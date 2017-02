Textversion

02.02.2017 | 15:31 | (DiePresse.com)

Die Lage zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der Wiener Werbebranche stehen verstärkt auf Konfrontation. Es geht um den Kollektivvertrag "Werbung und Marktkommunikation", der für 14.000 Mitarbeiter gilt - und auf Eis liegt.

In der Wiener Werbebranche gärt es. Am Donnerstag demonstrierten laut Gewerkschaft GPA-djp wegen einer möglichen Nulllohnrunde hunderte Arbeitnehmer mit dem Motto "Null Bock auf Nulllohnrunde!" vor der Fachgruppe der Wirtschaftskammer.

"Wir verdienen mehr! Geld - Respekt - Kommunikation!", forderten die Demonstranten am Schwarzenbergplatz. Auf einem Plakat stand "Wo ist meine Gehaltserhöhung geblieben? Seit vielen Jahren gab es keine echten Gehaltserhöhungen!". Die Arbeitgebervertreter haben eine Arbeitnehmerdelegation auch zu sich vorgelassen. Für die APA waren sie auf Anfrage zumindest vorerst aber nicht erreichbar.

Hintergrund der angespannten Situation ist ein KV der vor allem aus Arbeitgebersicht aber auch aus Arbeitnehmersicht als veraltert angesehen wird. Die beiden Seiten schafften es aber bisher nicht, sich auf einen neuen KV zu einige. Dadurch liegt der derzeitige KV auf Eis. Und das wiederum bedeutet, die Arbeitnehmer bekommen keine Lohn- und Gehaltserhöhungen. Nach Betriebsversammlungen kam es am Donnerstag nunmehr zur ersten Demonstration.

"Die Inflation ist gestiegen, der Branche geht es gut, das beweist das Durchschnittswachstum von 4,6 Prozent im Vorjahr. Trotzdem weigern sich die Arbeitgeber, auch nur einen Cent an ihre Angestellten weiterzugeben", kritisierte Kurto Wendt, Verhandlungsleiter der Arbeitnehmer in einer Aussendung. "Wir fordern Verhandlungen über faire Gehaltserhöhungen jetzt."

Auch die GPA-djp habe null Verständnis für das Stocken der Verhandlungen, so Barbara Teiber, Regionalgeschäftsführerin GPA-djp Wien. Die Forderungen an die Arbeitgeber in der Werbung und Marktkommunikation lägen auf der Hand: "Wir appellieren einmal mehr an die Fachgruppe in der Wirtschaftskammer Wien, rasch ernsthafte und seriöse Verhandlungen aufzunehmen." Ohne faire Verhandlungen sei die heutige Demo nur ein "lautstarker Auftakt für weitere Aktionen". Es gehe um eine faire KV-Erhöhung.