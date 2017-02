Textversion

23.02.2017 | 09:43 | (DiePresse.com)

KTM-Chef Stefan Pierer hat sich von einem großen Aktienpaket getrennt. Die Papiere wurden mit deutlichem Abschlag bei Investoren platziert.

Als die Pierer Industrie AG von KTM-Chef Stefan Pierer am Mittwoch ankündigte, ein großes Aktienpaket bei Investoren platzieren zu wollen, waren die 27.205.398 KTM-Aktien noch 153 Millionen Euro wert. Einen Tag später ist die Transaktion abgeschlossen. Wie geplant konnte alle Papiere veräussert werden, allerdings wie bei derlei Abverkäufen üblich nur mit einem deutlichen Abschlag. Die Aktien wurden von der Bank Vontobel als Lead Manager zu einem Stückpreis von 4,90 Franken platziert. Pierer erzielt somit einem Verkaufserlös von 133,3 Millionen Franken, umgerechnet 125 Millionen Euro. Zusätzlich haben auch Dritte Aktien im Ausmaß von 0,9 Prozent des Grundkapitals verkauft.

Die Pierer Industrie AG ist weiterhin Mehrheitseigentümer des Motorradherstellers. Ihr Anteil reduzierte sich um 12,1 Prozent auf rund 62,8 Prozent des Grundkapitals der KTM Industries. Der höhere Streubesitz soll für mehr Schwung im Börsehandel, vor allem in Zürich, sorgen. Dort ist KTM seit dem Vorjahr nebst Wien gelistet.

Der Paketverkauf sorgte am Donnerstag in Zürich kurzeitig für einen Kurssturz um mehr als 15 Prozent auf bis zu 4,75 Franken. In Wien sackte der Kurs auf bis zu 4,84 Euro ab.