540 Mio. Dollar Verlust. Sieht nach Sanierungsfall aus, zumal der Markt, in dem sich das Unternehmen bewegt, sehr umkämpft und damit nicht gerade einfach ist. Dieser offensichtliche Sanierungsfall wurde Freitagnachmittag mit einem Börsenwert von annähernd 31 Mrd. Dollar taxiert – dem 78-Fachen seines Umsatzes. Das sieht nicht nach Geldanlage aus, sondern nach Extremzockerei. Kann sein, dass es nach dem bekannten Greater-Fool-Börsenprinzip (man kauft eine überteuerte Aktie und hofft, dass man sie dann einem noch größeren Deppen noch teurer andrehen kann) eine Zeit lang funktioniert. Aber als Investment würde ich diese Aktie nicht ins Depot nehmen.

Der Snap-Hype wird hier trotzdem ein bisschen umfassender behandelt, weil er eine gefährliche Börsenstimmung wiedergibt: Die jüngste Rekordjagd hat die Anleger vor allem in den USA, aber nicht nur dort, in Euphorie versetzt. Snap hat also genau den richtigen Zeitpunkt getroffen, um maximal abzucashen. Euphorie und Kursübertreibung ist aber normalerweise auch ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass die Aufschwungphase des Börsenzyklus langsam zu Ende geht. Das heißt noch nicht, dass morgen der Absturz droht. Aber die Flautephasen werden jetzt häufiger und länger. Man hat das in den vergangenen Tagen schon gesehen, als Kursaufschwünge meist schon nach kurzer Zeit zu Gewinnmitnahmen und damit zu leichten Schwächephasen geführt haben.

Das trifft natürlich nicht durchgehend auf alle Werte zu. Bank- und Versicherungsaktien beispielsweise sind derzeit recht gut unterwegs. Sie werden nicht nur von den Deregulierungsplänen des US-Präsidenten gestützt, sondern auch von der Aussicht auf höhere Zinsen (wenngleich diese in Europa noch nicht sehr konkret ist). Sehr stabil unterwegs ist in diesem Segment der hier schon mehrfach besprochene Versicherungsriese Allianz (ISIN DE0008404005), der langsam, aber beständig hochzieht. In den vergangenen Tagen hat die Versicherungsaktie eine Reihe von Kaufempfehlungen bekommen, wobei die Kursziele (bei einem aktuellen Kurs von rund 167 Euro) zwischen 182 und 186 Euro liegen. Das sind aber höchstens Zwischenetappen. Wenn nichts passiert, wird der deutsche Versicherungskonzern wohl bald jenseits der 200er-Marke notieren. Der Aufwärtstrend ist schon seit vielen Monaten intakt. Bis zum in der Übertreibungsphase von 1999 erzielten, jenseits von 420 Euro liegenden Allzeithoch ist es ohnehin noch weit.

Bullish eingestellt sind die Analysten auch für das Telekomunternehmen United Internet (ISIN DE0005089031). Die Commerzbank traut der Aktie ein Kursziel von 55 Euro zu, was bei einem aktuellen Kurs von 39 ein recht ordentliches Potenzial ergäbe. Positiv gestimmt ist der Markt im Moment für das relativ sprunghafte Biotechsegment. Die Branche bietet gute Gewinnchancen, strapaziert die Nerven von Anlegern aber oft durch sehr erratische Kurssprünge nach oben wie unten. Da empfiehlt es sich, die Kurskurve durch Risikostreuung etwas zu glätten. Wer sich die teilweise recht happigen Fondsgebühren sparen möchte, kann sich hier nach Beteiligungsgesellschaften umschauen. Eine solche ist etwa die schweizerische BB Biotech (ISIN CH0038389992), die über 30 Biotech-Beteiligungen (darunter an Gilead und Celgene) hält. Der Chart befindet sich nach einer längeren Konsolidierungsphase seit vorigem Dezember wieder in einer schönen Aufwärtsbewegung. Sieht vielversprechend aus.

