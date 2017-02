Textversion

10.02.2017 | 10:55 | (DiePresse.com)

Der Flughafen Wien nennt die BVwG-Entscheidung "juristisch und sachlich unhaltbar und falsch" und kündigte außerordentliche Rechtsmittel an. Für die Grünen sei die Entscheidung ein „Grund zur Freude“.

Die Flughafen Wien AG hat am Donnerstagabend erneut das Nein des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) zur geplanten dritten Piste am Airport Wien-Schwechat kritisiert. Allfällige bilanzielle Auswirkungen bzw. Wertanpassungen könnten jedoch erst auf Basis einer eingehenden Analyse der BVwG-Entscheidung und einer entsprechenden Bewertung der Konsequenzen getroffen werden, so der Flughafen.

Gegenüber der „Presse“ hatte der Rechtsanwalt des Flughafen Wien, Christian Schmelz, zuvor erwähnt, dass es seines Wissens erstmalig sei, dass der Klimaschutz als Argument herangezogen werde, um ein konkretes Vorhaben zu untersagen.

Die Flugahfen Wien AG werde einer Aussendung zufolge gegen diese Entscheidung höchstgerichtlich außerordentliche Rechtsmittel einlegen und somit das Vorhaben selbstverständlich mit Nachdruck weiter verfolgen. Schon bei erster oberflächlicher Betrachtung sei die abweisende Entscheidung des Gerichts "juristisch und sachlich unhaltbar und falsch".

Grünen: "Grund zur Freude"

Die Guidance der Gesellschaft in Bezug auf die für 2016 von den Aktionären zu erwartende Dividende bleibe vollinhaltlich aufrecht, so der Flughafen am späten Donnerstagabend. Die Dividende für das abgelaufene Jahr 2016 werde deutlich - um rund ein Viertel als Zusatzprozentsatz - ansteigen, hatte der Vorstand heuer am 17. Jänner erklärt. Für das Jahr 2015 hatte der Airport die Dividende von 1,65 Euro auf 2 Euro je Aktie angehoben.

Für die Grünen Niederösterreichs sei die Entscheidung ein „Grund zur Freude“. Für Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, ist dieses Urteil "mutig, weitsichtig und bahnbrechend": „Da dem Klimaschutz in Artikel 4 der Landesverfassung eine besondere Bedeutung zukommt und Klimaziele auf allen Ebenen beschlossen wurden, ist das öffentliche Interesse nicht mehr und nicht weniger als das Überleben der Menschheit. Das Urteil trägt dem Rechnung."

Die rote Karte des Bundesverwaltungsgerichts muss auch der Regierung zu denken geben“, sagte der Umweltsprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. „Der Bau einer dritten Piste hätte eine Verdoppelung der Flugbewegungen bis 2030 auf ca. 460.000 zur Folge gehabt. Nicht nur stark erhöhte Feinstaubwerte wären die Folge, auch die Lärmbelastung der WienerInnen steigt und führt zu gesundheitlichen Problemen", so Maresch.

Auch die Umweltorganisation VIRUS begrüßt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. UVP-Experte Wolfgang Rehm "Die Entscheidung zeigt, dass die Einführung der Verwaltungsgerichte 2014 zu mehr Ergebnisoffenheit beigetragen hat, die auch vor großen Infrastrukturprojekten nicht Halt macht".