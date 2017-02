Textversion

21.02.2017 | 12:02 | von Nikolaus Jilch und Antonia Löffler (Die Presse)

Dem Online-Händler Amazon liefert Josef Zotter keine Schokolade mehr: „Die sind frech geworden.“ In Österreich kämpft er seit Jahren gegen die Bürokratie. Er will endlich seine Insekten-Schokolade verkaufen.

Wir treffen uns heute im Wiener Sacre Coeur . Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken?

Josef Zotter: Dass es so streng war. Wir mussten im Winkerl stehen, wenn wir nicht brav waren. Ich war in der Südoststeiermark in der Schule, wo heute mein Unternehmen ist. Wir haben sehr viel auswendig lernen müssen, das hat mir gar nicht gefallen. Die Chinesen machen das bis heute so. Lernen alles auswendig, aber sind wenig kreativ.



Zotter hat eine Dependance in China. Wie sind Sie dort gelandet?

Ein Unternehmer wie ich ist immer ein Getriebener. Als das Unternehmen aufgebaut war, hab ich mir irgendwann gedacht: Wir müssen internationalisieren. Zu einem gewissen Grad hatten wir das eh schon. In Europa gibt es uns überall in den Feinkostläden. Ich hab' dann gesagt: Entweder wir gehen in die USA oder nach China.



Wegen der Marktgröße?

Nein, der Markt war mir schon immer egal. Ich war selbst lange in den USA und wollte dort eigentlich eine Apfelstrudelfabrik aufbauen. Das war der Plan meiner Jugend. Dann hab' ich meine Frau kennengelernt. Wir wollten eigentlich in den USA leben. Aber dann hat sich plötzlich ein Baby angekündigt. Wir haben gesagt: Scheiße, was machen wir jetzt? Der neue Plan war: Ein, zwei Jahre in Österreich bleiben. Aber dann in die USA. Wir wollten weg. Auswandern. Aber zu dem ist es nie gekommen. Wir haben dann ein kleines Lokal aufgemacht. So hat alles begonnen.



Daher also der spätere Schritt ins Ausland?

Genau. 1992 haben wir das Schichtungsprinzip für die handgeschöpften Schokoladen erfunden. Von da an war ich total von Schokolade begeistert. Aber das war ein Problem, weil das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und vier Kaffeehausbetrieben eigentlich in einer Expansionsphase war. Mit der Firma bin ich dann pleite gegangen.



Warum?

Ich sag immer: Weil ich größenwahnsinnig war. Das wollen natürlich viele nicht hören. Aber ein Unternehmer ist eigentlich immer größenwahnsinnig. Heute schaut das Unternehmen schon anders aus. Ich bin vorsichtiger geworden, hab' viel über Schulden gelernt. Wegen dieser Erfahrung mit der Pleite gehe ich auch sehr öffentlich mit Scheitern um. Meine Unternehmerkarriere in den letzten 15 Jahren mag atemberaubend aussehen. Aber es gab auch andere Zeiten. Österreich hat leider keine Kultur des Scheiterns.



Wie gehen Sie heute mit Schulden um?

Das sag ich jetzt in Zahlen: Ein Unternehmen sollte tunlichst mehr als 50 Prozent Eigenkapital haben, dann kannst du Fehler machen. Mit 20 Prozent oder weniger bist du nach einem Fehler an der Kante. Das ist mir passiert. Die Schokolade war auch Schuld. Das Thema hat mich so begeistert, dass ich die Kaffeehäuser nicht mehr machen wollte. Und das ist natürlich gefährlich. Nach der Pleite 1996 hatten wir dann drei Jahre Sanierungsphase. Wir sind von 50 Mitarbeiter runter auf zwei. Und von vier Betrieben auf einen.



Wann haben Sie sich gegen das Kaffeehaus und für die Schokolade entschieden?

Das war eine sehr heikle Phase. Das Café war quasi saniert. Die Schulden waren beglichen. Dann gab es ein großes Gespräch mit meiner Frau, das ist heute genau 20 Jahre her. Wir mussten eine Entscheidung treffen: Schokolade oder Kaffeehaus. Meine Frau war fürs Kaffeehaus. Ich habe entschieden, wir machen die Schokolade. Heute lachen wir darüber. Da triffst du eine Entscheidung, weil du musst. Und im Nachhinein war es eine enorm entscheidende Kreuzung.





Wie sind Sie dann in Bergl gelandet?

Da war die Landwirtschaft meiner Eltern. Ich musste meiner Frau versprechen, dass wir mit der Produktion an den billigsten Ort gehen. Damit wir nicht zu viele Schulden machen müssen. Wir haben im Kuhstall begonnen. Heute sind es 180 Mitarbeiter an dem Standort.



Gibt es nicht Vorschriften dagegen, Schokolade in einem Stall zu panschen?

Jetzt können Sie es schreiben, das ist schon verjährt. Vor fünf Jahren hätte ich mich das nicht sagen getraut: Ich hab zwei Jahre lang illegal dort gearbeitet. Ich konnte die Schokolade in Graz nicht produzieren, das war zu klein. Also hab ich den Kuhstall ein bisschen hergerichtet. Die Wände hab' ich verfließt, aber für den Boden hat die Kohle gefehlt. Da hab ich Kartons aufgelegt und wenn sie dreckig waren, hab ich sie weggeschmissen.



Haben Sie seitdem jemals eine Verlagerung der Produktion überlegt?

