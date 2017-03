Textversion

02.03.2017 | 13:48 | (DiePresse.com)

Der designierte Evonik-Chef Christian Kullmann setzt sich ehrgeizige Ziele.

Anspruch sei es, "den besten Spezialchemie-Konzern der Welt zu formen", sagte der designierte Evonik-Chef Christian Kullmann am Donnerstag in Essen. Dabei will Kullmann Evonik nicht neu erfinden. Er werde nach seiner Amtsübernahme "nicht die Weltrevolution ausrufen", betonte er. Sein Ziel sei es, "dieses gute Unternehmen besser zu machen."

Ende Mai übernimmt der ehemalige Kommunikationschef und amtierende Strategievorstand das Ruder von Klaus Engel, der Evonik dann vorzeitig verlässt. Dann kommt Arbeit auf Kullmann zu: Seine 2013 verkündeten Mittelfrist-Ziele werde der Konzern nur durch Zukäufe erreichen können, machte Engel deutlich - nur mit "internem Wachstum" sei dies nicht zu machen. Im laufenden Jahr wird Evonik vor allem mit Hilfe einer Übernahme wachsen können.

"Der Schritt fällt mir nicht leicht", sagte Engel mit Blick auf seinen Abschied von Evonik. Der 60-jährige stand seit 2009 an der Konzern-Spitze: "Evonik wird mir fehlen." Im vergangenen Jahr hatten die Essener deutliche Umsatz- und Gewinnrückgänge verbucht, im Geschäft mit Ergänzungsstoffen für die Tiernahrung kämpften sie mit einem Verfall der Preise. Der operative Gewinn der Sparte brach um 30 Prozent auf gut eine Milliarde Euro ein. Im Konzern blieben 2,165 Milliarden Euro, im Vorjahr betrug das bereinigte Ebitda noch 2,465 Milliarden Euro. Trotz des Gewinnrückgangs sollen die Aktionäre um den Mehrheitseigner RAG-Stiftung eine stabile Dividende von 1,15 Euro je Aktie erhalten. Besserung aus dem Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln etwa für die Hühnermast ist indes auch 2017 nicht zu erwarten - Evonik prognostizierte für das Segment "ein unter dem Vorjahr liegendes Ergebnis", hieß es im Geschäftsbericht. "Wir müssen eine etwas magerere Zeit hinnehmen", räumte Engel ein.

Milliardenschwerer Zukauf

Trotzdem will der Konzern 2017 wieder mehr Umsatz und Gewinn erzielen. Evonik rechne mit einem bereinigten Ebitda zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Euro, kündigte Engel an. Ein milliardenschwerer Zukauf soll dabei helfen: Evonik hatte im Mai 2016 eine Sparte des US-Konzerns Air Products für rund 3,8 Milliarden Dollar (3,6 Milliarden Euro) gekauft und will das Geschäft damit auf eine breitere Basis stellen. 2017 soll die Übernahme einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro beisteuern, zum bereinigten Ebitda soll das neuen Geschäft rund 250 Millionen Euro beitragen, hieß es im Geschäftsbericht. Einen weiteren Zukauf hatten sich die Essener zudem geleistet. Evonik hatte im Dezember für 630 Millionen Dollar das Silica-Geschäft des US-Konzerns JM Huber übernommen. Die Transaktion soll zur Jahresmitte abgeschlossen werden.

Für 2018 hatte sich Evonik zudem im Jahr 2013 ambitionierte Ziele gesteckt. Der Umsatz solle auf rund 18 Milliarden Euro klettern, das bereinigte Ebitda auf 3 Milliarden Euro in die Höhe schnellen. Er wolle die Ziele nicht völlig kassieren, doch sei es "unwahrscheinlich, dass wir das durch internes Wachstum hinbekommen", sagte Engel. Er sei sich aber sicher, dass sein Nachfolger "noch etwas kaufen wird". Der ließ sich nicht weiter in die Karten blicken. Detaillierte Aussagen zu seinen Plänen seien erst nach seiner Amtsübernahme zu erwarten, sagte Kullmann: "Ich halte mich an die Kleiderordnung".