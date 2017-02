Textversion

Limonaden-Etiketten erzürnten den Molkereikonzern Berglandmilch.

Wien. Das Unternehmen Berglandmilch ist aus dem Zusammenschluss mehrerer Molkereien entstanden, unter anderem der Schärdinger Landmolkerei. Die Marke „Schärdinger“ genießt im Bereich „Milch- und Milchprodukte“ – Käse eingeschlossen – in Österreich zweifellos einen hohen Bekanntheitsgrad.

Die Brauerei Baumgartner kennen auch viele Menschen. Vor allem schätzen sie ihre Kunden für diverse Biersorten. Die Brauerei, die schon 1609 in Schärding gegründet worden ist, fabriziert nicht nur Bier, sondern auch alkoholfreie Getränke. Konkret Limonaden in verschiedenen Geschmacksrichtungen mit dem einprägsamen Namen „Schärdinger Hex“. Das störte die Firma Berglandmilch jedoch. Ihr Rechtsanwalt forderte den Chef der Brauerei, Gerhard Altendorfer, auf, ihren Markennamen nicht mehr zu nutzen. Ein Rechtsstreit entbrannte, der die Gegner bis vor den Obersten Gerichtshof führte.

In der ersten Instanz verlor der klagende Molkereikonzern. „Schärdinger“ genieße zwar als Unternehmenskennzeichnung große Verkehrsgeltung für Molkereiprodukte, der Durchschnittsverbraucher verbinde aber damit den Ortsnamen. Auf dem Etikett, das die Brauerei Baumgartner für ihre Limonaden verwende, sei „Schärdinger“ auch kein besonderer Blickfang. Überdies handle es sich bei Fruchtlimonade nicht um Molkereiprodukte, für die Berglandmilch vornehmlich bekannt sei. Und eine geografische Herkunftsangabe, die markenfähig geworden sei, könne gar nicht verwässert werden, deshalb läge auch keine unlautere Ausnutzung des Rufs von „Schärdinger“ vor.

Berglandmilch bekämpfte das Urteil. Und siehe da, das Berufungsgericht sah alles ganz anders und gab der Molkerei recht. Für die Brauerei Baumgartner ein herber Schlag, sie wurde aufgefordert, alle im Umlauf befindlichen „Schärdinger Hex“ Flaschen flugs aus dem Verkehr zu ziehen und alle vorproduzierten Etiketten zu vernichten.

Doch der Innviertler Betrieb gab sich nicht geschlagen. Er ging in die außerordentliche Revision. Seit kurzem steht fest, der Schritt war erfolgreich. Der Oberste Gerichtshof (OGH) schloss sich nämlich der Rechtsmeinung des Erstgerichts an (4 Ob222/16z).

Die Begründung: Die „Schärdinger Hex“-Wort-Bild-Marke zeige auch „eine ins Auge springende Comic-Figur“, die keinerlei Bezug zu der Marke und der Produkte von Berglandmilch vertriebenen Schärdinger-Produkten habe. Die Flaschen hätten auch ein gänzlich anderes Design. Und noch etwas spielt eine Rolle: Die Brauerei Baumgartner sei immerhin in Schärding ansässig und produziere auch dort, „weshalb in diesem Fall weder eine besondere Anlehnung an die klägerische Marken noch eine schmarotzerische Rufausbeutung (...) zu erkennen ist“. Kurzum: Die „Schärdinger Hex“ darf weiter aus den Supermarktregalen lachen, ja sogar neben der Schärdinger-Milch stehen.