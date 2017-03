Textversion

02.03.2017 | 05:41 | von Christine Kary (Die Presse)

Der geplante Beschäftigungsbonus könnte gegen das Beihilfenrecht verstoßen, meinen manche Juristen. Andere befürchten eine Verletzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit.

Die Diskussionen über den von der Regierung geplanten Beschäftigungsbonus reißen nicht ab. Er soll die Arbeitslosigkeit senken, umstritten ist aber, ob das auf diese Weise funktionieren kann („Die Presse“ berichtete). Auch rechtliche Fragen tun sich auf, vor allem über die Vereinbarkeit mit EU-Recht. Ein heikler Punkt – denn würde sich nachträglich herausstellen, dass eine solche Förderung dem Unionsrecht widerspricht, kämen Unternehmen, die sie genützt haben, in die Bredouille.

Aber von Anfang an: Geplant ist, Neueinstellungen von Arbeitnehmern bestimmter Kategorien zu fördern: Beim AMS registrierte Arbeitslose, Schul- und Hochschulabgänger, Jobwechsler, die schon in Österreich gearbeitet haben, aber auch Ausländer aus Drittländern mit Rot-Weiß-Rot-Card. Letzteres könnte gegenüber EU-Arbeitnehmern diskriminierend sein, meinen manche Juristen. Verena Trenkwalder von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder äußerte kürzlich jedoch eine andere Befürchtung: Die geplante Regelung könnte mit EU-Beihilfenrecht kollidieren.

Eine Ansicht, mit der sie nicht allein dasteht: „Weil die Gewährung des Beschäftigungsbonus an besondere Voraussetzungen gebunden ist, handelt es sich um eine selektive Maßnahme“, sagt Europarechtsexperte Christian F. Schneider im Gespräch mit der „Presse“. Als solche unterliege sie zweifellos dem EU-Beihilfenrecht.

„Kategorien zu weit gefasst“

Schneider ist Rechtsanwalt bei bpv Hügel und lehrt Regulierungsrecht an der Uni Wien. Beschäftigungsbeihilfen sind nicht generell unzulässig, erklärt er, aber an Bedingungen gebunden. Konkret erlaubt die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 2014 staatliche Beihilfen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und von „benachteiligten Arbeitnehmern“. Zu Letzteren zählt sie unter anderem Langzeitarbeitslose, sehr junge oder über fünfzigjährige Arbeitnehmer, Alleinerziehende oder ethnische Minderheiten. Verglichen damit seien die Kategorien bei der in Österreich geplanten Regelung – Arbeitslose, Schulabgänger usw. – viel zu weit gefasst, sagt Schneider.

Bleibt immer noch die Möglichkeit einer Notifizierung der Maßnahme bei der EU-Kommission. Diese prüft dann nach den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalles, ob die Beihilfe trotzdem zulässig ist. In den Leitlinien, die es dafür gibt, geht es jedoch im Wesentlichen ebenfalls um behinderte oder benachteiligte Menschen bzw. um Fälle eines Marktversagens. Zusätzlich müsse dargelegt werden, dass es keine Alternativen gibt, um den gewünschten Effekt zu erreichen, sagt Schneider – im konkreten Fall also, warum zum Beispiel eine generelle Lohnnebenkostensenkung nicht in Betracht kommt. Das zu argumentieren, könnte herausfordernd werden.

„Aber vielleicht passiert ja ein Wunder und es wird durchgewunken“, sagt Schneider. Den Beschäftigungsbonus ohne Notifizierung einzuführen, könnte sich dagegen für die Unternehmen rächen, warnt er: „Es könne passieren, dass Sozialabgaben nachgefordert werden müssen. Die Unternehmen haften dafür und müssen das laut EuGH sogar selber prüfen.“

Franz Urlesberger, Partner bei Schönherr und auf Wettbewerb und Europarecht spezialisiert, hält das beihilfenrechtliche Risiko dagegen nicht für allzu groß. Er bezweifelt, dass die geplante Förderung selektiv genug ist, um überhaupt unter das Beihilfenrecht zu fallen. Generell greift dieses, wenn eine Maßnahme bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigt, also zu Wettbewerbverfälschungen führt. Dem Beschäftigungsbonus fehle es jedoch an einer derartigen Spezifität, meint Urlesberger – denn alle Unternehmen können ihn bekommen, sofern sie die Bedingungen erfüllen.

Gerade darin liege aber schon die Selektivität, hält Schneider dem entgegen. „Würde man den Bonus einfach für jeden neu eingestellten Mitarbeiter bekommen, wäre er zweifellos keine Beihilfe. Hier erfolgt aber faktisch eine unterschiedliche Behandlung, je nachdem, ob man Inländer oder Ausländer einstellt.“ Der Fremdenverkehrsbetrieb im Burgenland, der kaum anders kann, als ungarische Grenzgänger zu beschäftigen, bekomme die Förderung nicht, sein Wiener Pendant, das sich wesentlich leichter tut, neue Mitarbeiter via AMS zu rekrutieren, dagegen schon, nennt er ein Beispiel.

Letztlich komme es darauf an, welches Referenzsystem zugrunde gelegt wird – erfahrungsgemäß ziehe die EU-Kommission die Grenzen jedoch sehr weit.

Im Endeffekt könnte bei einem Notifizierungsverfahren auch herauskommen, dass eben doch keine Beihilfe vorliegt – diese Möglichkeit räumt auch Schneider ein. Einfach auf die Notifizierung zu verzichten, sei aber keinesfalls ratsam.

Verstoß gegen Freizügigkeit?

Urlesberger spricht indes ein anderes Risiko an, das ihm größer erscheint: Der Bonus könnte die Arbeitnehmerfreizügigkeit verletzen, weil er neu nach Österreich ziehende EU-Arbeitnehmer ausschließt. „Und eine mittelbare Behinderung reicht.“ Detail am Rande: Dass Arbeitnehmer mit Rot-Weiß-Rot-Card – also aus Drittstaaten – ebenfalls bevorzugt werden, ist da vielleicht sogar das geringere Problem. Eine generelle Gleichbehandlungsplicht gebe es nicht, sagt Urlesberger. Ob EU-Arbeitnehmer diskriminiert werden, sei im Vergleich zu Inländern zu beurteilen.