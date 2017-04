Textversion

21.04.2017 | 16:40 | Nikolaus Jilch (Die Presse)

Gerüchte über Geschäfte vor den Anschlägen vom 11. September halten sich hartnäckig. Sie sind falsch. Der Fall wurde gründlich untersucht.

Tatort Dortmund: Der mutmaßliche Attentäter, der drei Bomben in der Nähe des Borussia-Busses gezündet haben soll, wollte mit dem Kursverfall der Aktie des Fußballklubs Geld verdienen. Das sagt die Polizei. Auf die Spur hat sie der Broker des Verdächtigen gebracht, dem die Spekulation mit Put-Optionen aufgefallen war.

Tatort New York: Beim wohl schlimmsten Terroranschlag aller Zeiten kommen am 11. September 2001 mehr als 3000 Menschen ums Leben. Kurze Zeit später tauchen Gerüchte auf, dass Mitwisser oder gar die Terrororganisation al-Qaida selbst durch Spekulation auf fallende Kurse Millionen gemacht haben sollen. Bis heute halten sich diese Geschichten hartnäckig. An Verschwörungstheorien um 9/11 mangelte es ohnehin nie. Der angebliche Insiderhandel wird gern als „heißeste Spur“ zu den Tätern bezeichnet. Allein: Es wurde in der Sache gründlich ermittelt. Das Ergebnis: Es gab kein Insidergeschäft im Vorfeld von 9/11. Kein einziges.

Wieso wir das so genau wissen können? Weil kaum ein Fall mutmaßlicher Insidergeschäfte derart penibel untersucht wurde. Und wie wir aktuell in Dortmund sehen: Der Handel mit Wertpapieren ist vieles, aber weder anonym noch intransparent. Broker, Polizei und Aufsichtsbehörden haben Zugriff auf die entscheidenden Daten. In einem 22 Seiten langen „Staff Monograph“, einem Addendum zum offiziellen Untersuchungsbericht der 9/11-Kommission, wird die Frage nach den finanziellen Hintergründen der Anschläge im Detail erörtert.

„Seit dem 11. September 2001 gab es immer wieder Berichte, dass den Anschlägen massive Insidergeschäfte vorangegangen seien, die Personen mit Verbindungen zu al-Qaida riesige Profite ermöglicht haben sollen“, heißt es: „Die Kommission hat keine Beweise gefunden, die diese Behauptung stützen. Im Gegenteil: Eine gründliche Untersuchung durch die Bundespolizei hat keine Beweise gefunden, dass jemand mit Vorwissen zu den Terroranschlägen durch den Handel mit Securities profitiert hätte.“ Der Bericht liest sich wie ein Finanzkrimi, an dessen Ende aber kein Schurke gefunden werden kann – weil jeder Verdacht sich durch harmlose Erklärungen ausräumen lässt.

Soll heißen: Ja, es gab ein verdächtiges Aufkommen gerade von Put-Optionen, wie sie auch der Dortmunder Verdächtige eingesetzt haben soll. Aber diese Trades waren nur auf den ersten Blick suspekt und sollten sich bei näherer Untersuchung allesamt als Teil einer nachvollziehbaren Handelsstrategie erweisen. Schon sechs Tage nach dem Anschlag, am 17. September 2001, hat die SEC, die amerikanische Wertpapierbehörde, in Absprache mit dem FBI eine Untersuchung eingeleitet. Mehr als 40 Beamte waren damit beschäftigt, alle potenziell verdächtigen Handelsbewegungen zu erforschen. Man darf nicht vergessen: Zu diesem Zeitpunkt erhoffte man sich seitens der US-Behörden Hinweise auf die Täter durch diese Ermittlungen. Die US-Behörden stürzten sich mit demselben Verdacht auf die Daten, den Verschwörungstheoretiker bis heute hegen, wenn sie vom „9/11-Insiderhandel“ sprechen.

Die SEC-Beamten nahmen alle Sektoren unter die Lupe, die von den Anschlägen betroffen sein konnten: Fluglinien, Versicherer, Finanzdienstleister, Rüstungs-, Sicherheits- und Reiseunternehmen. „Ultimativ haben die Ermittler den Handel mit 103 einzelnen Unternehmen sowie 32 Fonds analysiert und dabei mehr als 9,5 Millionen einzelne Transaktionen untersucht“, heißt es in dem Bericht. „Niemand kann in den USA mit Securities handeln, ohne eine Spur zu hinterlassen, die von den Aufsichtsbehörden leicht gefunden werden kann“, steht da weiter. „Die Untersuchung der US-Regierung ist ohne Zweifel zu dem Schluss gekommen, dass es keine Beweise für unerlaubten Handel in den US-Märkten mit Vorwissen zu den Anschlägen gegeben hat. (. . .) Jeder einzelne verdächtige Trade wurde als Teil einer legitimen Anlagestrategie identifiziert.“

Zwar habe es tatsächlich auffällig hohe Aufkommen von Put-Optionen gegeben – beispielsweise bei den Papieren der beiden betroffenen Airlines United und American. Aber in allen Fällen würden die Fäden zu Anlegern führen, die mit den Anschlägen nichts zu tun hatten – und einfach ihre eigene Strategie verfolgten.

So war das verdächtig hohe Aufkommen an Put-Optionen auf das Papier von American auf einen beliebten Börse-Newsletter zurückzuführen, der eine Spekulation gegen die Airline empfohlen hatte. Die SEC hat den Autor dieses Newsletters befragt und keinen Grund für den Verdacht gefunden, dass er von den Anschlägen gewusst haben könnte.

Ähnlich verhält es sich mit einer Reihe von US-Hedgefonds, die aus verschiedenen Gründen gegen die Airlines gewettet hatten. Oft konnten diese Fonds zwar durch ihre Put-Optionen Geld verdienen, verloren aber insgesamt viel mehr durch den Zusammenbruch der Märkte in der Folge der Angriffe. Oder die Puts waren lediglich als Absicherung größerer Positionen gedacht.

„Der Handel mit Optionen auf die Papiere der Airlines war typisch“, heißt es in dem Papier. „Der gesamte profitable Handel mit Optionen wurde untersucht und aufgeklärt. Es gab keine Hinweise auf illegale Trades und keine unerklärten, mysteriösen Handelsbewegungen.“ Zum selben Ergebnis seien Untersuchungen in anderen Ländern gekommen.

Auch in Deutschland, wo die Gerüchte vom Insiderhandel anfangs befeuert wurden. Niemand geringerer als der damalige Bundesbankpräsident, Ernst Welteke, sagte nur wenige Wochen nach dem Anschlag, dass es zu verdächtigen Bewegungen in einigen Märkten gekommen sei, auch beim Öl- und beim Goldpreis.

Diese Aussagen werden von den einschlägigen Theoretikern bis heute gern zitiert – und wurden von den deutschen Behörden auch sehr ernst genommen. Es kam zu einer gründlichen Untersuchung durch Wertpapieraufsicht und Bundeskriminalamt. Gefunden wurde: absolut nichts.



