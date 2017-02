Textversion

08.02.2017 | 12:34 | (DiePresse.com)

Unter den knapp 40.000 neuen Firmen waren etwa 35.000 Einpersonen-Unternehmen. Fast jedes vierte Unternehmen wurde in Wien gegründet.

Im Vorjahr sind in Österreich 39.973 Unternehmen neu gegründet worden. Der Wert liegt somit um 3,5 Prozent höher als 2015. Den überwiegenden Teil der Gründungen machten Einpersonen-Unternehmen (EPU) aus: 34.844 oder knapp 87,2 Prozent aller neu aufgemachten Firmen waren voriges Jahr Einzelunternehmen, geht aus einer Aussendung der Wirtschaftskammer hervor.

Frauen sind inzwischen nach Geschlecht die Gründerinnen Nummer 1. Sie zeichneten voriges Jahr mit 21.143 Gründungen für 61 Prozent der neuen Unternehmen verantwortlich.

Nach Sparten betrachtet waren Gewerbe und Handwerk für die meisten Neugründungen verantwortlich.

Am meisten Firmen werden nach Bundesländern traditionell im einwohnerstärksten Wien gegründet. Die 8.982 (2015: 8.674) Firmenneugründungen machten voriges Jahr einen Anteil von 22,5 Prozent aller neu aufgemachten Unternehmen aus, so die Junge Wirtschaft Wien am Mittwoch weiters.

Die WKÖ-Vertreter äußerten ihre Freude über jenen Part im überarbeiteten Regierungsprogramms, der Lohnnebenkostensenkungen für die Gründer beinhaltet. Nach Ansicht der Kammer gehört die zeitliche Begrenzung aber weg bwz. muss die Senkung für alle gelten, nicht nur für neu angestellte Dienstnehmer.