Textversion

16.02.2017 | 09:03 | (DiePresse.com)

Die populäre Foto-App Snapchat steht vor dem Börsegang. Die Bewertung ist nicht mehr ganz hoch wie erwartet.

Die Betreiberfirma der populären Foto-App Snapchat dürfte bei ihrem Börsendebüt etwas weniger wert sein als bisher erwartet. Die Snap Inc. peilt laut Medienberichten von heute, Donnerstag, eine Bewertung zwischen 19,5 und 22,2 Milliarden Dollar (zwischen 18,5 und 21 Milliarden Euro) an. Zuvor galten monatelang 25 Milliarden Dollar als Richtmarke.

Die endgültige Bewertung solle in den kommenden Wochen am Interesse der Anleger festgemacht werden, berichteten das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" am Donnerstag.

Snap hatte Anfang Februar einen zunächst drei Milliarden Dollar schweren Börsengang angekündigt. Die dabei erstmals veröffentlichten Zahlen zeigten auch Schwächen im Geschäft auf. So stockte das früher rasante Wachstum der Nutzerzahlen Ende des vergangenen Jahres plötzlich. Snapchat hatte laut Börsenprospekt im Schlussquartal 2016 im Schnitt rund 158 Millionen User am Tag. Im Vergleich zum dritten Quartal kamen nur noch fünf Millionen Nutzer hinzu.

Snapchat wurde vor allem bei jungen Nutzern populär mit Fotos, die nach dem Ansehen von alleine wieder verschwinden. Inzwischen wird die App auch stärker für Kommunikation genutzt und zu einer Plattform für Medieninhalte ausgebaut.