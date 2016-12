Textversion

22.12.2016 | 18:23 | (DiePresse.com)

Die Mediaset-Aktien befinden sich in Mailand auf Talfahrt und verlieren am Donnertsag zweistellig.

Der Krieg gegen den französischen Medienkonzern Vivendi schickt die Aktie der italienischen TV-Gesellschaft Mediaset in Mailand auf Talfahrt. Die Papiere des Konzerns im Besitz von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi verloren am Donnerstag 12,4 Prozent ihres Wertes auf 4 Euro. 54,2 Millionen Aktien wurden getauscht, was circa 4,6 Prozent des Kapitals entspricht.

Die Experten der Mailänder Börsenaufsichtsbehörde Consob trafen am Donnerstag Mediasets Finanzdirektor, Marco Giordani. Consob hat Vivendis CEO Arnaud de Puyfontaine zu einem Gespräch am kommenden Freitag eingeladen. Dabei soll de Puyfontaine über Vivendis Pläne in Zusammenhang mit dem massiven Aktienaufkauf bei Mediaset informieren. Vivendi wollte den Schritt der Börsenaufsicht nicht kommentierten.

Vivendi und Mediaset liegen seit Monaten im Streit, nachdem die Franzosen die Details einer vereinbarten Allianz neu aushandeln wollten. Eigentlich wollten die Unternehmen eine gemeinsame Plattform zum weltweiten Vertrieb von TV-Inhalten schaffen - in französischen Medien war von einem "europäischen Netflix" die Rede.