Textversion

12.01.2017 | 15:42 | (DiePresse.com)

Bis Mitte 2018 soll die Beschäftigtenzahl des Online-Händlers in den Vereinigten Staaten von 180.000 auf 280.000 steigen.

Nicht nur die Autohändler kündigen neuerdings Milliardeninvestitionen in den USA an, auch der Online-Händler Amazon hat in den Vereinigten Staaten große Pläne: Amazon will in den kommenden 18 Monaten 100.000 neue Jobs in den USA schaffen. Das kündigte das US-Unternehmen am Donnerstag an. Damit werde die Zahl der Mitarbeiter auf mehr als 280.000 steigen.