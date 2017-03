Textversion

29.03.2017 | 17:45 | Christine Kary (DiePresse.com)

Die Rechtsstellung von Vertretungsärzten in Ordinationen beschäftigt seit Jahren die Gerichte. Eine Facette des Rechtsstreits entschied nun der OGH.

Das Judikat sorgte bei Medizinern für Unruhe: Zwei Ärztinnen, die in der Ordination eines Urologen als Vertretung tätig waren, waren vom Finanzamt als Dienstnehmerinnen eingestuft worden. Und der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) schloss diese Rechtsansicht zumindest nicht aus: Das Gesamtbild einer Tätigkeit müsse darauf untersucht werden, ob Merkmale der Selbstständigkeit oder der Unselbstständigkeit überwiegen (2011/15/0122), entschied er.



Für niedergelassene Ärzte wäre es fatal, würden Vertretungsärzte als Dienstnehmer qualifiziert. Nicht nur wegen der höheren Kosten, sondern auch wegen eines rechtlichen Dilemmas: Das Ärztegesetz erlaubt es gar nicht, dass man in seiner Ordination einen Mediziner anstellt.



Die Causa ging damals an die Unterinstanz zurück – und ist Jahre später, immer noch nicht ausgestanden: Das Bundesfinanzgericht entschied zwar, die Ärztinnen seien Selbstständige, dem VwGH war die Begründung aber wieder zu dünn. Ob von Dienstverhältnissen auszugehen ist oder nicht, „ist anhand der konkreten Gestaltung der Verhältnisse zu prüfen. Allgemeine Ausführungen zur fachlichen Weisungsungebundenheit und zur Haftung von Vertretungsärzten reichen für eine abschließende Beurteilung dieser Frage jedenfalls nicht aus“, heißt es in dem neuen VwGH-Entscheid (Ra 2016/13/0005). Also ist wieder die Unterinstanz am Zug, sie muss nun die Gegebenheiten des Einzelfalls genauer analysieren.



Die Sache hat aber noch eine weitere Facette: Zwischen der Wiener Ärztekammer und der Gesellschaft für Medizinrecht entbrannte ein Streit, wie Vertretungsvereinbarungen zu gestalten seien, damit eben kein Anstellungsverhältnis entsteht. Die Kurie der niedergelassenen Ärzte erstellte einen Mustervertrag, Alfred Radner, Präsident der Gesellschaft für Medizinrecht, kritisierte diesen scharf.

„Zulässige Kritik“

Vor allem, weil es darin hieß, der Vertreter dürfe sich seinerseits – auch ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber – von qualifizierten Kollegen vertreten lassen. Sich nach eigenem Gutdünken vertreten lassen zu dürfen, gilt zwar generell als Indiz für eine selbstständige Tätigkeit. Aber passt es in eine ärztliche Ordination? Radner verneint das: „Eine solche Regelung ist wirklichkeitsfremd und standeswidrig“, schrieb er in der „Ärztewoche“. „Kein verantwortungsvoller Arzt überlässt seine Patienten und seine Ordinationsräume ihm nicht bekannten Personen. Dies wäre auffallende Sorglosigkeit und damit grobe Fahrlässigkeit.“



Das fand die Ärztekammer kreditschädigend und begehrte eine einstweilige Verfügung. Auch dieser Streit ging durch alle Instanzen, der OGH entschied ihn zugunsten Radners: „Wirklichkeitsfremd“ und „standeswidrig“ seien Werturteile im Rahmen zulässiger Kritik (6Ob194/16x), so die Höchstrichter. Bei einem Thema von öffentlichem Interesse, wie Gesundheit, sei noch dazu die freie Meinungsäußerung besonders geschützt. Die Ärztekammer als politische Akteurin müsse zudem ein höheres Maß an Kritik tolerieren.