21.02.2017 | 15:31 | (DiePresse.com)

Die EU-Kommission habe ihre Entscheidung nicht ausreichend begründet, so die Replik des Technologie-Riesen. Die Klage der EU wird in 14 Punkten zurückgewiesen.

Der US-amerikanische Computerkonzern Apple hat die Forderungen der EU-Kommission nach Steuernachzahlungen in 14 Punkten zurückgewiesen. Dies geht aus dem Amtsblatt der Europäischen Union hervor. Apple wirft der EU-Kommission vor, das irische Recht nicht richtig ausgelegt zu haben, berichtet "Golem.de". EU-Kommission hatte Apple zur Rückzahlung von insgesamt 13 Milliarden Euro inklusive Zinsen an Irland verdonnert. Der Staat habe Apple über Jahre mit günstigen Steuerkonditionen eine wettbewerbswidrige Beihilfe gewährt, um den Konzern als Arbeitgeber zu gewinnen.

Apple zufolge habe die EU-Kommission in der Klage "schwerwiegende Fehler" begangene. Diese habe nicht erkannt, "dass die gewinnbringenden Tätigkeiten" der irischen Firmentöchter, "insbesondere die Entwicklung und Vermarktung geistigen Eigentums, in den Vereinigten Staaten kontrolliert und verwaltet würden. Die Gewinne, die mit diesen Tätigkeiten erzielt würden, seien den Vereinigten Staaten zuzuordnen, nicht Irland".

Einnahmen auch in USA nicht versteuert

Apple schreibt die Gewinne aus Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien einem Head Office zu, das aus den USA geführt sein soll. Die beiden Tochterfirmen erledigten lediglich "Routineaufgaben", zweifelt die Kommission die Rechtmäßigkeit dieser Hauptverwaltung an. Deshalb müssen die Gewinne zurück an die irischen Apple-Unternehmen fallen und folglich dort auch versteuert werden. Dabei geht es um Gewinne aus den Jahren 2003 bis 2013. Allerdings hat Apple diese Gewinne bislang auch noch nicht in den USA versteuert.

Zudem habe die Kommission gegen Artikel 41 der EU-Grundrechtecharta verstoßen, der ein "Recht auf eine gute Verwaltung" fordere. Denn die Kommission habe ihre Entscheidung nicht ausreichend begründet, so die Replik von Apple.

Für den Europaabgeordneten Sven Giegold ist letztgenanntes Argument jedoch "sehr witzig". "Es gibt kein Menschenrecht auf Steuervergünstigungen", sagte er der Financial Times. Auch Apple stehe nicht über dem Gesetz, sagte der Grünen-Politiker, der dem Sonderausschuss Steuervermeidung angehört.

Auch Irland wehrt sich gegen die Forderungen der EU-Kommission. Eine endgültige Entscheidung in dem Fall könnte jedoch Jahre dauern. Laut Financial Times soll es nach dem kommenden Sommer eine erste gerichtliche Anhörung geben.

