14.02.2017 | 11:51 | (DiePresse.com)

E-Zigarettenhersteller "Von Erl.", der derzeit eine Niederlassung in den USA aufbaut, hat einen Partner für den russischen Markt an der Angel.

Der E-Zigarettenhersteller "Von Erl." mit Sitz in Hall in Tirol weitet sein Geschäft nach Russland aus. "Wir haben einen Partner gefunden. Die Vertragsverhandlungen liegen in den letzten Zügen", sagte Günter Höfert, CEO des Tiroler Start-Up-Unternehmens, am Dienstag der APA. Zudem werde gerade eine Niederlassung in den USA aufgebaut - und zwar in der San Francisco Bay Area in Kalifornien.

"Im März werden die ersten Mitarbeiter in der amerikanischen Niederlassung eingestellt", so Höfert. "Im Sommer soll sie volloperativ tätig werden". Das Unternehmen erwirtschafte rund 75 Prozent seines Umsatzes in den USA. Insgesamt vertreiben vier US-amerikanische Großhändler "Von Erl."-Produkte. Weil das USA-Geschäft derartig wachse, habe man sich entschieden, dort Strukturen aufzubauen.

Auch der russische Markt verfüge über ein "enormes Potenzial". Die Marktsondierung wurde Ende vergangenen Jahres erfolgreich abgeschlossen, und der Vertragsabschluss sollte im ersten Halbjahr 2017 über die Bühne gehen, meinte der Geschäftsführer: "Wir rechnen dort in diesem Jahr mit einem Marktvolumen von rund 1,5 Millionen Euro."

Das gesamte Marktvolumen des Unternehmens lag im vergangenen Jahr bei über 20 Millionen Euro, was einen enormen Sprung bedeutet habe. Schließlich habe der E-Zigarettenhersteller 2015 noch einen Umsatz von rund 2,5 Millionen Euro verzeichnet. "Im laufenden Jahr rechnen wir mit einer Verdoppelung", sagte Höfert. Das Wachstum stelle eine "extreme Herausforderung" dar.

"Von Erl." wurde als Spin-off des Präzisionsmechanikunternehmens Sistro gegründet. Das Unternehmen exportiert nach eigenen Angaben neben den USA mittlerweile nach Deutschland, Italien, Großbritannien, Kanada, Malaysia, Japan, Israel und in die Schweiz. Verträge mit Vertriebspartnern in Russland und Frankreich seien "in der Pipeline".