Nein. Ich habe schon vor Jahren gerochen, dass die Globalisierung sich ein bisschen dem Ende neigt. Obwohl ich natürlich ein globales Produkt mache. Der Kakao kommt aus Südamerika. Es gab zwar Pläne für eine Rösterei in Nicaragua. Da habe ich die Notbremse gezogen. Das hätt' ich nicht geschafft. Ich muss alles sehen und im Griff haben. Und in Südamerika herrscht einfach eine andere Mentalität.



Dort gibt es dafür weniger Vorschriften. Wo ist die Grenze zwischen zu viel und zu wenig Bürokratie?

Gar nix zu haben ist nicht gut. Aber die Überbürokratisierung, die wir heute haben, natürlich auch nicht. Das haben Sie eh schon tausendmal gehört. Natürlich belastet uns das. Aber ich sehe das nicht so schlimm. Dafür gibt es ja Unternehmer. Du musst Verantwortung übernehmen, und wenn eine Vorschrift nicht passt, muss man es einfach durchziehen. Denken Sie an unsere Insekten-Schokoladen. Die ist in Österreich einfach noch nicht im Handel erlaubt. Ich mach es trotzdem. Ich verkauf sie nicht, aber in den Verkostungsstationen gibt es sie.



Was genau ist verboten?

Es ist eine schwammige Formulierung. Du darfst es offiziell nicht. Aber vielleicht schon. Ich warte schon seit drei Jahren auf eine Genehmigung und ich hab' sie noch immer nicht.



Ist die Größe Ihres Unternehmens da ein Vorteil?

Ja. Es gibt da diese Spaltung. In Österreich und in Europa. Die Kleinen schaffen es nicht. Mittlere gibt es wenige. Und die anderen werden groß. Das ist ein Problem. Ein großes Unternehmen kann ja nicht so agieren wie ich. Ein behördliches Risiko eingehen, Dinge einfach durchdrücken.



Der Schokolademarkt wird von einigen wenigen Konzernen dominiert.

80 Prozent der Schokolade kommen von vier Herstellern. Das ist mal ein Faktum. Das ist auch in vielen Branchen so, dass es drei oder vier Riesen gibt. Aber so etwas wie Milka ist für mich keine Konkurrenz. Ich könnte nie so eine billige Schokolade machen. Aber ich kann eine bessere machen.



Wie haben Sie es geschafft, sich mit einer Bio-Schokolade, Fair-Trade-Zutaten und einem hohen Preis durchzusetzen?

Du musst dich hinstellen und sagen: Ok, ich bin da! Nehmen Sie die Schweinsgrammel-Schokolade. Zuerst haben wir sie gar nicht verkauft. Plötzlich sind die Zahlen explodiert. Dann seh ich, dass das alles nach Deutschland und ins Ausland geht. Die haben die Schokolade gegessen, weil sie einfach nicht gewusst haben, was Schweinsgrammeln sind. Die haben das gut gefunden und gekauft. Und über den deutschen Markt ist die Schokolade nach Österreich gekommen.



Wer sind Ihre wichtigsten Händler?

Normalerweise machst du in meiner Branche 90 Prozent deines Umsatzes mit 10 Kunden. Das sind dann die großen Handelsketten. Bei mir ist es aber genau umgekehrt. Das hab' ich dem Josef Manner mal erzählt. Der ist verfallen. So viel Arbeit und Logistik. Aber mir sind viele kleine lieber als nur große Händler. Die Großen werden auch immer frecher. Die rechnen dir vor, wie du deine Abläufe steuern sollst. Die fliegen alle raus.



Was ist mit Amazon?

Die haben wir auch rausgeschmissen. Die sind auch frech geworden. Denen fallen immer neue Regeln ein. Einmal liefern wir nach Polen und die verschicken von dort unsere Schokolade. Ein anderes mal liefern wir nach Island oder Irland. Das sind Spielchen. Wir sind bei Amazon nicht mehr gelistet. Einige unsere Händler verkaufen dort natürlich noch. Aber ich lass' mich von denen nicht quälen. Außerdem läuft mein eigener Online-Shop schon sehr gut. Das sind bald zehn Prozent meines Gesamtumsatzes.



Und in den Luxus-Supermärkten gibt es Zotter-Schokolade ja auch.

Ja, heute. Meine ersten Händler waren aber Tischler. Die Süßwarenbranche hat gesagt: „Das ist so verrückt, das kauft sicher keiner.“ Ich erzähle Ihnen eine Geschichte: Ich habe mir einen schönen Anzug gekauft und in fünf Geschäften in Wien meine Produkte vorgestellt. Der damalige Chef von Meinl, eine charismatische Persönlichkeit, sagt zu mir: „Wieso soll ich das verkaufen? Kennt Sie wer?“ So ist es mir mit allen gegangen. Dann habe ich gedacht: Du kannst entweder offensiv verkaufen – oder du machst deine Produkte so gut, dass sie von selber kommen. Ich hab' die Schokolade dann noch extravaganter gemacht und nach einem halben Jahr rief der Meinl-Chef in der Steiermark an. Ich hab' am Telefon gesagt: „Jetzt ist es echt blöd, wir haben so viel Nachfrage, ich kann gar nicht liefern.“ Meine Frau hat mir fast den Schädel abgehackt. Vier Wochen später kam er in die Steiermark und fragte: „Wollen's mi häkeln?“ Ich hab' gesagt: „Ja.“ Sagte er: „Dann verstehen wir uns.“ Seitdem sind wir beim Meinl am Graben gelistet und damit haben wir es auch international geschafft.