22.12.2016 | 07:49 | (DiePresse.com)

Der Nachtclub "Insider" und auch das Restaurant "Höllboden" im Zentrum von Ischgl sind insolvent.

Die Tabledance-Bar "Insider" ist ein Nachtclub im Zentrum des Tiroler Wintersportorts Ischgl. Prickelnde Dance Shows, aufgeführt von traumhaften Girls mit heißen Kurven, wie auf der Homepage angepriesen wird, stehen derzeit nicht im Blickpunkt, weil die Betreiberfirma b.b.o. Gastronomiebetriebs GmbH in Konkurs geschickt wurde - vom Finanzamt, bei dem Abgabenrückstände in Höhe von 70.000 Euro bestehen. Die Firma b.b.o betreibt auch noch die Pizzeria "Höllboden" im Zentrum von Ischgl. Von der Insolvenz sind 12 Dienstnehmer betroffen, berichten die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870. Zum Masseverwalter bestellt wurde vom Landesgericht Innsbuck Rechtsanwalt Wilfred Leys aus Landeck. Leys betreut auch gleich den Privatkonkurs von b.b.o.-Alleingesellschafter Peter Canal mit, der beim Finanzamt Abgabenrückstände in Höhe von 150.000 Euro hat und deshalb ebenfalls in die Insolvenz geschickt wurde.

Die Insolvenz des Nachtclubs kommt für den KSV1870 nicht überraschend, da die Betreiberfirma bereits seit längerer Zeit von diversen Gläubigern gerichtlich verfolgt werde. Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten könne im Moment noch keine seriöse Aussage getroffen werden.

