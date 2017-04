Textversion

06.04.2017 | 05:47 | von Judith Hecht (Die Presse)

Menschen, die lange krank waren, trauen sich den Wiedereinstieg ins Berufsleben oft nicht zu. Ein neues Gesetz gibt ihnen ab 1. Juli 2017 die Möglichkeit, sanft in den Job einzusteigen. Allerdings muss der Arbeitgeber mitspielen.

Wien. Im September 2013 informierte die damalige Nationalratspräsidentin Barbara Prammer die Öffentlichkeit von ihrer schweren Krebserkrankung und auch darüber, dass sie – trotz Erkrankung – ihre Arbeit fortsetzen werde. Und ihr behandelnder Onkologe Christoph Zielinski betonte zeitgleich, wie wichtig es sei, Erkrankte möglichst in ihrem Arbeitsprozess zu belassen.

Denn vielen macht ihr Job Spaß. Kranken fehlt nicht nur die Arbeit, sondern auch die gewohnte Struktur und vor allem die Ablenkung. Obwohl das so ist, trauen sich Erkrankte den Wiedereinstieg von null auf hundert oft nicht zu – und entscheiden sich deshalb, lieber noch länger zu Hause zu bleiben.

Doch mit 1. Juli 2017 gibt es für sie neue Möglichkeiten – sofern der Arbeitgeber mitspielt. An diesem Tag tritt das neue Wiedereingliederungsteilzeitgesetz in Kraft. Nach langen Krankenständen soll es für Mitarbeiter leichter werden, an ihren Arbeitsplatz Schritt für Schritt zurückzukehren. „Allerdings muss das Arbeitsverhältnis zuvor schon länger als drei Monate bestanden und der vorangegangene Krankenstand des Arbeitnehmers mindestens sechs Monate gedauert haben“, sagt der Arbeitsrechtsexperte, Rechtsanwalt Oliver Walther (Preslmayr Rechtsanwälte). Grundlage für die Wiedereingliederungsteilzeit ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf die jedoch kein Anspruch besteht.

Ohne Arzt geht es nicht

„Doch hat der Arzt bestätigt, dass der Mitarbeiter voll arbeitsfähig ist, kann der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber vereinbaren, seine wöchentliche Arbeitszeit um mindestens ein Viertel auf höchstens die Hälfte seiner Normalarbeitszeit zu kürzen. Allerdings darf die wöchentliche Arbeitszeit zwölf Stunden nicht unterschreiten.“ Und die vom Gesetzgeber vorgesehene Wiedereingliederungszeit soll auch nicht endlos andauern, sondern ist auf bis zu sechs Monate beschränkt. Ansonsten bewirkt die Vereinbarung keine inhaltliche Änderung des Arbeitsvertrages. Nur darf der Arbeitgeber während der Wiedereingliederungsphase weder Mehrarbeit anordnen noch die Lage der Arbeitszeiten verändern, so Walther.

Auf den ersten Blick könnte man sich fragen, weshalb das Wiedereingliederungsteilzeitgesetz überhaupt notwendig war. Denn schon bisher konnte ein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber – aus welchem Grund auch immer – vereinbaren, von Vollzeit auf Teilzeit zu wechseln. „Der Unterschied liegt in der Vergütung“, sagt Arbeitsrechtsexpertin Karin Sommeregger (Freshfields). „Natürlich wird ein moderner Arbeitgeber einem Mitarbeiter, dem es nicht gut geht, schon früher angeboten haben, seine Arbeit zu reduzieren. Aber wenn es sich etwa um eine alleinerziehende Mutter handelte, kam sie womöglich mit dem Teilzeitgehalt nicht aus, sondern lebte besser mit dem Krankengeld. Doch genau hier bringt das neue Gesetz die Verbesserung.“ Und womöglich für viele den finanziellen Anreiz, doch lieber wieder arbeiten zu gehen, als sich noch länger krank schreiben zu lassen. Denn das Gesetz sieht vor, dass nach den neuen Regelungen der Arbeitnehmer das aliquote Arbeitsentgelt plus einen Teil des Krankengeldes bekommt.

Arbeiten zahlt sich aus

Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer bezieht ein Gehalt von 2000 Euro. Er erkrankt und hat während seines Krankenstandes Anspruch auf Krankengeld in der Höhe von 1200 Euro. Wenn er nach seinem Krankenstand seine Normalarbeitszeit nach dem Wiedereingliederungsteilzeitgesetz auf 50 Prozent reduziert, bekommt er 1000 Euro für seine Arbeitsleistung und ein Wiedereingliederungsgeld von 50 Prozent des bisherigen Krankengeldes, konkret 600 Euro. Insgesamt erhält er also 1600 Euro, das ist deutlich mehr als das bisher bezogene Krankengeld ausgemacht hat. Das neue Regelwerk sollte also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten bringen, den Arbeitnehmer, den Arbeitgeber und die Sozialversicherung, die nicht mehr mit dem vollen Krankengeld belastet ist.

Ob die neuen rechtlichen Möglichkeiten tatsächlich angenommen werden, wollen beide Anwälte nicht prognostizieren. Sommeregger ist jedoch überzeugt, dass große Unternehmen mit professionellen Personalabteilungen die Vorreiter sein werden. Im Voestalpine-Konzern hat man sich schon eingehend mit den neuen Gesetz befasst und hält es prinzipiell für sinnvoll. Allerdings sei „schon heute klar, dass dieses Instrument nicht großflächig zur Anwendung kommen kann, sondern eine sehr sensible Einschätzung jedes Einzelfalls erfordert“, sagt Gerhard Pommer, Personalchef der Steel Division. „Der tatsächliche Nutzen für Mitarbeiter und Unternehmen sowie der damit verbundene administrative Aufwand wird erst nach Inkrafttreten der Regelung und ersten Erfahrungen aus der Praxis darstellbar sein.“

„Wann ist man zu gesund?“

Anwalt Oliver Walther glaubt, dass im Alltag noch einige Punkte zu klären sein werden: „Voraussetzung für die Wiedereingliederung ist ja, dass der Mitarbeiter vom Arzt als arbeitsfähig qualifiziert wird. Der Gesetzgeber wollte also ausdrücklich keinen Sonderstatus zwischen arbeitsunfähig und arbeitsfähig schaffen. Spannend ist daher die Frage, wann eine Person ,zu gesund‘ ist, um ein Wiedereingliederungsgeld beziehen zu können – und wer das entscheiden soll.“