24.02.2017 | 11:09 | (DiePresse.com)

Der deutsche Windturbinenbauer Nordex hat überraschend seine Umsatzprognose für 2017 gesenkt und den Aktienkurs damit einbrechen lassen.

Windturbinenbauer Nordex nach einer Umsatzwarnung an der Börse schwer unter Druck. "Zwei Hauptgründe für die angepassten Ziele sind geringere Absatzerwartungen und deutlich erhöhter Preisdruck", sagte Firmenchef Lars Bondo Krogsgaard am Donnerstag in einer eilends einberufenen Telefonkonferenz mit Analysten. Aufträge würden vielfach verschoben, sagte der Vorstandschef.

Nordex rechnet im laufenden Jahr nur noch mit einem Umsatz von voraussichtlich 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro. Bisher waren 3,35 Milliarden angepeilt worden. Vor allem die Geschäfte in Kernmärkten wie Brasilien, Indien und Südafrika liefen schlechter. Analysten hatten eher Probleme in den USA befürchtet, nachdem sich US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf negativ zu erneuerbaren Energien geäußert hatte. Für das Jahr 2018 strebe Nordex einen Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro an. Die EBITDA-Marge werde in beiden Jahren stabil erwartet.

In der Telefonkonferenz wurde auch die Finanzkommunikation des Unternehmens thematisiert. Erst Mitte Januar hatte der Windturbinenbauer einen Auftragsrekord in Deutschland bekanntgegeben.

Die Aktien stürzten am Donnerstag bei hohen Umsätzen und mehreren Handelsunterbrechungen um bis zu Prozent auf 16,36 Euro ab. Damit notierten sie auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren und waren mit Abstand größter Verlierer im TecDax. Am Freitag ging die Talfahrt weiter, die Aktie büßte am Vormittag zwölf Prozent ein.