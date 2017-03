Textversion

Der Verkauf des Flughafens Hahn im Hunsrück an einen chinesischen Investor war bereits einmal gescheitert. Jetzt ist er gelungen.

Der Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz ist an die chinesische HNA-Gruppe verkauft. Vertreter beider Seiten unterzeichneten am Mittwochabend einen entsprechenden Vertrag, wie das Innenministerium in Mainz mitteilte. HNA übernimmt damit den Anteil von 82,5 Prozent des Landes an dem Flughafen. Zum Kaufpreis wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Zuvor hatte das Kabinett in Mainz den Verkauf und die Übertragung des Geschäftsanteils des Bundeslandes an der Flughafengesellschaft Frankfurt-Hahn an den Mischkonzern HNA beschlossen, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Der Ministerrat erklärte sich zudem damit einverstanden, die betroffenen landeseigenen Flughafen-Grundstücke zu veräußern.

Der Verkauf des Flughafens Hahn im Hunsrück an einen chinesischen Investor war zuvor bereits einmal gescheitert. Nach Ausbleiben einer vereinbarten Zahlung platzte das Geschäft mit der Firma SYT. Zu der im Bereich Luftfracht tätigen HNA-Gruppe gehört Medienberichten zufolge auch das chinesische Frachtunternehmen Yangtze River Express, das somit an den seit Jahren defizitären Airport zurückkehren könnte.