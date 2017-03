Textversion

30.03.2017 | 07:54 | Von Judith Hecht (Die Presse)

Ein Unternehmer verletzte sich auf einer Baustelle. Wer muss für die Verletzungen haften?

Wien. Baustellen sind ein gefährliches Pflaster und Unfälle bei den Bauarbeiten leider keine Seltenheit. Doch wer hat für die Folgen zu haften, wenn sie die Mitarbeiter einer Baufirma oder anderer Unternehmen dort verletzen? Ein aktuller Unfall beschäftigte jüngst alle Instanzen, die ganz unterschiedlicher Auffassung waren. Nun sprach der Oberste Gerichtshof das letzte Wort und kam zum Ergebnis, dass auch der Verletzte Verantwortung zu übernehmen habe.

Ein Gastwirt ließ in der Nähe seines Gasthauses Personalwohnungen und ein „Almdorf“ errichten. Er beauftragte einen Baumeister, der insbesondere für die Sicherheit auf der Großbaustelle zu sorgen hatte. Dieser Baustellenkoordinator gab Anweisung, einen vier Meter tiefen, abschüssigen Lichtschaft abzudecken.

Er wies ausdrücklich darauf hin, dass die Abdeckung so fest anzubringen sei, dass sie nicht verschoben werden könne. Andere Sicherungsmaßnahmen allerdings, wie die Montage eines Geländers zwischen dem Schacht und einer unmittelbar vorbeiführenden Betonstiege, wurden nicht getroffen. Auch wurde kein Verbotsschild aufgestellt, auf dem das Betreten der Abdeckung explizit untersagt wurde. Das wurde einem Unternehmer, der vom Gastwirt auf der Baustelle mit Betonarbeiten beauftragt worden war, zum Verhängnis.

Absturz in den Keller

Auf der Suche nach einem Stromanschluss nutzte er noch die Betonstiege, um in ein Haus zu gelangen. Beim Rückweg nahm er nicht die Stiege, da sie mit einem Tisch verstellt war. In der Annahme, Zeit sparen zu können, lief er stattdessen über die abgedeckte Fläche hinaus. Ein fataler Fehler: Die Schallbretter verrutschten, der Unternehmer donnerte durch den Schacht ins Kellergeschoß und verletzte sich dabei schwer.

Daraufhin klagte er den Bauherrn auf Schmerzengeld in der Höhe von 30.000 Euro und auf sämtliche „Verletzungsfolgen und Schadenersatzansprüche“, die aus dem Unfall noch zukünftig resultieren könnten. Seine Begründung: Da die Betonstiege verstellt gewesen sei, habe er – wie schon oft vorher – wieder die Schachtabdeckung begehen wollen, die – für ihn vollkommen unvorhersehbar – nachgegeben habe. Das Alleinverschulden am Unfall treffe den Gastwirt bzw. den Bauherrn, der nicht für eine ausreichend Absicherung auf der Baustelle gesorgt habe. Ihm selbst könne kein Mitverschulden angelastet werden, sei doch die gesamte Baustelle für alle dort Tätigen frei zugänglich gewesen.

Der beklagte Bauherr bestritt freilich jedwede Haftung. Er habe ohnehin extra einen Baustellenkoordinator bestellt, er wolle nicht für allfällige Versäumnisse dieser Person einstehen. Darüber hinaus sei der Kläger an seinem Unfall selbst schuld. Schließlich sei für jedermann erkennbar gewesen, dass die Abdeckung nicht zum Begehen geeignet gewesen sei. Es wäre zu viel verlangt, wenn er als Bauherr für alle leichtsinnigen Aktionen der auf der Baustelle Tätigen Vorsorge treffen müsse.

Jedes Gericht urteilte anders

Das Erstgericht sah das anderes. Es nahm sehr wohl eine Haftung des Bauherrn an, reduzierte allerdings die vom Kläger geforderte Summe auf die Hälfte, da dieser seinen Unfall durchaus mitzuverantworten hätte.

Anders beurteilte das Berufungsgericht den Fall: Es wies die Klage des Schwerverletzten zur Gänze ab, da er sich ganz offensichtlich selbst in Gefahr begeben und damit der Bauherr seine Fürsorgepflichten gar nicht verletzt habe. Das letzte Wort hatte also der Oberste Gerichtshof. Und er schloss sich der Meinung des Erstgerichts an. Er stellte klar, dass die Bestellung eines Baustellenkoordinators den Bauherrn nach dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz nur gegenüber geschädigten Arbeitnehmern von seiner Haftung befreien kann, nicht aber gegenüber selbstständigen Unternehmern, die auf der Baustelle tätig sind. Für die Schäden, die der verletzte Unternehmer erlitten habe, müsse er also sehr wohl haften. Allerdings nur zur Hälfte.

Denn der abgestürzte Unternehmer habe seinen Fall in den Keller mitzuverantworten. Die Abdeckung sei nun mal nicht als „Laufbrücke“ gedacht gewesen. Er wäre dem Kläger zumutbar gewesen, die Betonstiege zu benutzen, selbst wenn dort ein Arbeitstisch den Durchgang erschwert habe.



[NFK1K]