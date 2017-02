Textversion

07.02.2017 | 12:36 | (DiePresse.com)

Fünfzig ehemalige Angestellte von Apple gründeten das Start-up „Pearl Automation“. Dabei haben sich die Gründer das Ziel gesetzt, transparenter und freundlicher zu sein, als der vorherige Arbeitgeber.

Besser als der ehemalige Arbeitgeber. Das ist die Devise mit der Brian Sander sein Unternehmen "Pearl Automation" zum Erfolg führen will. Sander hat zuvor als Senior-Manager bei Apple an der Entwicklung von iPods und iPhones gearbeitet. Ein Prozess, der strengster Geheimhaltung unterliegt.

Ein guter Beweis dafür, die Arbeit von Brian Latimer. Auch Latimer war, bevor er zu Pearl wechselte, bei Apple beschäftigt. Seine Aufgabe: in Entwicklung befindliche Produkte geheim zu halten. Dafür musste er ein System entwickeln, das Prototypen zerstört, sollten diese an die Öffentlichkeit gelangen.



Geheimhaltung wird bei Apple, dem wertvollsten Unternehmen der Welt großgeschrieben. So groß, dass Latimer oftmals die Geheimnisse, die er schützen musste, selbst nicht kannte. "Es fühlt sich sehr befreiend an, zu wissen, was passiert", sagt er der "New York Times".

Das Management bei Pearl soll deutlich freundlicher und offener gestaltet werden; jeder arbeitet mit "und daher muss jeder wissen, was passiert."

Diese Philosophie scheint auf viel Zustimmung zu stoßen, denn das Unternehmen beschäftigt aktuell 80 Mitarbeiter, von denen 50 von Apple abgeworbenen wurden.

Pearl konzentriert sich zwar auf Hightech-Accessoires für Auto, dürfte für Apple aber dennoch zur Konkurrenz werden. Denn Apple selbst wirbt mit ihrem Apple CarPlay für den "perfekte Beifahrer".

Auch wenn die Verkaufszahlen von Pearls erstem Produkt, einer 500 Dollar teuren Kamera, die als "smarter Rückspiegel" bei Autos dienen soll, noch mäßig sind, ist man optimistisch - wichtig sei eine "langjährige Strategie", heißt es.

Unterdessen gibt man sich bei Apple betont gelassen. "Pearl ist ein gutes Beispiel für Kreativität und Innovationen im iPhone-Ökosystem. Wir wünschen ihnen viel Erfolg", so ein Sprecher des Unternehmens.

>> Zum Artikel der "New York Times"