05.04.2017 | 17:05 | von Judith Hecht (DiePresse.com)

Der US-Versandhändler macht mit einer perfiden Regelung auf sich aufmerksam.

Wien. Wieder einmal ist es Amazon in Deutschland gelungen, mit einer höchst eigenwilligen Gestaltung seiner Arbeitsverträge auf sich aufmerksam zu machen: Dem Versandhändler sind in seinen Logistikzentren die Krankenstände offenbar zu hoch gewesen, weshalb der US-Konzern zu folgender Maßnahme griff: Mitarbeiter, die sich weniger oft krank melden, sollen für ihre Anwesenheit eine Erfolgsprämie erhalten. Doch das ist noch nicht alles.

Die Prämie wird umso höher, je weniger Krankenstandstage der Mitarbeiter konsumiert. Doch nicht nur seine eigene Gesundheit ist für die Prämienhöhe maßgeblich, sondern auch jene der Kollegen. Den maximalen Bonus von zehn Prozent können die Mitarbeiter nämlich nur dann erhalten, wenn auch der Rest des Teams nicht aus Krankheitsgründen ausgefallen ist.

Beim Geld hört sich der Spaß auf

Ein recht perfides Konzept, das sich Amazon da einfallen ließ. Wer krank ist, vermindert nicht nur seine eigenen Chancen auf die ausgeschriebene Prämie, sondern auch gleich jene der Kollegen. Und da sich beim Geld der Spaß bekanntlich aufhört, ist diese Regelung ein treffsicherer Weg, um Gruppendruck aufzubauen und die Arbeitsatmosphäre im Team zu vergiften. Dementsprechend reagierten in Deutschland die Gewerkschaft Verdi und der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte empört auf die Neuigkeiten aus dem Amazon-Universum.

Doch man höre und staune: „In Deutschland sind sogenannte Anwesenheitsprämien seit 1996 nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz erlaubt“, sagt Martin Risak, Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Uni Wien. „Doch bis dato wurden diese Prämien immer individuell vereinbart. Aber was Amazon nun macht, ist viel kleinteiliger. Es geht nämlich um eine monatliche und nicht um eine jährliche Prämie. Zusätzlich hat Amazon den Teambonus eingeführt. Und ob das nach der deutschen Rechtsordnung rechtmäßig ist, scheint fraglich“, sagt Risak.

„Das geht gar nicht!“

Könnten österreichische Konzerne hierzulande ebenso eine solche Anwesenheitsprämie vorsehen? Risaks Antwort ist klar: „Nein, so eine Regelung, die Amazon in Deutschland praktiziert, geht in Österreich gar nicht. Auch verdeckte Anwesenheitsprämien sind bei uns verboten.“ Unter „verdeckt“ sind alle jene Prämien zu verstehen, die an die tatsächliche Anwesenheit der Arbeitskraft gebunden sind. Und noch etwas ist laut Risak ein No-Go: Der Druck, der auf diese Weise auf die Mitarbeiter aufgebaut werde, sei sittenwidrig. Denn es entscheide nicht mehr der einzelne Arbeitnehmer, ob er aufgrund seiner Krankheit zu Hause bleibt, sondern die anderen übten Druck auf ihn aus, auch als Kranker zu arbeiten. Risak fühlt sich auch bei diesem aktuellen Beispiel von seinem bereits gewonnen Eindruck bestätigt: „Amazon ist ein Sandkastenbeispiel, wie man Arbeit so effizient und kleinteilig herunterbrechen kann, dass man selbst noch die letzte Sekunde aus den Leuten rausbekommt.“



