15.02.2017 | 14:40 | (DiePresse.com)

Kaffeeautomatenbetreiber cafe+co bekommt mit Ex-ÖVP-Generalsekretär Fritz Kaltenegger einen neuen Chef.

Beim Raiffeisen-eigenen Kaffee-, Getränke- und Snackautomatenbetreiber cafe+co tritt demnächst ein neuer Chef seinen Dienst an. Nachdem der bisherige Geschäftsführer Gerald Steger am 1. April 2017 in den Vorstand des Wasseraufbereitungskonzerns BWT Group wechselt, übernimmt Fritz Kaltenegger (45) die Geschäftsführung von cafe+co International. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Kaltenegger, 1971 in Wolfsberg in Kärnten geboren, hat an der Universität für Bodenkultur studiert; beruflich begann er im Biomasse-Verband und der Hagelversicherung, danach war er einige Jahre in der Politik, namentlich Generalsekretär der ÖVP unter dem damaligen Parteichef Josef Pröll.

2011 ging Kaltenegger zur Agrana, 2015 wurde er Geschäftsführer des Verlagshauses "Die Kalendermacher" und der HAV-Druckereiholding.

cafe+co gehört über Leipnik Lundenburger (LLI) zur Raiffeisengruppe. Chef der LLI ist Josef Pröll. Als Beiratsvorsitzender des Automatenunternehmens nannte Pröll die Bestellung Kalteneggers heute ein "deutliches Bekenntnis der LLI AG zur Fortsetzung des Wachstumskurses der cafe+co Gruppe."

cafe+co beschäftigt in Österreich und in 17 Tochtergesellschaften in 12 Ländern rund 1.800 Mitarbeiter.