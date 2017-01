Textversion

06.01.2017 | 17:35 | (DiePresse.com)

Experten wollen den insolventen ostdeutschen Betrieb vor dem Aus retten und möglichst viele Arbeitsplätze sichern.

Experten wollen den insolventen ostdeutschen Fahrradhersteller Mifa sanieren und vor dem Aus retten. "Unser Ziel ist es, die Existenz von Mifa und möglichst vieler Arbeitsplätze hier am Standort Sangerhausen langfristig zu sichern", erklärte der Sanierungs-Geschäftsführer der Mifa-Bike GmbH, Joachim Voigt-Salus. "Es ist kein Zerschlagungsverfahren, alles spricht dafür, dass es weitergeht", sagte Voigt-Salus am Donnerstag nach einer Mitarbeiterversammlung in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt).

Das Amtsgericht Halle hatte zuvor dem Antrag auf eine Insolvenz in Eigenverwaltung stattgegeben, den der Eigentümer des Unternehmens, Heinrich von Nathusius, überraschend gestellt. Seinen Posten als Geschäftsführer gab er auf. Für Mifa ist es bereits die zweite Insolvenz - auch in Eigenverwaltung - seit 2014. Auf diesem Weg übernimmt kein vom Gericht eingesetzter Insolvenzverwalter die Geschäfte. Stattdessen will Voigt-Salus gemeinsam mit seinem Geschäftsführungskollegen Matthias Herold das Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern in Eigenregie neu aufstellen.

Ihnen zur Seite hat das Amtsgericht den Insolvenzexperten Lucas Flöther aus Halle als vorläufigen Sachwalter gestellt. Er hatte schon das erste Insolvenzverfahren des Fahrradherstellers begleitet, an dessen Ende von Nathusius die Firma übernahm.

Nach Angaben von Voigt-Salus war der Eigentümerfamilie von Nathusius das Geld für den Weiterbetrieb von Mifa ausgegangen. Der Umzug in das erst kürzlich eröffnete neue Werk in Sangerhausen - mit vom Land Sachsen-Anhalt unterstützten Investitionen in Höhe rund 17 Millionen Euro - sei zu teuer gewesen. Außerdem sei das Fahrradgeschäft schlecht gelaufen. Hinzu seien Mängel im Vertrieb gekommen.

400.000 Fahrräder pro Jahr

Mifa gilt mit einer jährlichen Produktionsmenge von rund 400.000 Fahrrädern im Jahr, darunter auch Elektroräder, als der größte Hersteller in Deutschland. Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes gibt es bundesweit in den Haushalten rund 72 Millionen Fahrräder. "Der Branche geht es wunderbar", sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem E-Bikes halfen der Branche in den vergangen zwei Jahren beim Wachsen. Die aktuelle Marktlage und die wirtschaftlichen Faktoren seien sehr gut.

Sportliche E-Bikes wie Mountainbikes - mit Elektroantrieb - würden immer mehr an Bedeutung und eine größere Akzeptanz bei jüngeren Menschen finden. Der Verband vertritt den Angaben zufolge die Interessen von 85 Herstellern von Fahrrädern und Komponenten in Deutschland.

Bei Mifa soll laut Voigt-Salus Anfang Februar die volle Produktion in dem neuen Werk aufgenommen werden. "Das müssen wir erreichen", sagte er. Ende Jänner solle das neue Werk "technisch voll produktionsfähig sein". Ziel sei es, "die guten Mitarbeiter im Unternehmen zu halten".

Die Familie von Nathusius stehe weiter hinter ihrem Engagement für Mifa, sagte Voigt-Salus. Sie wolle 4 Mio. Euro geben, als sogenanntes Massedarlehen, damit der Betrieb nicht den Anschluss verpasse und weitermachen könne.