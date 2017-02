Textversion

21.02.2017 | 09:18 | (DiePresse.com)

Das Tiroler Bauunternehmen Holzbau Grutsch hat Konkurs beantragt. Die Passiva betragen 1,3 Millionen Euro.

Über das Bauunternehmen Holzbau Grutsch Gesellschaft m.h.H. & Co. KG, Obsteig, wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Seine Zahlungsunfähigkeit begründet es mit dem bereits jahrelangem Kampf beim Erzielen positiver Betriebsergebnisse. Die steigende Konkurrenzsituation am Markt und Dumpingangebote der Konkurrenz hätten keine positiven Ergebnisse mehr zugelassen. Die Passiva betragen 1,3 Millionen Euro, davon sollen eine Million Euro die Hausbank betreffen. Die Aktiva werden mit 336.000 Euro beziffert. Mit einer Schließung des Unternehmens sei zu rechnen, berichten die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Erich Pfanzelt aus Telfs bestellt.