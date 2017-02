diepresse.com

Betrugsfall in Südkorea kostet ABB 100 Millionen Dollar

Textversion

22.02.2017 | 07:14 | (DiePresse.com)

Beim Elektrotechnikkonzern ABB ist es in der Tochtergesellschaft in Südkorea zur Unterschlagung und Veruntreuung von Geldern "in erheblichem Ausmass" gekommen.