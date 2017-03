Textversion

02.03.2017 | 05:43 | von Judith Hecht (Die Presse)

„Discovery“-Verfahren vor Schiedsgerichten sind üblich – und gefürchtet.

Wien. Sind Unternehmen international tätig, gehört es ab einer bestimmten Größenordnung und Komplexität der Vertragsbeziehungen zum Standard, Schiedsklauseln zu vereinbaren. Die Geschäftspartner erklären damit, bei künftigen Streitigkeiten ein Schiedsgericht anzurufen.

In Friedenszeiten denkt niemand gern an Schwierigkeiten. Dennoch lohnt es sich, die Formulierung der Schiedsklausel gut zu überlegen und stets im Hinterkopf zu haben, dass sie schlagend werden könnte. Insbesondere kontinentaleuropäische Unternehmen mussten nämlich im Zuge von Schiedsverfahren immer wieder unvorbereitet mit den „discovery“-Regeln Bekanntschaft machen. Sie kommen häufig in Schiedsverfahren zur Anwendung, sagt Michael Hofstätter, Rechtsanwalt bei Konrad & Partners.

„Discovery“ ist ein aus dem angloamerikanischen Rechtsraum stammender Verfahrensmechanismus für die Beweisausnahme. „Er zeichnet sich dadurch aus, dass jede Partei von der anderen die Herausgabe von Dokumenten, die Beantwortung von Fragen und die Abgabe von eidesstattlichen Erklärungen verlangen kann“, sagt Hofstätter. Bei internationalen Schiedsverfahren, ist die Verwendung eines „discovery“-Verfahrens – in modifizierter Ausgestaltung – vor allem zur Herausgabe von Dokumenten zum Standard geworden.

Und genau das kann sehr unangenehm werden, sofern sich das Unternehmen nicht von langer Hand darauf eingestellt hat. Sämtliche – insbesondere auch die interne – Korrespondenz herauszugeben zu müssen, kann bei Unternehmensjuristen für maximalen Stress sorgen. „Schließlich kann das im Einzelfall bedeuten, dem Gegner die ,smoking gun‘ selbst zu überreichen“, sagt Alfred Heiter von der Industriellenvereinigung (IV). Sie sind nämlich aus den zivilgerichtlichen Verfahren in Kontinentaleuropa gewohnt, nur die Dokumente vorzulegen, die ihren eigenen Prozessstandpunkt untermauern. Informationen, die schaden könnten, werden dem Richter nicht unter die Nase gehalten.

Keine Beschränkungen

Der Umfang und die Reichweite der „discovery-Regeln“ erstaunt heimische Unternehmer bei Schiedsverfahren immer wieder aufs Neue, „unterliegt dieses Verfahren doch grundsätzlich keinen ähnlichen Beschränkungen wie die Urkundenvorlage im österreichischen Zivilprozess“, sagt Hofstätter. „Alleine die Herausgabe von elektronischen Dokumenten kann Emails, Sprachnachrichten, sonstigen Schriftverkehr und den Besuch von Webseiten umfassen und die Untersuchung von Tausenden Datenträgern und Akten erfordern.“

Bei einer aktuellen Umfrage, welche die Donauuni Krems gemeinsam mit der Industriellenvereinigung und der Kanzlei Konrad & Partner jüngst durchgeführt hat, gaben 40 Prozent der befragten Unternehmen an, in einem Schiedsverfahren mit einer „discovery“-Anfrage konfrontiert worden zu sein. 33 Prozent mussten Beweismittel zu ihrem Nachteil herausgeben.

„Eine Bewusstseinsbildung in Bezug auf ,Discovery‘ ist in vielen österreichischen Unternehmen gerade erst im Entstehen“, sagt Alfred Heiter von der IV. „Im nächsten Schritt sollten unternehmensinterne Abläufe etabliert werden, die eine umfassende Vorbereitung auf den möglichen Streitfall sicherstellen.“