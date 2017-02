Textversion

27.02.2017 | 14:38 | von Felix Lee, Shenzhen (Die Presse)

Bei Netzwerktechnik ist Huawei schon lange Nummer 1. Jetzt gehört das Unternehmen auch bei den Smartphones zu den Top 3. Doch das reicht den Chinesen nicht.

Dutzende zumeist junge Männer und Frauen in schäbigen Overalls stehen vor dem Eingangstor einer Fabrikhalle. Ein Straßenhändler verkauft ihnen von seinem Karren Bratreis in Styroporschachteln. Die Halle gehört zu Foxconn, der Firma, die im Auftrag unter anderem von Apple iPhones zusammenschraubt.

Einige Kilometer entfernt zeigt sich ein völlig anderes Bild: Eine mehrspurige Straße führt zu einem gigantischen Firmengelände. Zwischen Palmen und geschnittenen Sträuchern stehen gläserne Bauten mit Büros und Labore. An einem Bürohochhaus prangt das Logo von Huawei.

Während die Hallen von Foxconn noch immer an die schäbigen Fabriken von vor zehn Jahren erinnern, als in der südchinesischen Stadt Shenzhen Hunderttausende Wanderarbeiter Plastikspielzeug und Sportschuhe produzierten, sieht das Gelände von Huawei aus wie ein moderner Campus. „Das sind wir auch“, sagt Roland Sladek, stellvertretender Kommunikationschef für den chinesischen Konzern. Über 80.000 der weltweit insgesamt 180.000 Mitarbeiter seien in der Forschung und Entwicklung tätig, erzählt der Deutsche.

Ein Drittel Marktanteil bei Netzwerktechnik

Huawei wird in China als Vorzeigeunternehmen gefeiert. 1987 gegründet und produziert es heute ein Drittel der weltweiten Netzwerktechnik. Quasi überall da, wo neue Leitungen verlegt werden, ist Huawei dabei. Auch in Österreich, etwa beim Bau des schnellen LTE-Funknetzes.

Diese Sparte macht weiter den größten Teil des Geschäfts aus. Doch seit einigen Jahren ist Huawei auch im Verkauf von Smartphones erfolgreich. Beim Mobile World Congress in Barcelona, der führenden Leitmesse für Mobilgeräte, hat Huawei am Sonntag sein neues Oberklassesmartphone der Öffentlichkeit vorgestellt: das P10.

Ausgestattet mit einem neuen hauseigenen Prozessor, wird es wohl schneller sein als jedes bisherige iPhone, und wie schon das Vorgängermodell soll es eine zusammen mit Leica entwickelte Kamera mit einem Farb- und einem Schwarzweiß-Sensor haben. In Technikforen wird das P10 als „Highlight“ von Barcelona gefeiert. Mit diesem Gerät dürfte Huawei seinen dritten Platz hinter Samsung und Apple mindestens behaupten.

Nicht mehr Fremdanbieter

Für manche westlichen Konsumenten mag es noch ungewöhnlich erscheinen, dass ausgerechnet eine chinesische Marke unter den Top-Smartphones rangiert – zumal Huawei-Geräte bis vor Kurzem unter fremden Namen verkauft wurden. Mobilfunkanbieter wie T-Mobile oder Vodafone hatten ihre Logos auf den Huawei-Geräten platziert. Doch seit einigen Jahren reicht es Huawei nicht, bloß Smartphones für Fremdanbieter herzustellen.

Um sich einen eigenen Namen zu machen, bedurfte es Premiummodelle, sagte sich 2010 der Chef der Mobilfunksparte Richard Yu. Seitdem kommt alle halbe Jahre ein neues Modell im Premiumsegment heraus. Zudem schmückt sich Huawei auch mit anderen Marken. Die 9er Reihe kommt mit Kameralinse, die das deutsche Traditionsunternehmen Leica mitentwickelt hat. Das Mate 9 gibt es auch in der Porsche-Design-Ausführung.

Doch tolles Design reicht nicht aus, um sich als großer Technikkonzern auf dem Weltmarkt zu behaupten. Die Spitzentechnik muss sich fortlaufend mit entwickeln. Schon als Ren Zhengfei, ein ehemaliger Techniker der Volksbefreiungsarmee, vor 30 Jahren Huawei gründete, hatte er auf Forschung gesetzt. Damals war das in China eher unüblich, hatten die Chinesen doch gerade begonnen, Billigelektronik nachzuahmen. Huawei beschäftigt bis heute vor allem Ingenieure, Informatiker und Vermarktungsexperten. Die eigentliche Herstellung übernehmen wie bei Apple Auftragsfirmen.

Reines Privatunternehmen

Zugute kommt Huawei auch die besondere Eigentümerstruktur: Während sich die Mehrzahl der chinesischen Großkonzerne in staatlicher Hand befindet und sie häufig den politischen Entscheidungen ausgeliefert sind, ist der Telekommunikationsausrüster ein reines Privatunternehmen. Zugleich ist die Firma nicht börsennotiert, sondern gehört den Mitarbeitern.

Der Vorteil an diesem Geschäftsmodell: Anders als ein börsennotiertes Unternehmen steht die Firmenleitung nicht unter dem Druck, alle drei Monate exzellente Zahlen vorzulegen. Bei Huawei tüfteln die Ingenieure auch mal über mehrere Jahre hinweg, ohne eine Gewinnbilanz vorlegen zu müssen. Auch Grundlagenforschung leistet sich das Unternehmen.

Die Militärvergangenheit des Firmengründers ist allerdings ein Problem. Als ehemaliger Ingenieur der chinesischen Volksbefreiungsarmee gilt Ren vor allem in den USA als verdächtig, Spionagetechnik in seine Geräte einbauen zu lassen, die sich der chinesische Staat zunutze machen könnte, so lautet zumindest der Vorwurf. Der Nachweis konnte nie erbracht werden. Dennoch hat sich Huawei vom US-Markt weitgehend zurückgezogen.

Im Rest der Welt ist Huawei erfolgreich: Bei der Netzwerktechnik hat Huawei die Konkurrenten Cisco und Ericson ausgestochen. Um fast ein Drittel auf 74,8 Milliarden Dollar konnte Huawei im vergangenen Jahr seinen Umsatz steigern, davon mehr als zwei Drittel außerhalb Chinas. Noch vor einigen Jahren lächelte Konkurrent Samsung über die Geräte der Chinesen. „Mittlerweile ist den Mitbewerbern das Lachen im Halse stecken geblieben“, sagt Kommunikationschef Sladeck.