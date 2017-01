Textversion

10.01.2017 | 11:15 | (DiePresse.com)

Der deutsche Kohlenstoff-Spezialist SGL trennt sich vom kleinsten der bisher drei Werke zur Produktion von Carbonfasern.

Der Kohlenstoff-Spezialist SGL verkauft ein Carbonfaser-Werk in den USA an die japanische Mitsubishi Rayon. SGL konzentriert sich damit in der Carbonfaser-Produktion auf seine zwei anderen Standorte in Moses Lake in den USA sowie in Muir of Ord in Schottland, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das Werk in Evanston im US-Bundesstaat Wyoming, von dem sich SGL nun trennt, ist das kleinste der bisher drei Werke zur Produktion von Carbonfasern des Unternehmens. Rund 50 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Die Produktion von speziellen Carbonfasern, die bisher ausschließlich in Evanston gefertigt wurden, soll künftig in dem schottischen Werk erfolgen. Der Vertrag mit Mitsubishi Rayon wurde bereits Ende Dezember unterzeichnet, der Abschluss der Transaktion wird für April erwartet.

Zum Verkaufspreis machte SGL keine Angaben. Die Hessen erwarten aber einen positiven wenn auch nicht wesentlichen Effekt auf den Jahresabschluss. In Moses Lake hat SGL zusammen mit seinem Großaktionär BMW die weltweit größte Produktionsstätte für industrielle Carbonfasern errichtet.

Das Unternehmen hat im vergangenen Herbst sein ehemaliges Kerngeschäft mit Grafitelektroden verkauft. Mit dem Umbau setzt SGL-Chef Jürgen Köhler voll auf das Geschäft mit Carbonfasern und Spezialgrafitprodukten, von denen er sich in den kommenden Jahren kräftiges Wachstum verspricht.