Textversion

20.02.2017 | 13:21 | (DiePresse.com)

Das Platzen der Megafusion von Kraft Heinz und Unilever hat viele Anleger kalt erwischt.

Die Titel des britisch-niederländischen Konsumgüterriesen Unilever brachen am Montag an der Börse in London um bis zu neun Prozent ein. Die Aktie des Ketchup-Herstellers Kraft Heinz wurden nicht gehandelt, da die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen blieb. Am deutschen Aktienmarkt gerieten Henkel und Beiersdorf in den Abwärtsstrudel, sie verloren bis zu zwei Prozent. L'Oreal gaben in Paris 2,1 Prozent nach.

Am Freitag, als die 143 Milliarden Dollar schwere Kaufofferte öffentlich gemacht wurde, schossen Unilever um 13 Prozent in die Höhe, Kraft Heinz gewannen knapp elf Prozent. Kraft begründete den plötzlichen Rückzug nun damit, dass Unilever ein Zusammengehen abgelehnt habe. Eine Fusion beider Firmen mit Marken wie Philadelphia-Frischkäse, Weight Watchers, Knorr, Lipton oder Dove wäre eine der größten Übernahmen in der Wirtschaftsgeschichte gewesen.

Analysten fragen sich nun, wie es für Unilever und Kraft Heinz weitergeht. "Der Ball liegt jetzt in Unilevers Feld. Das Management muss beweisen, dass Unilever als eigenständige Firma mehr wert ist", sagte Jauke de Jong vom Brokerhaus AFS Group in Amsterdam. Experten der Bank Societe Generale empfahlen einen großen Aktienrückkauf oder eine strategische Akquisition. "Der Kauf der US-Marke Colgate würde das Spiel für Unilever drehen und dem Konzern eine eigenständige Zukunft erleichtern."

>>>Ketchup-Hersteller ist Appetit auf 143-Milliarden-Dollar-Deal vergangen