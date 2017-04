Textversion

31.03.2017 | 22:40 | Nikolaus Jilch (Die Presse)

Kolumne Die bargeldlose Gesellschaft: In Kenia gibt es sie schon. In Schweden fast. Die Österreicher halten aber weiter an ihrem geliebten Bargeld fest.

Unglücklich sind die heimischen Notenbanker. Unglücklich über die ganze vermaledeite Debatte zum Bargeld. Über den Abschaffungseifer der Skandinavier. Über die Niederlage im EZB-Rat beim Kampf gegen die Einstellung des 500-Euro-Scheins. Die ganze Welt scheint sich verschworen zu haben – gegen der Österreicher liebstes Zahlungsmittel.

„Die Nationalbank bekennt sich uneingeschränkt zur Verwendung von Bargeld“, sagte Notenbanker Kurt Pribil vergangene Woche. 82 Prozent aller Transaktionen werden hierzulande in Cash abgewickelt. Das entspricht 65 Prozent des gesamten Zahlungsvolumens. „Die Österreicher sind sehr bargeldaffin und können das aus unserer Sicht auch bleiben“, so Pribil. Aber wie lang noch? Warum gibt es diesen Kampf gegen das Bargeld? Wer führt ihn? Wer profitiert?

Bargeld bietet viele Vorteile. Es ist anonym. Es ist in der Verwendung gratis. Und es funktioniert auch, wenn der Strom ausfällt oder der Handyakku leer ist. Die Nachteile des Bargelds treffen weniger die Konsumenten – und eher die Banken. So ist es in strukturschwachen Gebieten, etwa in Teilen von Skandinavien, eine logistische Herausforderung, Papiergeld durch die Gegend zu fahren.

Aber diese Geschichte beginnt nicht in Schweden. Sondern in Kenia. Denn ausgerechnet in dem afrikanischen Land hat sich seit genau zehn Jahren ein neues Zahlungssystem etabliert, das für europäische Augen gar futuristisch anmutet. In Kenia ist die bargeldlose Gesellschaft tatsächlich bereits Realität. Und warum? Weil der Markt ein Produkt angeboten hat, das für viele Menschen eine Verbesserung gebracht hat: M-Pesa. M steht für Mobile. Und Pesa kommt aus dem Swahili und heißt tatsächlich: Bargeld. Das Projekt entstammt einer Kooperation von Vodafone und dem kenianischen Mobilfunkbetreiber Safaricom.

Was M-Pesa bringt? Den totalen draht- und bargeldlosen Zahlungsverkehr. Und zwar ohne die Beteiligung von Apple, Samsung oder irgendeiner Bank. M-Pesa läuft über SMS. Jedes alte Nokia kann das. Millionen von Kenianern nutzen den Service. Viele von ihnen hatten zuvor nie ein Konto.

Das hat dazu geführt, dass auch Geld in Umlauf gekommen ist, das sonst in Form von Scheinen unter Matratzen geblieben wäre. Was Wunder, dass M-Pesa inzwischen in anderen sogenannten Entwicklungsländern eingesetzt wird: Tansania, Afghanistan, Indien, Ägypten. Kosten fallen für die Nutzer nur dann an, wenn eine Transaktion getätigt wird. Laut Goldman Sachs entsprechen die jährlich über M-Pesa abgewickelten Zahlungen inzwischen rund 40 Prozent von Kenias BIP.

Es gibt sogar eine analoge Seite dieses Systems: Die Wertkarten für Guthaben können wie Geldscheine gehandelt werden – solange sie noch unversehrt sind, der Code also noch nicht aufgerubbelt wurde. Wer in Nairobi auf den Markt will, tut gut daran, solche Karten mitzubringen – und seine importierten Dollars zu Hause zu lassen.



Was dieses Erfolgsbeispiel von den europäischen Bemühungen gegen das Bargeld unterscheidet? In Kenia wurde vonseiten der Privatwirtschaft ein überlegenes Produkt angeboten, das von den Konsumenten rasch aufgenommen wurde. In der westlichen Welt ist die Lage anders. „Die Entwicklung der Technologie allein hat den Untergang des Bargelds keineswegs gesichert“, schreiben die Experten von Goldman in einem aktuellen Paper. Technologie sei zwar wichtig. Aber auch Kredit- und Bankomatkarten konnten die Bargeldnutzung kaum beeinträchtigen. Vor allem nicht in den Bargeldzentren Europas, wie etwa Deutschland, Italien oder Österreich. In Skandinavien ist man schon weiter in der Entwicklung weg vom Bargeld. In Schweden wird nur noch ein Fünftel des Zahlungsvolumens über Bargeld abgewickelt. Es gibt auch eine App, entwickelt von allen Banken gemeinsam. In Dänemark hat die Regierung die Pflicht gestrichen, Bargeld als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Denn: „Ohne legislativen Druck wäre das Bargeld nur sehr schwer zu verdrängen“, schreibt Goldman: „Es ist ja immerhin eine bequeme und anonyme Art zu bezahlen.“ Was uns zum Schluss der Goldman-Analyse bringt: „Regierungen profitieren am meisten von einer Senkung der Bargeldnutzung.“ Denn am Ende versprechen sich die Finanzminister von der Abschaffung des Bargelds bessere Kontrolle und mehr Einnahmen durch Steuern. Der zweite wichtige Grund? Wenn das Geld auf Konten liegt, können Notenbanker ihre kreativen Ideen wie Minuszinsen besser umsetzen.

Da muss man schon sagen: Wenn Finanzminister und Notenbanker am ehesten von der Abschaffung des Bargelds profitieren, dann haben wir es in Österreich aktuell noch gut getroffen. Denn das Finanzministerium sieht keinen Anlass, die Bargeldnutzung einzuschränken.

Und die Notenbank bekennt sich nicht nur bei jeder Gelegenheit zum Bargeld, sondern gibt sich sogar kämpferisch. Kurt Pribil: „Ich kann beruhigen. Um das Bargeld in der Eurozone abzuschaffen, bräuchte es einen einstimmigen Beschluss. Und wir sind dagegen.“

