20.04.2017 | 05:30 | Christine Kary (Die Presse)

Dürfen Unternehmen Mitarbeiter einfach durch Roboter ersetzen? Ein Arbeitsrechtsexperte hat da Zweifel – denn jemanden gegen eine billigere Arbeitskraft auszutauschen, geht ja auch nicht so ohne Weiteres. Durchaus möglich, dass Gerichte da bald Parallelen ziehen werden.

Wird wirklich bald jeder zweite Job von einem Roboter übernommen werden? Oder wird sich eher bewahrheiten, was optimistischere Studien prognostizieren, wie die jüngst veröffentlichte des IHS? Dass nämlich „nur“ neun Prozent der Jobs der Digitalisierung zum Opfer fallen werden? Wer weiß. Aber ob es nun mehr oder weniger Menschen sind, die ihren Arbeitsplatz an eine Maschine abtreten müssen: Jeder, den es trifft, wird mit seinem Schicksal hadern. Welche Optionen hat man dann aber? Bleibt einem nur Frust – und der Gang zum AMS? Ein Arbeitsrechtler, mit dem die „Presse“ gesprochen hat, sieht das weniger düster: Von Fall zu Fall könnte es sich lohnen, um den Job zu streiten, lässt Philipp Maier, Partner bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Baker & McKenzie, durchblicken. Und rät Arbeitgebern, sich beim Einsatz von Robotik, die menschliche Arbeitsschritte ersetzt, künftig mehr Gedanken darüber zu machen, ob und wie sich daraus resultierende Kündigungen rechtfertigen lassen.

Soviel vorweg: Es gibt dazu noch keine Judikatur. Was es aber gibt, ist eine gefestigte Rechtsprechung zum Thema „Austauschkündigung“. Und die lässt sich möglicherweise auf Fälle übertragen, in denen kein anderer Mensch, sondern eine Maschine jemandem den Job wegschnappt. Von einer Austauschkündigung spricht man, wenn jemand nur deshalb seinen Job verliert, weil ihn sein Arbeitgeber durch eine andere, billigere Arbeitskraft ersetzen will. „Eine solche Kündigung ist laut Judikatur von vornherein sozialwidrig“, sagt Maier. Das bedeutet, man kann sich mit Erfolg dagegen wehren.

Interessenabwägung

Zwar muss ein Arbeitgeber für eine Kündigung keinen Grund angeben. Der Arbeitnehmer kann diese aber anfechten, unter anderem wegen Sozialwidrigkeit. Also mit dem Argument, der Jobverlust beeinträchtige seine wesentlichen Interessen. Das wird auch meist der Fall sein, wenn man noch keinen neuen Arbeitsplatz in Aussicht hat – wobei es auch darauf ankommt, wie sehr man existenziell darauf angewiesen ist. Also etwa, wie lange es wohl dauern würde, bis man auf dem Arbeitsmarkt eine halbwegs gleichwertige Stelle findet.

Der Arbeitgeber kann dagegen argumentieren, dass es personenbezogene oder betriebliche Gründe gibt, die die Kündigung trotzdem rechtfertigen. Nach OGH-Judikatur ist die Absicht, die Lohnkosten zu senken, als Rechtfertigungsgrund anerkannt – aber, wie Maier erklärt, „nur dann, wenn der Arbeitsplatz des Gekündigten nicht wiederbesetzt wird“. Wird die Stelle nicht wegrationalisiert, sondern nur um Kosten zu sparen mit jemand anderem besetzt, wird das grundsätzlich als ungerechtfertigt angesehen.

Der Klassiker: Ein langjähriger, hoch dotierter Mitarbeiter muss einem Berufsanfänger Platz machen, der bloß das Einstiegsgehalt bekommt, oder einem Leiharbeiter weichen.

Anders wäre es, wenn es einen triftigen Grund für die Kündigung gibt. Maier meint, ein solcher könnte etwa darin bestehen, dass sich das Jobprofil geändert hat und der neue Mitarbeiter dafür sehr viel besser qualifiziert ist als der Gekündigte. Aber selbst dann hat der Arbeitgeber eine „soziale Gestaltungspflicht“: Braucht der schlechter Qualifizierte zum Beispiel nur eine Einarbeitungszeit, um sich auf die neue Arbeit umzustellen, muss der Arbeitgeber ihm diese Zeit geben.

Wendet man nun diese von der Judikatur entwickelten Maßstäbe auf den Fall „Roboter ersetzt Mensch“ an, könnten – zumindest in Einzelfällen – auch solche Kündigungen als sozialwidrig angesehen werden, meint der Anwalt. Nämlich dann, wenn der Austausch der menschlichen Arbeitskraft durch einen Roboter nur eine Kostenersparnis, aber keinen erheblichen anderen Vorteil bringt (z. B. keine signifikante Steigerung der Qualität).

Nachweis könnte schwierig werden

Nun gibt es den Austausch von Menschen durch maschinelle Hilfen schon lange – Automatisierung in Fabriken, Selbstbedienungsterminals in Banken. „Nie zuvor konnten aber die menschlichen Arbeitsschritte so unmittelbar und lebensnah durch Roboter nachvollzogen werden wie heute“, sagt Maier und verweist auf ihren Einsatz als „Servicekräfte“ in der Gastronomie oder künftig auch im Pflegebereich. „Das könnte dazu führen, dass auch in den Augen der Gerichte die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zunehmend verschwimmen und Kündigungen als sozialwidrig qualifiziert werden, wenn Menschen durch ,vermenschlichte‘ Roboter ersetzt werden.“ Voraussetzung für einen solchen Schwenk in der Rechtsprechung wäre freilich, „dass ein bestimmter Arbeitnehmer nachweislich durch einen bestimmten Roboter ausgetauscht wurde“. Weil Automatisierungen meist schrittweise über einen längeren Zeitraum passieren, könnte dieser Nachweis freilich schwierig werden.

Detail am Rande: Keine verpönte Austauschkündigung liegt vor, wenn der Gekündigte eine schlechte Performance abgeliefert hat und deshalb einem besseren Kandidaten weichen muss. „Das zieht aber nur, wenn die arbeitsvertraglichen Vorgaben unzureichend erfüllt wurden“, sagt Maier. Wurden die Vorgaben eingehalten, jemand anderer würde aber wahrscheinlich mehr leisten, reicht das normalerweise nicht. Dann wäre es doch wieder eine Austauschkündigung. Vielleicht ja auch, wenn der Pluspunkt des „Neuen“ einfach darin liegt, dass er nie schlecht drauf ist, nicht auf Urlaub geht und und keine Pausen braucht. Kurz gesagt: ein Roboter ist.