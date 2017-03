Textversion

18.03.2017 | 09:13 | Nikolaus Jilch (Die Presse)

Kolumne Die dominante Stellung des Dollar ist ein Segen und ein Fluch. Jetzt könnte der Weg frei sein für eine grundlegende Reform des Währungssystems.

Robert Triffin. Den Namen sollten Sie sich merken. Der amerikanische Ökonom mit belgischen Wurzeln ist zwar seit 24 Jahren tot, aber seine Ideen sind heute aktueller denn je. Das ist nicht einfach so dahingesagt. Die konkreten Schritte der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump scheinen auf Triffins Einsichten zu basieren.

Washington ist damit ohnehin reichlich spät dran. Es begab sich bereits im Jahr 1960, dass Triffin vor dem amerikanischen Kongress ein Problem ansprach. Dieses sollte als „Triffin-Dilemma“ in die Ökonomie einfließen. Triffin wies darauf hin, dass die Verwendung einer einzelnen nationalen Währung als globale Reserve, etwa des US-Dollar, zu Spannungen zwischen den nationalen und internationalen Bedürfnissen an die Geldpolitik führen kann. „Eine fundamentale Reform des internationalen Geldsystems ist schon lang überfällig“, sagte Triffin: „Ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit werden heute zusätzlich unterstrichen durch die akute Bedrohung des einst so mächtigen Dollar.“

Er behielt recht. Das System von Bretton Woods brach einige Jahre später zusammen, weil die USA viel zu viele Dollars gedruckt hatten, um die Golddeckung noch zu gewährleisten. An der Macht des Dollar sollte sich aber nichts ändern. Im Gegenteil. Die US-Währung zementierte in den folgenden Jahren ihre Vormachtstellung auf dem Planeten. Zentral für diesen Siegeszug war die Etablierung des Petrodollar-Systems unter dem Präsidenten Richard Nixon in den 1970er-Jahren.

Im Austausch für Waffen, Technologie und eine Sicherheitsgarantie sollten die Ölstaaten (allen voran Saudiarabien) den Dollar stützen, indem sie ihr schwarzes Gold nur für Dollar verkaufen – und diese Dollar dann als Währungsreserven wiederum in US-Staatsanleihen stecken. Gleichzeitig sollte ein stabiler und niedriger Goldpreis den Dollar für die Ölstaaten als „so gut wie Gold“ attraktiv machen.

Beide Seiten lieferten. Der damalige Fed-Chef, Paul Volcker, stürzte sich Ende der 1970er-Jahre ins Schwert und hob die Leitzinsen auf bis zu 21,5 an, um die Dollar-Inflation zu stoppen. Für die Saudis, die Europäer und den Rest der Welt war das ein Signal: Washington ist bereit, die eigene Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen, um die internationale Rolle des Dollar nicht zu gefährden. Es funktionierte. Und zwar prächtig. Öl- und Goldpreis blieben jahrzehntelang (relativ) stabil auf niedrigem Niveau. Nicht nur die Ölstaaten, sondern auch die Europäer machten mit – und bauten große Dollarreserven auf. Aber Triffins Dilemma war nur scheinbar gelöst. Zwar waren die USA jetzt mit dem sogenannten exorbitanten Privileg ausgestattet, Rohstoffe und Waren gegen praktisch aus dem Nichts gedrucktes Geld importieren zu können.



Aber es gibt auch eine Schattenseite. Eine „exorbitante Bürde“. Denn das System hatte drei Folgen: Erstens mussten die USA ein permanentes Handelsbilanzdefizit fahren, um den Rest der Welt mit Dollar zu versorgen. Zweitens mussten sie sich aus demselben Grund immer höher verschulden. Und drittens wurde die US-Industrie in ihrer Konkurrenzfähigkeit untergraben und am Ende fast völlig nach Übersee exportiert – zuletzt nach China.

Auftritt Donald Trump. Was sagt der neue US-Präsident? „Von diesem Moment an wird Amerika zuerst kommen. Jede Entscheidung zu Handel, Steuern, Einwanderung und Außenpolitik wird zum Vorteil amerikanischer Arbeiter und Familien sein“, hieß es in seiner Antrittsrede. Klingt das nach einem Versprechen, die internationale Rolle des Dollar zu stärken – oder eher nach dem Gegenteil?

Trump hat auch angekündigt, die ausgewanderte Industrie wieder aus China in die USA zurückzuholen. In einer Pressekonferenz mit dem japanischen Premier, Shinzō Abe, im Februar sagte Trump auf die Frage eines Reporters: „Die Währungen werden sich viel früher als manche Leute glauben unter gleichen Wettbewerbsbedingungen befinden.“ Für den aktuell laufenden G20-Gipfel hat die Trump-Regierung einen Passus aus dem Kommunique streichen lassen, wonach die Staaten von Währungsabwertungen Abstand nehmen sollen. Und dann noch das: Zwar hat Trump sich vor der Wahl auf Twitter mit einigen saudischen Prinzen gestritten. Aber als kürzlich der Vize-Kronprinz, Mohammed bin Salman, in Washington war, da hieß es plötzlich, dass man einen „historischen Wendepunkt“ im Verhältnis der beiden Staaten erreicht hätte. Trump hat auch eine Waffenlieferung an die Saudis freigegeben, die von Barack Obama blockiert worden war. Gleichzeitig zeigt er sich aggressiv gegenüber dem Iran, einem alten Rivalen der Saudis.

Für den Analysten Luke Gromen, der diese Entwicklungen in seinem Newsletter FFTT verfolgt, lassen sich nur zwei mögliche Schlüsse ziehen: „Entweder der Petrodollar-Deal wurde gerade offiziell beendet. Oder Trump und die Saudis haben sich darauf geeinigt, den US-Ölschiefer-Sektor abzumurksen.“ Denn für die von den Saudis versprochenen Investitionen in den USA brauchen sie einen höheren Ölpreis. Gromen tendiert aufgrund der anderen von Trump gelieferten Indizien zu Variante A: Der Petrodollar ist nicht mehr.



Robert Triffin hat das freilich kommen sehen. Für ihn hat der Petrodollar-Deal die notwendige Reform des internationalen Geldsystems nicht ersetzt, sondern aufgeschoben. 1977 kehrte er in seine belgische Heimat zurück. Dort arbeitete er als Berater der EU-Kommission. Triffin gilt heute als einer der „Väter des Euro“. Er hatte bereits Pläne für einen „Europäischen Geldfonds“ und eine „Europäische Währungseinheit“ ausgearbeitet, als solche Ideen noch totale Utopien waren.

Nach der Finanzkrise ist er plötzlich wieder in aller Munde. Schon 2009 identifizierte niemand Geringerer als Zhou Xiaochuan, der Chef der chinesischen Zentralbank, das Triffin-Dilemma als die Wurzel der globalen wirtschaftlichen Verwerfungen. Und auch der ECB-Mann Lorenzo Bini Smaghi hielt 2011 eine Rede zum Triffin-Dilemma. Beide kommen zu demselben Schluss: Das internationale Geldsystem muss „multipolar“ werden. Nur so können die Vorteile des „exorbitanten Privilegs“ und die Nachteile der „exorbitanten Bürde“ auf mehrere Schultern verteilt werden.

Und ausgerechnet Donald Trump scheint der erste US-Präsident zu sein, der die Sonderrolle der USA im Geldsystem zur Disposition stellt. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass Trump vom US-Establishment so gehasst wird.

