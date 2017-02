Textversion

Die Alpine habe zu spät Konkurs angemeldet, bescheinigt ihr ein Gutachter. Involvierte zweifeln seine Unparteilichkeit an.

Wien. Um zweieinhalb Jahre zu spät soll der bankrotte Bauriese Alpine Insolvenz angemeldet haben. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der Wirtschaftsprüfer Josef Schima erstellte. Erste Konsequenzen gab es schon, so wurden gegen Ex-Alpine-Manager Klagen eingebracht. In die Kritik geriet nun aber auch der Gutachter selbst: Viele bezweifeln, dass er bei der Erstellung seiner Expertise unbefangen war.

Denn Schima wurde vom Insolvenzgericht zwar ad personam als Sachverständiger beauftragt, er ist aber auch Partner der Wirtschaftsprüfungskanzlei BDO. Genauer gesagt, Geschäftsführer der BDO Financial Advisory Services GmbH und Gesellschafter in der BDO-Holding. Die BDO hat schon früher ein Gutachten in der Causa Alpine erstellt – damals für den Masseverwalter Stephan Riel. Dieses besagte ebenfalls, dass zu spät Insolvenz angemeldet worden sei. Auch damals wurden Akteure verklagt – die Konzernmutter FCC, aber auch Deloitte als Wirtschaftsprüfer der Alpine. Auch strafrechtliche Ermittlungen laufen seither.

FCC und Deloitte gehören – wenig überraschend – zu jenen, die Schimas Unbefangenheit in Frage stellen. Sie sind aber längst nicht die Einzigen: Auch Gläubigerbanken haben massive Zweifel. Sie alle stört, dass Schima als Gerichtssachverständiger tätig wurde, obwohl zuvor die BDO „Privatgutachter“ in derselben Sache war. Ein Gerichtssachverständiger gilt als „Teil der Rechtspflege“ und unterliegt strengen Standesregeln in Sachen Unparteilichkeit. Doch war Schima diese überhaupt noch möglich, nachdem bereits ein Attest seiner Kanzleikollegen vorlag? Noch dazu wirkten an Schimas Gutachten „Hilfskräfte“ aus den Reihen der BDO mit, wie aus seiner Kostenabrechnung klar hervorgeht. Die Abrechnung wird ebenfalls kritisiert, die Kosten waren im Endeffekt um ein Mehrfaches höher als die anfängliche Schätzung – die auch davon ausging, dass Schima auf BDO-Erhebungen aufbauen könne.

„Habe alles selbst geschrieben“

Aber zurück zur Vereinbarkeit. Schima selbst hat da keinerlei Zweifel: „Ich habe mein Gutachten zur Gänze selber geschrieben. Lesen Sie beide, dann sehen Sie die Unterschiede“, sagt er zur „Presse“. In die Arbeit der BDO für den Masseverwalter sei er nicht involviert gewesen und habe Mitarbeiter, die dabei waren, „höchstens interviewt, um Dinge zu hinterfragen“. Sein Gutachten beruhe auf einer viel breiteren, später erhobenen Datenbasis. Doch hätte es überhaupt zu einem anderen Ergebnis führen können – ohne seinen Partnern in den Rücken zu fallen? „Ja, das war nicht ausgeschlossen“, sagt Schima. Zumal aus seiner Sicht selbst eine Widersprüchlichkeit noch nicht bedeuten hätte müssen, dass die Ersteinschätzung „falsch“ gewesen wäre. Eben wegen der unterschiedlichen Datengrundlagen.

Auch das Insolvenzgericht sah keinen Grund, Schima als Gutachter zu entheben. Schon lange bevor das Gutachten vorlag, hatte Deloitte – als Insolvenzgläubiger der Alpine – Schimas Enthebung beantragt. Das Gericht wies diese „Anregung“ jedoch ab: Es liege kein wichtiger Grund dafür vor.

Deloitte überzeugte das nicht. „Wir vertreten nach wie vor die Auffassung, dass die Bestellung von Mag. Schima als unabhängiger Gerichtssachverständiger im Alpine-Insolvenzverfahren einen klassischen Fall von Unvereinbarkeit darstellt“, sagt Harald Breit, Partner bei Deloitte Österreich, zur „Presse“. Die BDO habe bereits 2014 als Privatsachverständiger im Auftrag des Masseverwalters dazu Stellung bezogen. Wäre Schima zu einem anderen Ergebnis als die BDO gekommen, dann hätte dies „mit hoher Wahrscheinlichkeit Schadenersatzforderungen und damit vermögensrechtliche Nachteile letztendlich auch für seine Person nach sich ziehen können“, sagt Breit, der an beiden Gutachten auch inhaltliche Kritik übt. Schima selbst habe im Übrigen gegenüber dem Gericht festgehalten, dass er sich als „Privatsachverständiger“ sehe. Tatsächlich sei er davon ausgegangen, im Auftrag des Masseverwalters tätig zu sein, sagt Schima zur „Presse“. Zum Thema war das wegen einer Diskrepanz bei der Gebührenabrechnung geworden – für Gerichtssachverständige gelten andere Regeln. Für seine Unparteilichkeit mache es aber keinen Unterschied, sagt Schima. Diese Pflicht bestehe da wie dort.

„Themenverfehlung“

„Die Presse“ sprach auch mit Masseverwalter Riel. Er kann die Bedenken nicht nachvollziehen: „Mir wäre es andersherum geradezu absurd erschienen, jemanden vorzuschlagen, der nicht auf die Ressourcen der Kanzlei zurückgreifen kann, die von Anfang an dabei war.“ Überhaupt sei die Vereinbarkeitsdiskussion eine „Themenverfehlung“: Zwar sei es klar, dass in einer gerichtlichen Auseinandersetzung „das Gericht niemals einen Sachverständigen bestellen kann, der schon für eine Partei tätig war. Wäre Schima etwa in einem Verfahren gegen Deloitte Gerichtssachverständiger, wäre das bedenklich.“ Hier sei es aber bloß um Informationsgrundlagen für das Insolvenzgericht gegangen. Dafür müsse das Gericht „niemanden suchen, der von allen in Frage kommenden Beteiligten unabhängig ist“. Einen solchen zu finden, sei zudem – allein schon wegen der Vielzahl der involvierten Gläubiger – kaum realistisch. Und dass die Kosten der Expertise höher waren als ursprünglich geschätzt, liege an der „deutlich breiteren Grundlage“.

Das Inhaltliche stehe auf einem anderen Blatt: „Jeder kann hinterfragen, ob Schimas Feststellungen stimmen.“ Was in den anhängigen Verfahren sicher noch geschehen wird.