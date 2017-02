Textversion

Insgesamt 1,5 Millionen Euro wurden beim Auftakt der vierten Staffel der Puls4-Startup-Show investiert. Wer besonders erfolgreich war und wer sich harte Worte von der Jury anhören musste.

Mit bis zu 220.000 Zusehern in Spitzenzeiten startete die Puls4-Startup-Show "2 Minuten, 2 Millionen" in die nächste Runde: Die Investoren haben mit Hans Peter Haselsteiner und Leo Hillinger prominenten Zuwachs bekommen. Außerdem sind Marie-Helene Ametsreiter, Michael Altrichter, Heinrich Prokop und Daniel Zech, der für die SevenVentures Austria Werbezeiten gegen Firmenanteile vergibt, an Bord. Insgesamt wurden 1,5 Millionen investiert.

Diese drei Startups waren erfolgreich

Stefan Pinggera und Georg Reich präsentierten Check Yeti erfolgreich und gingen mit der höchsten Investmentsumme des gestrigen Abends nach Hause. Für ihr Preisvergleichsportal für Skilehrer und Skischulen erhielten 700.000 Euro Cash-Investment von Michael Altrichter.

Auf Betten aus Zirbenholz ist die Tischlerei Die Koje von Christian Leidinger und Nicole Herb spezialisiert. Die Unternehmer erhalten ein höheres Investment als sie gefordert haben und zwar jeweils 350.000 Euro von Hans Peter Haselsteiner und Leo Hillinger.

Jochen Neururer überzeugte mit der Seifenkiste, die sich der alten Tradition der Seifensiederei angenommen hat, und erhält ein Investment in der Höhe von 100.000 Euro. Heinrich Prokop unterstützt im Bereich Marketing und Vertrieb.

Wo es nicht geklappt hat

, ein Trinksystem, das Wasser mit Hilfe von Kapseln Geschmack verleiht, ging ohne Geld nach Hause. Die Investoren waren zwar interessiert, wurden sich bei der Unternehmensbewertung aber nicht einig. Das Modelabel Simsis Circus hat bei den Investoren eher für Verwunderung als Bewunderung gesorgt, denn "Hobby" wollen sie keines finanzieren und fanden ungewohnt harte Worte als Feedback.

