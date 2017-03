Textversion

03.03.2017 | 18:03 | von Nikolaus Jilch (Die Presse)

Rekordkurse! Alle feiern! Alle? Nein. Eine kleine Gruppe erfahrener Herren leistet Widerstand. Sind die Anleger schon wieder zu euphorisch?

Es gibt da diesen Spruch. „Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.“ Stammt angeblich von Oscar Wilde. Das sagt zumindest das Internet. Als Motto für diese Kolumne passt der Spruch allemal. Langfristig muss der Optimismus siegen. Im Leben und an den Märkten.

Die Alternative ist die Depression. Und die wollen wir uns ja ersparen – im Leben und an den Märkten. Aber kurzfristig kann der Optimismus einem manchmal das Haxl stellen. Fragen Sie einmal jene Leute, die Anfang September 2008 noch Aktien von Lehman Brothers gekauft haben. Solche muss es ja gegeben haben.

Deswegen ist die heutige Kolumne vier Männern gewidmet, die alles schon gesehen haben. Diese vier sind: Der legendäre Rohstoffinvestor Jim Rogers. Bernard Arnault, Chef des Luxuskonzerns LVMH und der reichste Mann Frankreichs. Der CEO der Holdinggesellschaft Loews, Jim Tisch. Und Oswald Grübel, der ehemalige Chef der Großbanken Credit Suisse und UBS. Alle vier haben eines gemeinsam: Sie warnen vor zu viel Euphorie und Gelassenheit unter den Anlegern. Nennen wir sie die Liga der außergewöhnlich besorgten Gentlemen.

Ihre Warnungen kommen scheinbar zur Unzeit. Die Börsen rasen von einem Rekord zum nächsten. Nicht einmal die Wahl Donald Trumps konnte ihnen etwas anhaben. Im Gegenteil: Jetzt spekulieren die Anleger auf Steuersenkungen und massive Programme zum Aufbau von Infrastruktur und Militär. Es herrscht Partystimmung an der Wall Street.

Auch Bernard Arnault sollte feiern. Zu seinem Konzern gehören Marken wie Lois Vuitton, Marc Jacobs, TAG Heuer und auch eine Jachtfirma. Mehr Geld an den Börsen heißt für Arnault mehr potenzielle Luxuskunden.

Aber ganz so einfach ist das nicht. „Obwohl das Jahr mit einer grünen Ampel beginnt, bin ich sehr vorsichtig, was 2017 betrifft“, sagte er kürzlich. „Wenn alles so gut läuft, passiert meistens etwas Unerwartetes. Die Geschäfte sind voll. Aber wir müssen in einer Phase der Euphorie sehr vorsichtig sein. Jedesmal, wenn wir uns in so einer Situation befunden haben, ist das Jahr nicht so gut ausgegangen. Es hat seit fast zehn Jahren keine echte Krise gegeben“, so Arnault.

Es gibt an der Börse nicht nur Börsenkurse, sondern auch solche, die die Stimmung messen. Da lässt sich etwas Interessantes beobachten. Jahrzehntelang sind jene Kurse im Gleichschritt marschiert, die einerseits die Gelassenheit der Anleger und andererseits das Sicherheitsgefühl über die politische Zukunft beschreiben. In den Krisen sind sie rauf: Anspannung statt Gelassenheit, Unsicherheit statt Optimismus. In den guten Phasen sind sie runter. Aber seit Jahresbeginn passiert etwas Eigenartiges: Die politische Zukunft wird so unsicher bewertet wie nie zuvor. Gleichzeitig sind die Anleger aber auch so gelassen wie nie. Wie kann das passieren? Übersehen wir etwas? Oder wird nur der negative politische Effekt der Trump-Wahl überschätzt, während die Anleger es besser wissen?

Jim Tisch mahnt zur Vorsicht. „Ich bin lange genug im Geschäft, um jede Art von Markt gesehen zu haben. Deswegen bin ich skeptisch, was die gängige Meinung betrifft. Wir erleben eine absolute Herrschaft der Gelassenheit. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass dieser Zustand nicht ewig anhalten kann.“ Tisch führt die Holdinggesellschaft Loews, die mit Hotels groß geworden ist. Er spricht wörtlich von „Comlacency“. Das kann man mit „Gelassenheit“ übersetzen. Aber auch mit „Bequemlichkeit“ und mit „Selbstgefälligkeit“. Tisch legt den Finger direkt in die Wunde, wenn er sich fragt, warum die Aktienmärkte so hoch sein können angesichts der Unsicherheiten über Zölle, Steuern und Handelsbeziehungen auf der Welt.

Jim Rogers, der mit Rohstoffinvestments reich geworden ist und generell als einer gilt, der gegen den Strom schwimmt, wird noch deutlicher. „Bereitet euch vor“, sagte er in einem Interview mit dem Podcast „MacroVoices“: „Wir werden die schlimmsten wirtschaftlichen Probleme in unserer Lebenszeit sehen. Wenn das passiert, werden viele Leute verschwinden.“ Damit meint er, dass vielen unvorbereiteten Anlegern die finanzielle Auslöschung droht.

Aber nicht nur denen. „Lehman Brothers hatte eine Geschichte von 150 Jahren. Sie haben Kriege überlebt und wirtschaftliche Depressionen; sie haben alles überstanden, aber am Ende sind sie verschwunden. Das nächste Mal wird es schlimmer sein als je zuvor. Diesmal werden viele Leute verschwinden. Firmen werden verschwinden. Sicherlich Regierungen und vielleicht sogar ganze Staaten. Ich hoffe, Sie sind schon sehr besorgt.“

Bullenmärkte würden zu Selbstläufern, so Rogers. Schlechte Nachrichten werden ignoriert, während gute die Stimmung antreiben. Bärenmärkte seien genauso. Nur eben in die andere Richtung. „Der Dollar wird irgendwann zu hoch steigen und könnte zu einer Bubble werden. Ich hoffe, dass ich schlau genug bin, um rechtzeitig zu verkaufen.“

Der Schweizer Oswald Grübel hat mit 72 auch schon viel gesehen. Immerhin stand er an der Spitze der Megabanken Credit Suisse und auch UBS. Er sieht das Problem in der „Lösung“ der letzten Krise. In der Geldflut der Zentralbanken, die bloß die nächste Blase aufblasen würden. Wieder würden die Kredite „an die falschen Leute, an die falschen Firmen“ gehen, die sich den Kredit nicht leisten könnten.

Das würde im Crash enden, so Grübel zum „Sonntagsblick“: „Es wird gesagt, ohne dieses Geld würden wir in die schlimmste Rezession seit 1929 fallen. Das ist eine typisch utopisch-sozialistische Auslegung der Wirtschaft, die kein Limit der Staatsverschuldung kennt. Eine Rezession ist manchmal notwendig, um alte Strukturen abzuschaffen und Erneuerung zu bringen.“

Das wäre dann die positive Perspektive. Eine Korrektur ist gesund. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann . . .

. . . ach, Sie wissen schon.

E-Mails an: nikolaus.jilch@diepresse.com