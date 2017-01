Textversion

12.01.2017 | 10:00 | (DiePresse.com)

MAN will mit einer Reihe von Partnerfirmen einen Elektro-Lkw auf die Straße bringen.

Der Nutzfahrzeughersteller MAN wird in seinem Werk in Steyr eine Vorserie von Elektro-Lkw produzieren. Details sollen erst in einer Veranstaltung in einigen Wochen bekanntgegeben werden. Dabei wird der Vorstandsvorsitzende der MAN Truck&Bus AG, Joachim Drees, ein "Memorandum of Understanding" mit dem Council für nachhaltige Logistik (CNL) unterzeichnen.

Das CNL, das am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur angesiedelt ist, hat sich zum Ziel gesetzt, Elektro-Lkw auf die Straße zu bringen und Schritte im Bereich nachhaltige Logistik zu setzen. Fünfzehn große Firmen aus dem Bereich Handel, Logistik und Produktion haben sich in der Initiative zusammengeschlossen, darunter die Handelsriesen Spar, Rewe, Hofer, Metro und dm, weiters der Autozulieferer Magna.